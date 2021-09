Parece que fue ayer cuando los Juegos Paralímpicos de Tokyo cogían el relevo a los Olímpicos. El 24 de agosto comenzó un sueño que hoy termina trece días después. La ciudad japonesa apaga la llama del pebetero hasta 2024, año en que volverá a encenderse en la ciudad de la luz, y lo hace bañándose de color en la ceremonia de clausura.

Los Juegos marcados por la ausencia de público y los estrictos protocolos para frenar la pandemia por COVID-19 dejan un sabor agridulce en Japón. La ciudad nipona ha vivido prácticamente de espaldas al evento, celebrado en un formato burbuja, que ha impedido a los más curiosos disfrutar de esta espectacular performance.

Un total de 4.400 deportistas de 162 países diferentes se han despedido emocionados tras doce días de competición. Los abanderados, los grandes protagonistas, han ondeado por última vez sus banderas orgullosos para poner el broche final a una ceremonia llena de baile, fuegos artificiales y mensajes inspiradores para hacer del mundo un lugar más inclusivo.

Los deportistas paralímpicos, referentes internacionales

Los deportistas paralímpicos son, una edición más, los grandes referentes internacionales. El comité organizador de los Juegos Paralímpicos, en palabras de su presidenta Seiko Hashimoto, ha querido poner en valor el esfuerzo y la importancia que tiene la participación de los atletasen estos eventos para demostrar que una sociedad inclusiva es posible. "Los deportistas paralímpicos tienen un mensaje para nosotros, inspiran a muchos a emprender nuevos viajes, nos dan la percepción y el poder de mirarnos a nosotros mismos y dar forma a nuestro futuro. El cambio comienza con la concienca y nosotros estamos decididos a construir un futuro inclusivo, libre de barreras de cualquier tipo",

Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI) ha agradecido a Japón su "calurosa bienvenida" y sus esfuerzos para hacer posible la celebración de esta cita deportiva en un momento en el que los contagios por COVID registraban cifras récord. Parsons ha señalado que "no hay que esconder las imperfecciones, sino celebrarlas". Y, los Juegos Paralímpicos, son el marco perfecto para hacerlo. "Hemos exhibido lo mejor de la humanidad y mostrado la unidad de la diversidad. Las personas con discapacidad no deberían de hacer cosas excepcionales para ser aceptadas, tenemos que tener el gran papel de derribar las barreras que nos separan". Por último, ha hecho un llamamiento a la comunidad deportiva para que los atletas paralímpicos "se reúnan en París, Francia, donde inspirarán y entusiasmarán de nuevo a todos".

Los Juegos Paralímpicos son el ejemplo de un mundo donde las diferencias no sólo no importan, sino que brillan. Los atletas con discapacidad han demostrado, una edición más, que las limitaciones no impiden hacer lo que uno sueña, sino que son oportunidades para hacerlo. Así ha querido transmitirlo la versión de la canción de Louis Armstrong, What a wonderful world (Qué mundo tan maravilloso, en su traducción al español), que nos enseña que el mundo, con todas sus diferencias, es maravilloso.