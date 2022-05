José Miguel González Martín del Campo, más conocido como Míchel el del Real Madrid, fue un ídolo indiscutible de una época dorada y legendaria del fútbol español. Formó parte de una generación de canteranos histórica. Despertaba pasiones, pero también fue señalado por la grada y por la prensa. Muchos le recibían con insultos, incluso hay un cántico que le acompañaba en muchos partidos por ultras de equipos contrarios: “Míchel maricón”. ¿Cómo le afectaban las críticas al exjugador? Lo cierto es que más bien poco, pero quién sí sufría era su familia, en concreto su mujer. Así lo ha confesado en una de sus entrevistas más personales en La Matemática del Espejo.

¿Ha sufrido la mujer de Míchel González ser novia de un futbolista?

Míchel, que de joven se define como un tipo chulo y rebelde, tiene una teoría contra todos los que pretendían hacerle daño a base de insultos: “No es lo que hace, sino quién lo hace. Quizás pensé que abanderaba algo que no tenía que abanderar, por esa falta de formación, y las cosas caían muchas veces sobre mí, preferentemente las malas”.

A él le importaban poco los insultos o difamaciones contra su persona, pero la que sí lo pasaba realmente mal era Merche Luengo, la mujer con la que lleva casado más de 36 años: “Mi mujer iba al mercado, a llevar a los niños al colegio... y yo hacía mis cosas, pero seguía en mi mundo. Entonces cuando me alejé durante un tiempo, vi que ellos sufrían.”

Según Míchel, esto ahora no pasaría, ya que no es habitual ver a mujeres de grandes jugadores paseando por el mercado: “Somos personas muy especiales y más antes, y no lo digo por nostalgia, lo digo porque éramos gente del pueblo. Yo no creo que ahora, con todos mis respetos, la mujer de un jugador del Real Madrid seguramente no vaya al mercado con la frecuencia que iba la mía en esa época, y ahora voy yo. Entonces, eso también te hace pensar qué estará pensando el frutero, el pescadero etc., de ti o de tu marido”

“Mi mujer ha sido intachable“

El canterano de la 'Quinta del Buitre', ha confesado que su mujer, igual que el resto de su familia, en eso de aguantar las críticas han sido intachables: “Porque ha tenido que comerse muchas situaciones incómodas. Para ella, para mi padre, para mis amigos, hermano…”.