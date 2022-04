13 canciones que seguramente has cantado alguna vez

Seguramente hayas escuchado alguna de estas canciones en la radio. O en la discoteca cuando es momento de irse a casa. También las habrás cantado con amigos en un karaoke porque la ocasión lo merecía. O si no, la recuerdas por ir en el coche con tu familia en algún viaje. Aunque, puede ser, que no sepas quien es su artista original.

En El gallo que no cesa todas las semanas en una de sus secciones, “Versión y original”, te descubren todas estas dudas. Aquí escogemos alguna de ellas y te contamos alguna que otra curiosidad sobre estos singles tan cantados.

El gallo que no cesa - Versión y original: 'Zombie', el himno de The Cranberries - Escuchar ahora

El gallo que no cesa - Versión y original: 'Zombie', el himno de The Cranberries - Escuchar ahora

Todo un himno. En los años 90, The Cranberries publica “Zombie” , el primer sencillo de su disco No need to argue. En él, el grupo irlandés habla en un tono de protesta sobre el atentado perpetrado por el ejército republicano irlandés en la ciudad de Warrington en 1993 en el que murieron dos niños.

Escrita de su puño, Jackson declaró varias veces que el tema estaba basado en los grupos de chicas que él y sus hermanos encontraron mientras estaba en The Jackson 5 . En cambio el biógrafo del artista, Rady Taraborrelli promovió la teoría de que derivada de una experiencia real de Michael . El sencillo arrasó en los 80, y la propia Madonna en su gira de Like a virgin , el segundo disco de la cantante, lo escogió para su repertorio, como José Feliciano .

8. "The best"

Al leer la frase “The best” automáticamente nos viene a la cabeza aquel pelo castaño rizado de Tina Turner. Pero, esta canción no es de ella. Originalmente fue grabada por otra grande, de la cual recordamos temas como “Holding out for a hero”, Bonnie Tyler. La lanzó como sencillo para su álbum Hide your heart en 1988. Pero no tuvo tanta fama y Tina Turner la publicaría un año después, incluido en su exitoso álbum Foreign affair.

05.29 min El gallo que no cesa - Versión y original: 'The best', una canción de Bonnie Tyler - Escuchar ahora

Resultó tener mucha más fama internacional que la de Tyler consiguiendo el top 10 en más de 15 países. En Estados Unidos fue el número 15 de los Billboard Hot 100 durante 19 semanas. Posee diferentes versiones como la de una orquesta sinfónica alemana o la realizada por la extriunfita, Chenoa.