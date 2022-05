La suya es una relación de las de toda la vida. Mercedes Morales Luengo y José Miguel González, más conocido como Míchel, se conocieron cuando tenían tan solo 13 años, tres años más tarde comenzaron a salir juntos. Entonces, Mercedes no sabía que su novio se convertiría en uno de los jugadores más reconocidos del Real Madrid, parte de una generación de futbolistas españoles que lograron grandes éxitos deportivos durante los años 1980 y 1990.

En La matemática del espejo, Carlos del Amor charla con el futbolista sobre su carrera y su vida más íntima. “¿Míchel sería el mismo sin su mujer?”, le pregunta el periodista. “Todo el mundo que me conoce sabe que no”, responde el deportista. El ex deportista sabe que los tiempos que él vivió eran diferentes y cuando comenzó a salir con la que ahora es su mujer, no había paparazzis y el compromiso en la pareja eran diferentes.

El ex futbolista Jose Miguel González y su mujer Mercedes Luengo veraneando en Ibiza ©KORPA