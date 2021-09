Cinco curiosidades de Dolores O'Riordan, The Cranberries

Con esa voz mesosoprano, sus ojos azul intenso y su actitud desenfada, celebramos el que hubiera sido el 50 cumpleaños de Dolores O'Riordan. Estamos seguros de que ya fuera en el coche, en un garito, en el hilo musical de alguna tienda o supermercado escuchaste sus canciones y las que hizo en su etapa como cantante en el grupo The Cranberries. Vamos a ponerte un poco de música para que te metas en situación. Por aquí te dejamos uno de sus grandes éxitos, "Zombie":

Nuestra protagonista tuvo una infancia marcada por la pobreza, pero gracias a la fortaleza de su madre, ella y sus seis hermanos lograron salir adelante. Su padre no podía llevar dinero al hogar debido a la enfermedad que padecía, quedó paralítico tras sufrir un accidente. Vivían en un pequeño pueblo irlandés y sus primeros años de vida transcurrieron en una casita pequeña que contaba con dos habitaciones para los nueve miembros que componían la familia. Dolores no tuvo una infancia fácil, pues la pobreza la acompañó durante esos años en Ballybricken .

Con el grupo The Cranberries alcanzó el éxito internacional. Pero lo que no todo el mundo sabe es que Dolores O'Riordan triunfó en la gran pantalla. Lo hizo con el filme Click , protagonizada por Adam Sandler ,y más adelante repitió experiencia en la película Secrets of Love , dirigida por David Grieco .

4 - Tuvo tres hijos

En múltiples entrevistas expresó su postura como madre quien desde muy joven tuvo claro que era algo que quería cumplir. Estuvo casada durante más de 20 años con Don Burton, exrepresentante artístico de la gira de Duran Duran, pasado ese tiempo y tras la muerte a causa de un cáncer del padre de Dolores, se divorciaron. Don Burton fue el padre de sus tres hijos.

Top Gus Extra de Radio 3 recordaba a la cantante tras reeditarse No Need To Argue, el álbum más importante de la carrera de The Cranberries: