El especial de MasterChef Navidad se metió de lleno en la casa de la selección española de fútbol para cocinar por primera vez desde el propio terreno de juego. Jueces y aspirantes visitaron las instalaciones de la Ciudad del fútbol de las Rozas en Madrid, lugar de entrenamiento de ‘La Roja’, para celebrar una prueba de exteriores única. Y para sorpresa de todos, Boris Izaguirre, el más glamuroso y elegante de la edición, confesó su gran afición por el deporte rey, pero se confundió con su jugador favorito.

“Yo soy futbolero, lo veo como un ejercicio de integración muy importante en la cultura española. Me gusta mucho Osorio que está en el Real Madrid. Tengo un cartel grande de él. Osorio no, Asensio. Sabéis que soy disléxico y me equivoco a veces con los nombres. Me encanta Asensio porque tiene la costumbre esa de celebrar los goles quitándose la camiseta. Me gusta eso y me parece un momento divino y muy potente de masculinidad”.

Un nuevo “héroe” para Boris Marco Asensio tiene 26 años, juega como delantero en el Real Madrid y también es una de las estrellas de la selección española. Después de su paso por el Mundial de Catar 2022, no ha querido perderse la oportunidad de probar algunos de los platos de MasterChef. Ha sido el propio Boris quién le ha servido el postre y ha aprovechado la ocasión para conocerle personalmente con un escueto apretón de menos. El boniato, el ingrediente estrella en el menú de la Roja RTVE.es Más tarde, en la intimidad, Boris ha confesado su pasión por el futbolista: “Cuando lo descubri en la prensa deportiva celebrando un gol sin camiseta, y con el short un poco más subido de lo normal... y claro yo inmediatamente reaccioné. Llamé por teléfono a todos mis amigos y les dije que tenemos un nuevo héroe”.