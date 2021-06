Es un mito de la música y aunque algunos lo duden está vivo. Año tras año ocurre lo mismo: cuando llega el 18 de junio, la prensa recuerda el cumpleaños de Paul McCartney y siempre se bromea con lo mismo, ¿Sigue vivo? El artista cumple hoy 79 años ( uno más que Raffaella Carrà, que también cumple hoy) y lo hace encantado de la vida, disfrutando de la familia. Una familia que ha ido cambiando a lo largo de los años. El que fuera componente de la mítica banda The Beatles es un rompecorazones: se ha casado tres veces y tiene cinco hijos.

Paul tenía 17 años cuando conoció a la que fue su primera novia, Dorothy Rhone. Estuvieron juntos tres años y estuvieron a punto de casarse cuando ella se quedó embarazada. Dorothy, a quien todos llamaban Dot, compartía piso con Cinthya Lillian Powell, que era la novia de John Lennon, y fue este quien le comunicó a Paul la feliz noticia. Feliz por poco tiempo, pues Dot perdió al bebé, lo que provocó que la pareja no se casara y que, además, rompiera la relación.

Paul y sus compañeros de The Beatles eran dioses, tenían legiones de seguidoras en todo el planeta y no había chica que se les resistiera, incluso algunos de ellos llegaron a salir con la misma chica en periodos distintos. Tras romper con Dot, Paul McCartney tuvo sus romances hasta que conoció a la actriz Jane Asher. El flechazo fue instantáneo y ella, cuentan, se convirtió en su musa: Jane inspiró a Paul para escribir más de 15 temas, entre ellos, 'Yesterday' y 'My love'. En 1967 anunciaron su compromiso pero la boda nunca llegó a celebrarse, y es cuenta la leyenda que Jane pilló a Paul en la cama con la guionista Francie Schwart. Fue la gota que colmó el vaso de su paciencia, pues llevaba tiempo dudando de su fidelidad y se rumoreaba que el Beatle mantenía un affair con la modelo Maggie McGivern. Verdad o no, lo cierto es que Paul y Maggie salieron durante meses pero terminaron su romance en 1968, cuando el músico conoció a la fotógrafa Linda Eastman.

La pasión entre ellos fue creciendo y se casaron el 12 de marzo de 1969, en Londres. Estuvieron juntos por 30 años, juntos muy juntos. Y es que Paul dijo en una entrevista que durante todo su matrimonio solo durmieron separados diez noches, y fue el tiempo que él estuvo detenido en Tokio por posesión de marihuana. Eran inseparables y trasladaron su amor al terreno profesional, llegando a formar el grupo musical, The Wings. Fue en 1970, tras la disolución de The Beatles. Linda aportaba al matrimonio una hija de una relación anterior, y juntos tuvieron a Mary y a Stella. Y años después llegó James. Su felicidad parecía indestructible pero en 1995 llegaron el drama y el dolor: a Linda le diagnosticaron cáncer de mama con metástasis en el hígado y tres años después, en 1998, murió.

Paul se hundió pero tuvo a sus hijos a su lado: ellos le cuidaron y le animaron a rehacer su vida. Y lo hizo. En 1999 conoció a la modelo Heather Mills. Les separaban 26 años y ella llevaba una prótesis porque siete años antes la atropellaron y perdió la pierna izquierda. Ella mantuvo su profesión, que se revalorizó con este noviazgo. Se casaron el 11 de junio de 2002 y tuvieron una niña, Beatrice Milly. Pero tres años después su amor se esfumó. También el cariño, ya que ambos protagonizaron un sonado divorcio: Heather pedía 250 millones de dólares, alegando que la fortuna de su exmarido ascendía a 1 600 millones de dólares. La cifra final fue de 33 millones de dólares y una pensión anual de 70 000 dólares para su hija.

La batalla judicial terminó en 2006 y un año después, Paul comenzó a salir con Nancy Shevell, una vieja amiga de Linda 18 años más joven que él. Se casaron en 2011 (en el mismo lugar en el que Paul y Linda se habían casado). A diferencia de la llegada de Heather Mills, la entrada de Nancy fue muy bien recibida por los hijos de Paul. Y hoy celebran todos juntos el cumpleaños del artista. Ha soplado 79 velas de la tarta y en esta ocasión han cantado sus hijas Mary y Stella, la famosa diseñadora de moda. Todos menos él. Le pasa una vez al año.