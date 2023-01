MasterChef Navidad

En la visita a La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, campos de entrenamiento de la selección española de fútbol, los aspirantes del especial de Navidad de MasterChef aprendieron la importancia de una alimentación equilibrada en los deportistas profesionales. Pero alguna de las celebrities evidenció que su dieta no es tan equilibrada como la de los jugadores de La Roja.

Hablamos de Carmina Barrios. La actriz confesó su dieta y dejó a todos con la boca abierta. “¿Cómo vais de dieta equilibrada vosotros?”, preguntó Jordi a los aspirantes. La respuesta no se hizo esperar: “Yo me acabo de meter 3 donuts con Carmina”, respondió Flo. A lo que la actriz añadió: “Nos hemos comido 3 donuts y un bocata de jamón”. Pero la pregunta directa fue de Jordi a Carmina: “¿En qué consiste tu dieta?”. “No te voy a mentir. Mi dieta consiste en comer todo lo que pueda”, contestó Carmina entre risas. Como todos, la actriz no está exenta de caer en comidas pocos saludables, y ella misma asegura que “conozco los platos equilibrados, lo que pasa es que...les digo...anda...”.