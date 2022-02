Antonio Banderas y Ana Belén lloran la muerte de Alicia Hermida

La despedida de Valentina fue una de las más lacrimógenas de Cuéntame cómo pasó. Ahora el reparto de la serie llora la muerte de la actriz que le dio vida durante tanto tiempo en la pantalla, Alicia Hermida. La actriz ha fallecido a los 89 años.

“¡Hasta siempre Alicia! Estamos consternados por la muerte de nuestra compañera, amiga y maestra Alicia Hermida.

Nuestra Valentina que tanto nos hizo disfrutar, reír, enamorarnos, soñar y recordar que, a cualquier edad, en cualquier momento, la vida merecía la pena vivirse �� pic.twitter.com/Ngb5YonzFs“ — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) February 9, 2022

El mundo de la interpretación se despide de ella a través de las redes sociales. "Se nos ha ido Alicia Hermida, una maestra de actores y actriz ella misma incomparable. Siempre ha sido un placer compartir con ella el escenario y sus enseñanzas. Te recordaremos siempre", escribe Ana Belén en Twitter, junto a quien actuó en la obra teatral Fedra.

“Se nos ha ido Alicia Hermida, una maestra de actores y actriz ella misma incomparable. Siempre ha sido un placer compartir con ella el escenario y sus enseñanzas. Te recordaremos siempre. pic.twitter.com/WxQnRisOFV“ — Ana Belén (@OficialAnabelen) February 9, 2022

"Hoy nos deja una grande de la interpretación de nuestro país. DEP", lamenta Antonio Banderas. El actor y director Javier Calvo también ha recordado a la actriz, que trabajó con el en la popular serie Paquita Salas.

“Hoy nos deja una grande de la interpretación de nuestro país. DEP #AliciaHermida pic.twitter.com/qs6gmL6yAW“ — Antonio Banderas (@antoniobanderas) February 9, 2022

La actriz Aitana Sánchez-Gijón se despide con un emocionante mensaje a través de su cuenta de Instagram. "Se fue #aliciahermida. Mi maestra. Ella me enseñó a amar este oficio. Yo era una niña descubriendo un mundo fascinante y ella una actriz deslumbrante dentro de un cuerpo diminuto lleno de fuerza y de verdad. Me enroló en su Barraca Itinerante de Aranjuez y con ella viví el primer temblor en un escenario, los pasacalles, el teatro en las plazas… Lorca en su boca perdura en mi memoria como una revelación. Mario Gas nos juntó de nuevo en La gata sobre el tejado caliente. Su recuerdo me acompañará siempre", asegura.

Luisa Martín, protagonista de la serie Servir y Proteger, recuerda los momentos vividos junto a la actriz en la obra de teatro en la que coincidieron: "¡Querida Alicia! ¡Apenas tengo fotos de la función! A cambio, tengo miles de recuerdos contigo, de ti, de tu forma de trabajar, de tu energía imparable, de la pequeña bolsa donde lo llevabas todo. Un privilegio haberte conocido y compartido escenarios. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Allá donde quieras ir, vuela".