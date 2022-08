La reciente muerte de Olivia Newton-John ha sacudido a la cultura popular. Los fans que la idolatran, sus compañeros de profesión, y su seres queridos la recuerdan estos días con mensajes de despedida, de admiración y de cariño. Todo el mundo la recuerda como Sandy en la emblemática película de Grease, y las redes sociales se han llenado de sus escenas más simbólicas. Televisión Española también quiere rendirle su pequeño homenaje a la actriz, y por ello, el sábado 13 de agosto se emite la película en La 1, a partir de las 22:05h. Te contamos a continuación algunos datos curiosos de Grease, la película musical que encumbró a Olivia Newton-John.

Olivia Newton-John y John Travolta son Sandy y Danny Zuko en Olivia Newton-John y John Travolta son Sandy y Danny Zuko en 'Grease' GTRES

Han pasado 44 años desde que se estrenó Grease (1978) y sin duda, se ha convertido en una de esas películas de culto. La mágica conexión entre Olivia Newton-John y John Travolta ha cautivado a distintas generaciones a lo largo de estas cuatro décadas y sus personajes Sandy Olsson y Danny Zuko ya forman parte de la historia del cine. Tenían 29 y 24 años respectivamente cuando rodaron la película, y junto con la canción y coreografía de Summer Nights o You’re The One That I Want, entraron a formar parte de la cultura pop para el resto de la eternidad.

1. Nominada a los Premios Oscar por la mejor canción Grease es sin duda la película más bailada de la historia, pero, pero sin embargo no fue suficiente para ser reconocida con el Oscar. Estuvo nominada a la mejor canción por Hopelessly Devoted to You ,ni siquiera a la mejor banda sonora. Una decisión que ha sido cuestionada por muchos críticos, que han reclamado alguna estatuilla de oro para la película musical. Aquel año, el Oscar a la mejor canción se lo llevó finalmente Last Dance en la voz de Donna Summer. John Travolta y Olivia Newton-John en 'Grease' (1978) GTRES

2. ¿Qué significa ‘Grease’? Puede que nunca te hayas preguntado el significado de ‘Grease’. Teniendo en cuenta que se estrenó en Estados Unidos, la traducción literal de la palabra al inglés es “grasa”. En algunos países como Chile o Colombia la llamaron “Brillantina” o en algunos otros países de Sudamérica la reconocían como “Vaselina”. Y lo cierto es que por ahí van los tiros. El nombre de la película hace referencia a los jóvenes 1950s conocidos como los "greasers". Así se les identificaba por sus peinados “greased back”, engominados y peinados hacia atrás, tal y como vemos representado en el filme. Fotograma de la película 'Grease'

3. Desmayos en las secuencias de baile Otro de los platos fuertes de Grease es el concurso de baile en el instituto. Cabe recordar que la película estaba se grabó en pleno verano, aprovechando que el colegio estaba vacío. El calor estival de California sumado al vestuario de las escenas y a la coreografía hicieron muy complicado el rodaje. Tenían que bailar sin parar con trajes de manga larga, y ellas con vestidos ajustados. Y tal y como nos contaron nuestros compañeros de Saber y Ganar, algunos de ellos se llegaron a desmayar a causa de lipotimias. 'Grease': Datos sorprendentes de una película que no envejece Lorena Montón

4. Tres canciones clave que casi no aparecen Parte del éxito de Grease reside en su banda sonora, con unas canciones que todo el mundo conoce a día de hoy. Pues bien, tres de las más importantes podrían no haber aparecido en la película. La primera de ellas es la inicial, Grease Is The World, escrita por Barry Gibb de los Bee Gees. Al director de la película, Randal Kleiser, no le gustaba pero como los Bee Gees estaban en lo más alto después del exitazo de Fiebre del sábado noche, se lo pensó de nuevo. Secuencia de la película 'Grease' (1978) GTRES Otra de las canciones que no le hacían nada de gracia a Kleiser era You’re The One That I Want, la canción en la que vemos la transformación de Olivida Newton -John, Sandy en el film, y que se ha convertido en la más icónica de la película. Al final también tuvo que transigir. La tercera canción que aparece casi de milagro es Hopelessly Devoted To You que interpreta Sandy en el jardín de la casa de su amiga Frenchie. De hecho, se grabó una vez ya había terminado el rodaje porque se dieron cuenta de que la protagonista no interpretaba ni una balada sola. Y fue un acierto, porque al final fue la canción por la que la nominaron a los Oscar.

5. Travolta, ladrón de escenas Otra de las escenas icónicas de Grease es la del tuneado de coche de Kenickie, interpretado por Jeff Conaway, el amigo inseparable de Danny Zuko. El de Greased Lightning es uno de los números musicales más fuertes de la película, con todos los muchachos vestidos de mecánicos. Pues bien, esta escena la tenía que protagonizar Conaway pero cuando Travolta la vio dijo que la quería él. 09.16 min En junio de 1978 se estrenaba 'Grease', que pronto se convertiría en uno de los musicales más famosos de la historia del cine. Recordamos este aniversario tan especial con la ayuda del bailarín, coreógrafo y profesor de calqué, Chema Marín, que nos va a desvelar muchos secretos de la película. Además de recrear algunos de los números musicals más famosos. Esto causó un gran malestar en su compañero, quien al principio se negó pero más tarde tuvo que aceptar. De hecho, ni el equipo de baile que aparece en la escena ni la propia coreógrafa estaban de acuerdo con que Travolta fuese el rey del número, pero al final tuvieron que claudicar y dejarle brillar. Por cierto, en esta parte del rodaje Conaway sufrió una lesión de espalda y tuvo que continuar trabajando de la mano de analgésicos. Acabó enganchado a ellos y, más tarde, fue adicto a las drogas. Murió de sobredosis en 2011 a los 60 años.

6. Homenaje a Elvis Presley La escena en que las Pink Ladies están haciendo una fiesta de pijamas en casa de Frenchie tiene también su número musical, Look At Me I’m Sandra Dee. En una de las partes de la canción, Rizzo coge un póster de Elvis Presley y mueve las caderas como el cantante, mostrando adoración por él. Pues bien, en un principio no iba a ser el protagonista de ese momento sino Sal Mineo, pero justo el día en que la rodaron fue el día de la muerte del Rey del Rock & Roll. En homenaje a él la cambiaron. 00.53 min Subastan por más de 400.000 dólares el vestuario de Olivia-Newton John en 'Grease'