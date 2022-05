Míchel, Butragueño, Pardeza, Sanchís y Martín Vázquez, cinco canteranos que llevaron al Real Madrid a una época dorada del fútbol español. Nos acompañaron durante años, protagonizaron partidos y momentos inmemorables. Juntos conquistaron 5 ligas consecutivas e importantes récords, pero ¿qué ha sido de ellos? ¿Siguen siendo amigos? Míchel González, el primer integrante de esta mítica ‘Quinta del Buitre’, nos lo ha confesado todo en La Matemática del Espejo.

La 'Quinta del Buitre' disfruta más ahora de su amistad: Tienen un chat donde hablan de todo

Estas cinco perlas del fútbol se conocieron en las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol, pero, fueron tal descubrimiento que Di Stéfano no dudó en subirlas progresivamente al primer equipo. Cinco maneras diferentes de jugar al fútbol que compaginaban a la perfección tanto dentro, como fuera del campo. Eso sí, según ha confesado Míchel, disfrutan mucho más de esa amistad ahora, que cuando estaban en pleno apogeo: “Porque en ese momento vives tan deprisa, que no te das cuenta”.

“Martín Vázquez era un jugador superlativo. Me parece que Sanchís no ha tenido reconocimiento de su carrera“

Como dice Míchel, cuando uno deja de jugar al fútbol con apenas 33 o 34 años, todavía queda una vida por delante. Así que, salir del Real Madrid no fue motivo para no seguir viendo crecer y disfrutar de sus cuatro amigos. En contexto, los de la quinta no han perdido relación, incluso tienen un grupo de Whatsapp donde hablan de todo: “Lo creó Martín Vázquez. Ayer por ejemplo me mandó una oferta de trabajo. Que si estaba dispuesto a ir a tal sitio, tal. Una oferta para entrenar fuera de España”.