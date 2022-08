5 temas de Dua Lipa para celebrar los 27 años de la artista

"IDGAF", "Break my heart" o "Electricity" son algunas de las canciones más sonadas de Dua Lipa. Con el primer sencillo que lanzó al mercado, aquel famoso "New rules", que versionó Aitana en Operación Triunfo 2018, nos enseñó las normas básicas para no llegar a tener ningún tipo de contacto con tu ex pareja.

Nacida en Londres el 22 de agosto de 1995, la compositora es hija de refujiados albanokosovares que emigraron a la capital inglesa en los años 90. El afan por la música lo comparte con su padre Dukahjin, vocalista de la banda "Kosovar Oda", disuelta en 1998. Su nombre significa "amor" en árabe y no paró hasta luchar por su sueño de ser cantante.

Para celebrar su 27 cumpleaños escucha cinco temas a través del archivo de Radio Nacional.

"New rules", el tema de estreno

Para cualquiera, la primera canción por la que conocemos a Dua Lipa es "New rules". Esta canción, que ha recibido críticas positivas de la industria musical, acabo por etiquetarse como himno de ruptura y de empoderamiento. Se convirtió en número 1 en varios países como Reino Unido, Países Bajos, Israel y España, entre otros. Además de entrar en el Billboard Hot 100 estadounidense.

Retromanía - "New rules" de Dua Lipa - Escuchar ahora

En el videoclip, Dua Lipa se encuentra en una habitación de hotel junto a sus amigas que le impiden regresar junto a su ex novio donde nos da tres normas básicas que debe seguir después de una ruptura.

"One, don't pick up the phone, you know he's only calling, because he's drunk and alone. Two, don't let him, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're going to wake up in his bed in the morning anda if you're under him, you ain't getting over him".