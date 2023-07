Los protagonistas de este musical tocaron el éxito con sus propios dedos cuando interpretaron los papeles de Danny Zukko, Sandy Olsson, Kenickie y Rizzo en una de las películas más recordadas de la historia. Después de este filme siguieron dedicándose al mundo del espectáculo, ya sea en el cine, en la televisión, en el teatro o en la música.

Stockard Channing, la actriz más premiada del reparto

Después de Grease, Stockard Channing continuó cosechando varios éxitos en su carrera profesional, tanto en cine como en teatro y televisión. Ganó un premio Tony por su papel en A Day in the Death of Joe Egg y fue nominada a otros galardones por actuaciones en obras teatrales como The House of Blue Leaves y Six Degrees of Separation.También obtuvo dos premios Emmy, uno gracias a The Matthew Shepard Story y otro por The West Wing, ambos por la categoría Mejor actriz de reparto.

A pesar de que en la película Sandy y Rizzo eran rivales, nada tiene que ver con la realidad. El día que falleció Olivia, Stockar Channing dedicó unas bonitas palabras a la actriz que conmovieron a todos los fanáticos de Grease.