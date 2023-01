MasterChef Navidad

La Real Federación Española de Fútbol abre las puertas de La Ciudad del Fútbol de Las Rozas a MasterChef. Los celebrities y los jueces se adentran en las instalaciones y los campos de entrenamiento de la selección española de fútbol para disfrutar de una prueba muy futbolera, con Juanma Castaño como árbitro. Los aspirantes cocinaron para 70 personas, relacionadas con la RFEF y las selecciones masculina y femenina de fútbol.

Como no podía ser de otra manera, los jueces se metieron en el papel y pudimos ver a Samantha, Pepe y Jordi enfundarse la camiseta de La Roja. Pero lo que no esperábamos era que Pepe y Jordi se convirtieran en delanteros de la selección para medirse en una divertidísima tanda de penaltis. Como portero, contaron con Ricardo López, ex jugador de Osasuna, Manchester United y de la selección española.