Míchel González y el Pibe Valderrama fueron los auténticos protagonistas del partido que se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu el 8 de septiembre de 1991. Se enfrentaban el Real Madrid contra el Valladolid, una jugada que no pasó a la historia por ser una victoria más del conjunto blanco, sino por la tocadura de huevos de Míchel a Valderrama. Pero, ¿por qué? ¿Cómo lo recuerdan hoy? El 8 madridista, mítico ídolo de la 'Quinta del Buitre', se lo ha confesado a Carlos del Amor en una de sus entrevistas más personales.

¿Por qué le tocó los huevos?: La intrahistoria entre Míchel y Valderrama

Según ha confesado Míchel, hay una “intrahistoria” en todo esto. El madridista asegura que Valderrama anteriormente había tenido un incidente con otro compañero suyo el cuál acababa de llegar al club y no sabía hablar castellano: “Cuando se dio la vuelta Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro, y él pensó que había sido Prosinecki, entonces empezó a insultarle. Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba en que no y que no. Entonces, cuando yo fui hablarle me dijo: “No, tu me vas a tocar…” Y yo, le dije: "¿Yo? Sí." Entonces, empezamos la jugada y pum, corner. Así que, yo me presenté a él y dije: "Venga aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado”. Y lo hizo, le tocó los huevos a Valderrama protagonizando un momento que ya es historia en el mundo del fútbol español. Añade: “Él me dijo: "Pero qué haces, tal”.

Después de ese instante, a Míchel le señalaron en los campos de juego como homosexual o bisexual: “Se llevó a toda la parte sexual que entonces no tendría que ver”. Incluso, hubo un cántico que le acompañó durante mucho tiempo. Y es que, los ultras de los equipos contrarios aprovecharon lo ocurrido para cantar a coro durante los partidos: ‘Míchel Maricón’. El exjugador y actual entrenador, también ha comentado esa provocación homófoba en La Matemática del Espejo: “A mucha honra. Aunque lo fuera. Lo que es sorprendente es que, pasados unos años, aquellos que cantaban eso, ahora son defensores de otras cuestiones, esa ambigüedad. Tampoco creo que me lo cantasen por hacerme daño, si no por esa hostilidad que tiene el rival”.