Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi, conocidos como Måneskin, se han convertido en todo un éxito a nivel mundial después de convertirse en los ganadores de Eurovisión 2021. Su música está dando la vuelta al mundo consiguiendo fans por doquier que están deseando que hagan gira para poder ver a la banda de rock en riguroso directo. Se les 'acusa' de ser únicos, especiales y de volver a poner de moda el italiano. Han batido récords: Zitti e buoni es el tema italiano más reproducido de la historia en las plataformas digitales. La banda arrasa en Internet, pero en los años 80 para 'arrasar' había que vender millones de discos y llegar al número uno de la lista de Los 40 Principales. Retrocedemos en el tiempo, como hacen nuestros compañeros de Cachitos de hierro y cromo, para recordar a los artistas italianos que nos conquistaron con su música

Hermano de Franco Tozzi, un cantante con discreta popularidad en los años 60, comenzó con 16 años en Off Sound, un grupo de rock de Turín . Después formó el grupo I Data con Damiano Dattoli y Massimo Luca y en 1972 con Un corpo un'anima, aunque su primer álbum de estudio, Donna amante mia , no llegó hasta 1976.

Cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, actriz y presentadora. La maravillosa Raffaella Carrà comenzó su carrera con nueve años y entró en Hollywood en la década de 1960, pero enseguida prefirió retomar sus trabajos artísticos en Europa, sobre todo en Italia y España. Icono de toda una generación, no hay una sola persona en España, sea de la generación que sea (incluidas las más jóvenes y digitales) que no reconozca rápidamente los grandes éxitos de Carrà como Caliente, caliente, Fiesta, Hay que venir al sur , En el amor todo es empezar, Felicidad da da o Rumore, entre muchísimos otros.

Al Bano & Romina Power

El dúo italiano de pop romántico formado en 1975 por Albano Carrisi, cantautor italiano, y Romina Francesca Power, actriz de origen estadounidense, consiguió verdaderos éxitos musicales en los años 90. Entonces, además de dúo muysical eran pareja, y sus canciones fueron de lo más populares en España, desde Diálogo hasta Siempre, siempre, pasando por Felicità o libertà.

Fueron candidatos de Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión en dos ocasiones: en 1976, con We'll live it all again, y en 1985, con Magic, oh magic. Grabaron la mayoría de sus álbumes en castellano y su último ddisco, titulado Ancora... Zugabe, es de 1996. Se separaron en 1999. pero en 2013 cantaron juntos en Rusia y volvieron a estar activos.