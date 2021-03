El insólito adiós de The Beatles

HORARIO DE EMISIÓN "El Condensador de Fluzo": "¡Se acabó!" o "Las últimas veces". Jueves, 1 de abril a las 22h en La 2.

El 30 de enero de 1969, uno de los grupos más emblemáticos se despidió de los escenarios: fue el último concierto de The Beatles. Los intérpretes de las míticas "Help", "Yesterday" o "Let it Be" no escogieron una gran sala ni un estadio para la ocasión, sino la azotea del estudio de grabación de Apple Corps, ubicado en el número 3 de la calle londinense de Saville Row. No fue una decisión al azar: se trataba del estudio donde estaban trabajando sobre el que sería su último disco en ver la luz, "Let it be". La actuación quedó registrada en vídeo, en una grabación dirigida por el cineasta Michael Lindsay-Hogg, director también de los videoclips de Hey Jude y "Revolution".

Antes del gran día, Paul, Ringo, John y George llegaron incluso a valorar realizar la actuación en el teatro Palladium o frente las pirámides de Egipto, pero finalmente ganó Apple Corps. La idea se atribuye a Paul McCartney, quien, no del todo conforme con la decisión del grupo de disolverse, propuso llevar a cabo una última actuación. La banda, que había llegado a actuar frente a 55.600 personas en el show de Shea Stadium (EEUU), decidió decir adiós de la forma más casual posible: en una actuación improvisada donde ni siquiera había público, más allá de algunos trabajadores de la oficina y algunos policías.

“Don’t Let Me Down”, “Dig to Pony” o “Get Back” fueron algunas de las canciones que compusieron el último set list de la banda, donde incluyeron también temas que acabaron formando parte del disco "Let it Be". Tras 42 minutos de concierto ante la incredulidad de los vecinos y transeúntes, la policía llegó para poner fin a la fiesta. Ser una de las mayores bandas de todos los tiempos no sirvió de excusa para saltarse la ley.