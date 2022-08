La chaqueta y el pantalón de Olivia Newton-John en 'Grease', subastados por 405.700 dólares

La chaqueta de cuero y los pantalones del mismo material que Olivia Newton-John lució en Grease (1978) se han vendido este sábado por 405.700 dólares (un poco más de 363.000 euros) en una subasta de la casa Julien's en Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.) y en la que también se ha podido pujar por internet.

Julien's ha apuntado en un comunicado de prensa que los fondos obtenidos por la subasta de estas dos icónicas prendas se destinarán al Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre de Melbourne (Australia), un centro desde el que la actriz lleva años investigando y tratando el cáncer, una enfermedad que ella misma ha padecido.

Más de 500 objetos pertenecientes a la colección personal de la artista formaron parte de esta subasta.

