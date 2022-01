Día Internacional de The Beatles, la banda que lo cambió todo

Cambiaron nuestra forma de ver la música para siempre y como agradecimiento el mundo entero les dedica su propio día internacional cada 16 de enero. Es la fecha que rinde un especial tributo a The Beatles, la de la inauguración del Cavern Club, el bar de Liverpool donde hicieron su gran debut, aunque hay quien prefiere retrasarlo hasta el 10 de julio, cuando en 1964 la banda regresaba a su ciudad natal tras una triunfante gira por Estados Unidos. Sea como fuere la 'beatlemanía' sigue presente 60 años después y los fans celebran este día por todo el mundo. En Corazón repasamos la carrera de la banda del rock que lo cambió todo.

John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, músicos inmortales

Sea en enero o en julio, para muchos amantes del rock cualquier día es bueno para recordar a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, los miembros de la famosa banda The Beatles que se convirtieron en cuatro pilares de la cultura pop. En poco más de cuatro años dieron 162 conciertos en 90 ciudades de 15 países diferentes.. Hicieron historia y recibieron la condecoración de la Orden del Imperio Británico en 1965 por su aportación a la música por la mismísima reina Isabel II.

The Beates en su primer tour por Estados Unidos en 1964 De izquierda a derecha, los miembros de la banda: George Harrison, John Lennon, Ringo Starr y Paul McCartney GTRES

Su influencia, flequillo incluido, sigue presente en cantantes de todas las generaciones y estilos. Basta una sola frase de cualquiera de sus temas para que resuenen en nuestras cabezas durante horas. "Let it be", "Here comes the sun", "Hey Jude", "Twist and shout", "Love me do", "Lucy in the sky with diamonds", "Yesterday"... Todas estas canciones forman parte de nuestra memoria musical sin importar la edad que tengamos.

Abbey Road es la imagen que inmortalizó el paso de cebra más famoso del mundo. Solo The Beatles serían capaces de convertir un simple paso de cebra en uno de los puntos turísticos más famosos del planeta y su pose, en una de las más imitados a lo largo del último medio siglo. Sirvió de portada para el que fue uno de sus últimos y más aclamados trabajos, que llevaría por nombre el de la calle donde se realizó la fotografía, que no era otra que donde se encontraba su estudio de grabación.

George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr y John Lennon cruzan el paso de cebra de Abbey Road el 8 de agosto de 1969. Iain Macmillan, courtesy Apple Corps

Sin embargo, también fue el principio del fin. El álbum se gestó en tiempos de crisis y tensión entre ellos. Abandonaron las giras en directo y la pareja de John Lenon, Yoko Ono, se convirtió en la perfecta figura y chivo expiatorio de la separación de la banda en 1970. Aunque muchos apuntan a una más que probable batalla de egos entre ellos, especialmente entre Paul McCartney y John Lenon. Y tras el fallecimiento de su mánager, Brian Epstein, el pegamento que los mantenía unidos se fue para siempre. En su último álbum la banda lo dijo todo: "Let it be", es decir "déjalo estar", en castellano.

La famosa 'encamada' de John Lennon y Yoko Ono.

Pero no hay grandes historias sin grandes finales, ¿verdad? Peter Jackson, director de la trilogía de El señor de los anillos, profundiza en los últimos coletazos de la banda en el documental The Beatles: Get Back. En él se puede ver cómo fueron los últimos momentos de The Beatles antes de su inolvidable despedida en Apple Corps, una de las azoteas de Londres, en un insólito adiós que tuvo que fue interrumpido por la policía.

El último concierto de The Beatles El último concierto de The Beatles en Apple Corps. Rock and pop

Han pasado más de 50 años desde aquel último concierto de The Beatles y el ansiado reencuentro nunca llegó. John Lennon murió asesinado en 1980 y George Harrison falleció en 2001 a causa de un cáncer. Pero The Beatles han sido siempre más que la suma de sus partes y su música les hará vivir para siempre: los ha convertido en inmortales.