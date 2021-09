Matt Stutzman, el arquero sin brazos que impresiona al mundo

Como Stutzman, el deportista Ibrahim Hamatou juega al tenis de mesa con la boca. El egipcio, que ya disputó sus primeros Juegos en Río de Janeiro 2016, volvió a hacerse viral por su forma de jugar en Tokyo 2020. Disputa cada pelota con el movimiento de su cabeza y haciendo los saques con un pie.

“Ibrahim Hamadtou shows some real table tennis talent.



The Egyptian plays without arms and holds the bat in his mouth. He fires winning return shots with real power too. @ittfworld pic.twitter.com/kKmoYLFv7i“