¿Qué mejor manera de celebrar el Año Nuevo que con MasterChef? RTVE emitió anoche el tercer programa de este especial de Navidad en el que algunos aspirantes celebrity disfrutan del privilegio de volver a las cocinas más exigentes de la televisión. ¿Aprovecharán esta segunda oportunidad? A pesar de que llegaron dispuestos a darlo todo, José Corbacho y Bibiana Fernández fueron los primeros en abandonar la experiencia. Cayetana Guillén Cuervo ha sido la última en colgar su delantal después de una noche caótica para la actriz: errores, rifirrafes, reproches, venganzas... Te contamos, detalle a detalle, todo lo que ha pasado en el tercer programa de este especial de Navidad.

El morreo entre Flo y Mario Vaquerizo, ¿el favorito de MasterChef? Los aspirantes entraron en plató, algunos más perjudicados que otros. A Anabel Alonso le pesaba demasiado la resaca. "Se me ha amontonado un poco la noche con el día", aseguró la aspirante, que vino de empalmada. Su primer propósito del año es ganar MasterChef, una espinita que se les quedó clavada a todos y cada uno de ellos en sus respectivas ediciones. La Terremoto de Alcorcón cree que la rival más fuerte es Carmina Barrios, aunque la actriz no piensa que sea competencia para sus compañeros. Mario Vaquerizo empieza esta aventura con mucha confianza en sí mismo: "Querer es poder". Además de motivados, los aspirantes han entrado en MasterChef de lo más cariñosos. Flo cree que el ganador de esta edición especial será Mario y él recibió sus palabras como un piropo. Se alegró tanto que le plantó un buen beso en los morros: "Yo vengo a por todas, si vengo a un concurso es para ganar, otra cosa es que gane". El llamativo look de La Terremoto en homenaje al postre de Bibiana "Vamos a comenzar este tercer programa con una prueba sencillita", anunció Jordi Cruz para la alegría de los aspirantes, aunque muchos no terminaron de creerse sus palabras. Siete tartas de merengue entraron en el plató, aparentemente iguales, pero Pepe Rodríguez les advirtió: "Aquí nada es lo que parece". Sin ayudarse de las manos, los aspirantes tuvieron que comerse la tarta hasta descubrir de qué se trata este primer reto de la noche. Según el color del interior, ese sería su equipo. En el rojo, Cayetana Guillén Cuervo, Mario Vaquerizo y Anabel Alonso; en el azul, Carmina Barrios, Boris Izaguirre y Flo. ¿Y La Terremoto de Alcorcón? Su tarta no escondía ningún color, por lo tanto, por lo tanto, ejercería de doble capitana.

El lapsus de Boris Izaguirre con un jugador de la selección española, ¿quién es Osorio? La Ciudad de Fútbol de Las Rozas se convirtió en el plató de MasterChef anoche. La selección española no llegó a pasar de octavos de final en el Mundial de Catar, pero el apoyo de los aficionados es incondicional y los jugadores lo saben. Boris Izaguirre se sentía como pez en el agua en el campo, el presentador confesó ser un gran aficionado del fútbol: "Lo veo como un ejercicio de integración. Es muy importante en la cultura española el fútbol y yo considero que al ingresar como parte de este país tenía que aprenderme esto y por eso lo he seguido". Sobre todo, se declaró fan de "Osorio". Ni los jueces ni el resto de sus compañeros sabían de quién habla. En realidad, el jugador del que hablaba era Marco Asensio, a quien más tarde pudo conocer, ya que él era uno de los comensales sorpresa. Una dieta sana y equilibrada es clave para el rendimiento de un deportista de élite. El menú que tuvieron que replicar en esta ocasión fue elaborado por Toscana Viar, nutricionista de la selección española de fútbol. Boris Izaguirre desvela en un lapsus quién es el futbolista de la Roja que tanto le gusta RTVE.es

Juanma Castaño, el árbitro de MasterChef Empezó el cocinado y la Terremoto de Alcorcón parecía que estaba más concentrada que nunca dirigiendo a ambos equipos, una tarea complicadísima. Los aspirantes recibieron la visita de Juanma Castaño, que ejerció como árbitro durante la prueba. No perdía de vista a los concursantes y estaba dispuesto a sancionar a cualquiera que incumpliera las normas. La tensión empiezó a aparecer en el equipo rojo. Cayetana Guillén Cuervo aprovechó la ausencia de la Terremoto de Alcorcón para asumir el papel de capitana y Mario Vaquerizo empezaba a estar un poco cansado de sus órdenes. Para poner un poco de paz en medio del caos que reinaba en el equipo rojo, Juanma Castaño pidió la ayuda de los exaspirantes junior, que entraron en cocinas, algunos emocionados, como Carla, que es una gran aficionada el fútbol. MasterChef Navidad | Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, delanteros de La Roja

