"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", con este mensaje, los familiares de Elena Huelva han comunicado su muerte. Siempre con una sonrisa en la cara, así la conocimos, aunque fuera a través de una pantalla, y así la recordaremos. La joven compartió su experiencia con el cáncer desde que fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing, enfermedad que visibilizó en redes sociales. Se ganó el cariño de muchos rostros conocidos del panorama nacional, que la acompañaron y la ayudaron dando a conocer su lucha, además de mostrarle su apoyo incondicional, entre ellos, la periodista Sara Carbonero, que conoce de primera mano la palabra cáncer.

Elena Huelva y Sara Carbonero INSTAGRAM

Las alarmas saltaron cuando ayer Elena Huelva escribía "os quiero" en su perfil de Instagram, lo que parecía una despedida. Esta mañana volvimos a saber de ella: "Hoy me he despertado, no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho". El mensaje no era muy optimista, pero Elena nunca perdió la esperanza ni sus seguidores tampoco. Sin embargo, hoy nos toca despedirnos de ella.