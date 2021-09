Gloria Trevi: "Me gusta cantar siendo lo que yo quiera"

Parece que se va el veranito, el calor, las terracitas frente al mar sin otra preocupación que respirar aire fresco y no tener vacíos ni el plato ni el vaso. Pero tranquilidad, porque tenemos un antídoto a esta posible depresión posvacacional. Llega el huracán del "buenrollo", estilo por doquier y "ritmazo" mexicano, Gloria Trevi. Ha estado en Tarde lo que tarde para presentar su último single titulado, "Nos volvimos locos". Un tema que interpreta junto al artista Guaynaa. ¡Nosotros no podemos para de bailarla y queremos que tu tampoco dejes de hacerlo!

Bueno pues una vez metidos en situación llega la hora de ponerle cifras a este terremoto humano. Es la artista mexicana más taquillera del siglo XXI y a sus espaldas cuenta con más de 43 millones de discos vendidos en todo el mundo : "Estoy tratando de levantar todos los corazones. Estoy súper emocionada, he pasado una semana buenísima aquí en España. Con emoción, qué agasajo, que maravilla. El último país que yo visité antes de la pandemia fue España. Hermoso, positivo, muy Trevi", ha asegurado la artistas.

Se muere de ganas de poder irse de gira, además del nuevo single, de los que están por llegar y de su próximo disco, Gloria nos ha adelantado el nombre de su nueva gira: Isla divina: " Tengo muchísimas ganas de irme de gira , de abrazarlos, pero hay que seguir teniendo cuidado porque aunque estemos vacunados podemos seguir contagiando. Lo bueno es que ya no te vas al hospital. Entonces tengo esa emoción de que empiezan los conciertos pero también esa responsabilidad de cuidar a mi gente porque lo más importante son sus vidas" , ha explicado Trevi.

Viaje a través de su evolución musical

Si volvemos la vista atrás la podemos recordar por temas algo más tranquilos, emotivos, y si nos acercamos a los tiempos actuales podemos ver que el ritmo del Reguetón está muy presente en sus trabajos: "Yo hago lo que me nace en su momento. Depende del día, y a veces a mí me sale ponerme en plan corta venas pero otros también en plan "rapeadilla"". Pero su éxito lo lleva acarreando desde los 90 cuando pertenecía al grupo llamado Boquitas pintadas. Por aquí te dejamos su tema "Volver a ti":

Después llegaron los años en los que sacaría disco en solitario, como fue el caso de "Qué hago aquí":

Pero estos son solo algunos de sus trabajos. A lo largo de los años se la ha considerado toda una diva pero, tal vez sea algo que ella misma quiera matizar: "Yo prefiero ser una antidiva, no tengo tanto el compromiso de no sudar en el escenario, puedo sudar, puedo quitarme los zapatos. Me gusta cantar siendo lo que yo quiera".