Javier, la peor pesadilla en MasterChef: ¡roba a su propio equipo! Olivia y Carla entraron en acción para echar una mano al equipo azul, mientras que Javier y Antony se metieron en el equipo rojo, aunque no precisamente para ayudar. Ellos pasaban de cortar cebollas, Antony solo quería ayudar con el postre y Javi... Javi solo quería liarla. Al exaspirante junior se le ocurrió echar por tierra el trabajo de Anabel, Cayetana y Mario y decidió robar a su propio equipo. Compinchado con Antony, intentó robar los cuchillos, pero Anabel, que ya le conoce de sobra y no le pierde de vista, se dio cuenta: "¿Qué te crees, que la policía es tonta?". La primera tarjeta amarilla fue para... ¡Flo! Juanma Castaño vio el desastre que hizo el aspirante con la manga pastelera y no lo pudo pasar por alto. Después de revisar la acción en el VAR, el periodista deportivo decidió rectificar y quitarle la tarjeta. Además, le dio la oportunidad de elegir a qué otro aspirante le sacaba la próxima. "A Cayetana", dijo sin dudarlo lo más mínimo. ¡Menudo cachondeo! Las trastadas de Javier y Antony no cesaban y el periodista deportivo se vio obligado a dejarles en el banquillo.

El rabo de toro acaba chamuscado y la culpable es... ¡Cayetana! ¡Menudo caos había en el equipo rojo! Cayetana Guillén Cuervo intentó tomar el mando y le salió el tiro por la culata. La presentadora acabó quemando el rabo de toro, el ingrediente principal de uno de los platos del menú, a pesar de la insistencia de Mario Vaquerizo, que creía que esa olla necesitaba más agua. "Es mi responsbilidad. Encima de pasarme de lista, se me quema el rabo de toro. Fatal", reconoció la aspirante. En el equipo azul reinaba la calma hasta que Flo le reprochó a la doble capitana, la Terremoto de Alcorcón, que estuviera ausente durante todo el cocinado. "Me parece muy mal, he tenido que estar ahí revisando cosas. Estamos aquí solos y abandonados", protestó el humorista. "No puedo estar todo el rato con seis personas, es imposible", se defendió ella. Anabel Alonso lo sabía, iba a utilizar una máquina que era peligrosa. Había que tener mucho cuidado y por eso no dejó ni a Javier ni a Antony acercarse a ella. Aún así, la actriz acabó cortándose. Sus compañeros se preocuparon al escuchar sus gritos de dolor. "Me he asustado porque salía muchísima sangre. Además, tenía que trabajar. Se me ha juntado un poco todo", explicó después Anabel. Tras el incidente, Juanma Castaño dejó a un lado su papel de árbitro y entró en cocinas dispuesto a echar una mano al equipo rojo.

Álvaro Morata y Marco Asensio, entre los comensales de MasterChef Un menú de campeones para nuestros campeones. Los comensajes de anoche fueron muy especiales, entre ellos, algunos jugadores de la selección española de fútbol: desde Álvaro Morata hasta Marco Asensio. En esta ocasión se trataba de un menú comparativo, así que fueron ellos quienes decidieron qué equipo ganaba la prueba. Sin embargo, no pudieron probar el rabo de toro del equipo rojo. Así lo decidió la capitana, la Terremoto de Alcorcón, siguiendo las recomendaciones de Jordi Cruz y en contra de los deseos de Cayetana. El boniato, el ingrediente estrella en el menú de la Roja RTVE.es El equipo rojo se llevó todas las reprimendas y, por lo tanto, fueron sus integrantes quienes se iban a jugar su plaza en el programa. "Hay que asumirlo. Cuando uno no lo hace bien, no lo hace bien", reconoció Mario Vaquerizo. Su compañera Cayetana Guillén Cuervo volvió a pedir disculpas por sus errores durante el cocinado. Anabel Alonso fue la única que se salvó de las críticas. A pesar de su incidente, volvió a los fogones para ayudar a su equipo. Fue elegida como la mejor de la prueba. Igualmente, tuvo que quedarse con el delantal negro. La Terremoto de Alcorcón, contra todo pronóstico, superó el reto y se salvó. 03.03 min El plato de Anabel Alonso que hace viajar a Jordi Cruz

Ruth Lorenzo vuelve a las cocinas de MasterChef Anabel Alonso, Mario Vaquerizo o Cayetana Guillén Cuervo, entre ellos estaba el tercer expulsado de este MasterChef especial Navidad. Hubo mucha tensión en las cocinas durante la prueba de exteriores y los aspirantes todavía no habían pasado página. Cayetana tuvo bastantes errores que llevaron a su equipo a la prueba de expulsión. "Puso en tela de juicio hasta a Jordi", recordó indignada Anabel. "No hagáis leña del árbol caído", se quejaba la presentadora, que ya había pedido perdón en su momento. Como cada 1 de enero se celebra el emblemático Concierto de Año Nuevo de Viena y MasterChef quiso hacerle su particular homenaje invitando al programa a tres de los exconcursantes de Prodigios, el talent de música clásica de RTVE. Su actuación emociona hasta a Pepe Rodríguez. Para seguir celebrando la música, visitó el plató Ruth Lorenzo. Boris Izaguirre sentencia en 'MasterChef': Las madres herederas de dinastías son unas egoístas menos ella RTVE.es