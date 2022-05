Míchel González, el exjugador del Real Madrid y el cantante Dani Martín, tienen una pasión en común: el fútbol. El actual entrenador ha confesado en La Matemática del Espejo que acude a casi todos los partidos del cantante y su equipo: “Me lo paso genial viéndoles”. Pero, ¿cómo califica a Dani jugando? Responde a Carlos del Amor.

Que sea del Real Madrid no ha servido de obstáculo para que Dani disfrute de la técnica y pasión de Míchel, quien le ojea a él y su equipo de barrio en casi todos los partidos de los sábados. Según Dani, el excanterano de la ' Quinta del Buitre' , es “una de las personas con más sentido del humor y que más cariño sintió y recibió durante la pandemia cuando iba a verles jugar los partidos”: “Nos encantaba que Míchel estuviera ahí viéndonos jugar al fútbol, a un montón de paquetes.”

Que Dani Martín es un gran amante del fútbol no es ningún secreto. El cantante ya confesó en la temporada pasada de La Matemática del Espejo , que disfrutar de su Atleti, de la mano de su padre, es una tradición muy especial: “Es uno de los momentos de los dos donde más nos hemos encontrado, es como un ritual. El sentimiento que genera el Atleti sobre mí es especial, es mágico, va más allá de si perdemos o ganamos. Me gusta esa energía que llevo viviendo desde pequeño”.

Para Míchel, el sentimiento es parecido, le encanta verles sobre el terreno de juego: “Me lo paso genial viéndoles, como esperan el sábado a disfrutar de lo que yo he disfrutado toda mi vida . Y lo hacen con la misma pasión, el mismo sentimiento. Él que es un ejemplo absoluto de éxito, y de por qué el éxito le beneficia y le viene a ver, porque es un tío absolutamente normal”

El que ha formado parte de una de las épocas doradas del fútbol español, con la mítica 'Quinta del Buitre', no tiene duda alguna de quién es su mejor jugador de la historia: “Para mí es Messi. Porque tenía las mismas condiciones que Maradona, pero más regularidad y esa parte humana que ha dado menos que hablar, y eso también es un plus”.

Eso sí, cree que lo peor que ha podido hacer el ex jugador del Barça, es marcharse del F.C. Barcelona: “Desde el primer momento que se marchó, yo creo que se está arrepintiendo. Para mí, ni aún llamándose Messi, si puede, no creo que haya que irse de un club tan grande, como el Barça o el Madrid y que además te quiere tanto y ha hecho tanto por ti. No sé qué hubiese sido de Messi, tan bueno como es, jugando en otro club”.