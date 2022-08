Empezaron siendo enemigas en la ficción. La rebelde Betty Rizzo y la dulce Sandy Olsson, dos polos opuestos a simple vista que acabaron encontrando la manera de acercarse, poco a poco, canción a canción. Detrás de aquellos personajes inolvidables, se ocultaban dos actrices, dos desconocidas que se encontraron en el rodaje de la película que les cambió la vida: Grease. En aquel set comenzó una amistad que ayer, cuarenta y cuatro años después, seguía todavía intacta. Hoy, con la muerte de Olivia Newton-John, su compañera de reparto y también amiga, Stockard Channing, le ha dado su último adiós.

La actriz que daba vida a Sandy, la protagonista de Grease, murió este lunes a los 73 años después de una larga lucha contra el cáncer. Amigos, compañeros de profesión, fans... Todos han expresado su dolor, la mayoría a través de sus redes sociales. La revista People se ha puesto en contacto con Stockard Channing, la actriz que interpretaba a Rizzo. Con estas sentidas palabras se despedía de su querida amiga Olivia Newton-John: "No sé si he conocido a un ser humano más encantador. Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene a la mente cuando pienso en ella. La echaré muchísimo de menos".

Stockard Channing como Rizzo en 'Grease' ©GTRESONLINE GTRES

Los miembros del reparto de Grease esán de luto por la muerte de su compañera. John Travolta fue uno de los primeros en pronunciarse tras salir a la luz la triste noticia. "Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto en mi vida fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!", escribió en su cuenta de Instagram.

Jeff Conaway, Olivia Newton-John, John Travolta y Stockard Channing GTRES GTRES