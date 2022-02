"Todos me miran", cantaba Gloria Trevi en uno de sus temas más famosos. Todo un éxito que llegó en 2006, después de un momento muy duro para la artista mexicana. Dos años antes, en septiembre de 2004, salía de la cárcel tras ser absuelta de los cargos de los que estaba acusada. Este episodio no acabó con su carrera ni mucho menos. Continuó cantando y sacando discos, como Cómo nace el universo, La trayectoria, Una rosa blu… Muy vinculada al colectivo LGTBI (presentó el Orgullo de Madrid en 2019), dice llevar "con muchísima gratitud" la etiqueta de "Gloria Trevi, icono gay". "Creo que he hecho bien mi trabajo, por parte de mis hijos, que tienen amigos gays y straights, y que ellos saben que la comunidad gay nos ha dado a toda la familia de comer", aseguraba a RTVE el pasado verano.

Detenida en el 2000 Antes de su detención Gloria Trevi había lanzado varios discos al mercado, …Que hago aquí?, Tu ángel de la guarda, Me siento tan sola, Mas turbada que nunca, Si me llevas contigo, De pelos!! y No soy monedita de oro. Entonces llegó enero del 2000, momento en el que detuvieron en Brasil a la cantante, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Años después, en septiembre de 2004, Gloria Trevi era absuelta y salía de la cárcel. "Tenía el nombre gigante de Gloria Trevi, pero también tenía mi reputación hecha. Porque no importa si dicen que eres inocente, ya mucha gente te juzgó, te condenó", recordaba en Tarde lo que tarde la cantante de su salida de la cárcel. "Fue volver a empezar de más abajo. Es más fácil empezar de cero que empezar de menos 1000. Pero también eso te hace más fuerte y te hace valorar más las cosas", aseguraba. 33.54 min Tarde lo que tarde - Todos miramos a Gloria Trevi - Escuchar ahora