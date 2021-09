Susana Rodríguez: "Con mi equipo soy capaz de dar lo máximo"

En Tarde lo que tarde empiezan por todo lo alto su nueva temporada. Nuevas voces, entusiasmo y mucha ilusión. Para comenzar han entrevistado a la triatleta paralímpica Susana Rodríguez medalla de oro en Tokyo y a su guía Celso Comesaña. Todo un ejemplo de superación. La charla con nuestra compañera Julia Varela, ha comenzado con una canción que a la triatleta le ha inspirado siempre. Se trata del tema de Coldplay, "Yellow": "Es de las que tengo en mi álbum para escuchar antes de las carreras. Quizá de todas es la que más me gusta. Tanto es así, que a mi perro guía le he puesto Yellow", ha confesado la atleta.

Es médica y hace poco fue portada de la revista Time. Ha estado acompañada de Celso en los estudios de RNE en Vigo: "Estoy celebrando todavía, encontrándome a la familia, amigos, con comidas y eventos. Muy contenta por mí y por haber hecho ilusionar a tanta gente y eso es muy bonito. Muchas veces pensamos que el paralímpico no se sigue tanto pero cada vez se engancha más la gente a él", ha asegurado Susana.

Celso es la persona que se encarga de correr con ella, se convierte en sus ojos: "Tengo confianza ciega en él, y no lo sé explicar de otra manera. Tengo la seguridad de que no va a pasar nada, estoy convencida y solo tengo que esforzarme ", ha confesado la triatleta.

En el agua cambia de guía, y aunque reconoce que es el medio que menos le gusta, con su guía Susana se entiende de maravilla: " El agua es lo más complicado porque no se puede hablar . Llevamos una goma elástica en el muslo, del mío derecho al suyo izquierdo. Cuando me separo de ella noto la tensión. Cuando hay que girar me pellizca en el lateral de las costillas. Y cuando salimos del agua ya me dice si vamos delante o no", ha comentado.

¿Cómo se prepara mentalmente?

Al final es un trabajo y una responsabilidad. Hay que buscar cada día de entrenar las mejores conclusiones y llenar una huchca de confianza y saber que voy a saber capaz de dar mi máximo. Hay que tener bien la mente porque si no no se avanza. Yo tengo una psicóloga deportiva, y mis guías, cuando me caigo un poco, me apoyan un montón. Celso cuando ve que yo no doy mi máximo me grita, así que se lo tengo que agradecer. Con todo mi equipo soy capaz de dar lo máximo que puedo".

Susana nació con un 10 % de visión, pero no ha sido un obstáculo para ella: "Empecé jugando con mi hermana y al final la liamos. Yo quería jugar al fútbol a los 10 años. Había que firmar una autorización y cuando se la llevé a mis padres no lo vieron lógico. Al final la firmaron y cuando fui a jugar me tuve que desapuntar porque cuando tenía la pelota muy bien pero luego no veía nada", ha confesado.