Hace un año se filtraron unos audios de Florentino Pérez en los que el exjugador madrileño y actual entrenador, Míchel González, no salía bien parado. Florentino le calificaba de mal entrenador. El mítico ídolo de la ‘Quinta del Buitre’ ha hablado de ello con Carlos del Amor en La Matemática del Espejo: “No tengo ninguna relación personal con Florentino y no creo que me llame para ser entrenador porque, según su criterio, no tengo nivel”

¿Cómo se tomó Míchel que Florentino dijera que no tiene nivel?

Míchel no sueña con ser entrenador del Real Madrid, así lo ha confesado. Sin embargo, ¿qué haría si Florentino llamara a su puerta? ¿Tienen algún tipo de relación?: “Yo no tengo ninguna relación con él, y es más, no creo que él me llame para ser entrenador, entre otras cosas porque según su criterio, no tengo nivel para ser entrenador del Real Madrid, y eso es respetable y además, el que manda en ese sentido en el Real Madrid es él, por lo tanto, no hay nada más que hablar”.

¿Qué se le pasó por la cabeza a Míchel cuando escuchó al presidente del Real Madrid decir que no tiene nivel? Según ha confesado el exjugador “no le hace daño”: “Porque la opinión profesional o una opinión futbolística, todo el mundo la puede tener, y no a todo el mundo le puede gustar. A nivel personal me da igual, porque me dolería escuchar ciertas palabras de mis amigos, no de quien no conozco”.