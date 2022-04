Después del parón por Semana Santa, vuelve "Eurodramas y comedias". Ya está todo listo en Torrespaña para el quinto programa de Fede Arias donde comentaremos con los seguidores y expertos del festival la última hora sobre el Festival de Eurovisión 2022.

La actuación de Chanel en la Welcome Party, el concierto eurovisivo de la PreParty de Madrid, la quinta y última eliminatoria del Americang Sont Contest, son solo algunos de los temas que se tratarán esta tarde en el programa más eurovisivo del momento. El periodista Fede Arías seguirá con la gira internacional y charlará en directo con Jérémie Makiese, Malik Harris, Stefan y We Are Domi, representantes de Bélgica, Alemania, Estonia y República Checa respectivamente.

Además, la Jefa de la Delegación Española, Eva Mora, estará en directo con nosotros para hablar sobre la última hora del festival. Por último, Fede Arias anunciará las 10 canciones clasificadas de la Primera Semifinal del Eurosondeo RTVE 2022.

Eva Mora inaugura la 'Sala de los Enigmas' En el quinto programa de "Eurodramas y Comedias" vamos a inaugurar la "Sala de los Enigmas", un lugar donde vamos a dar respuesta a la pregunta que todos nos llevamos haciendo desde el pasado viernes. Eva Mora, jefa de la delegación española, contestará a todas nuestras preguntas. La periodista Eva Mora comentará este evento eurovisivo

Entrevista a Jérémie Makiese, Malik Harris, Stefan y We Are Domi Fede Arias continuará con la gira internacional y entrevistará a varios representantes de Eurovisión 2022, entre ellos al belga Jérmie Makiese, al alemán Malik Harris, al estono Stefan y a los checos We Are Domi. Todos ellos estarán en directo en "Eurodramas y Comedias" para contarnos cómo están viviendo el camino hacia Turín, su paso por las prepartys de Barcelona, Londres, Ámsterdam, Tel Aviv y Madrid, y sus pronósticos de cara al festival. Además, los participantes se someterán a la "salseo box", una urna que se llenará con las preguntas más comprometidas del festival redactadas por los eurofans a traves de nuestras redes sociales. 04.43 min Euroquiz - De la A a la Z: ¿Cuánto saben los participantes de Eurovisión 2022 sobre el festival?