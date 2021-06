La actriz Gemma Cuervo ha sido galardonada con el premio ‘Max de Honor’ 2021 por toda una vida dedicada a la profesión. Un reconocimiento a su larga trayectoria, su carácter emprendedor y su amor al teatro. En cuanto se ha publicado la noticia, los reconocimientos públicos no han tardado en aparecer en las redes sociales y cuando Gemma Cuervo se ha vuelto rápidemente en TT (Trending Topic).

Ha trabajado a lo largo de más de 60 años de carrera en más de un centenar de obras de teatro, una treintena de series de televisión y más de 60 películas. Fue la gran imagen del mítico programa dramático de Televisión Española Estudio 1 y es reconocida entre el gran público por su papel de Vicenta en la mítica serie de televisión Aquí no hay quién viva.

Twitter es la gran plataforma de la inmediatez y en ocasiones, cuando algún personaje de renombre se convierte en tendencia, puede ser que le haya pasado algo malo. No ha sido el caso de Gemma, sino más bien todo lo contrario. Sus compañeras de guión y amigas en la vida real, Mariví Bilbao y Emma Penella, fallecieron en 2013 y 2007 respectivamente y provocaron una gran conmoción en las redes entre los fans de la serie.

Aprovechando el premio y su tirón mediático, recuperamos las mejores frases de la actriz catalana en las que habla de la profesión pasada y futura, de feminismo, y de las diferencias entre el teatro el cine y la televisión. Así es Gemma Cuervo.

01.48 min La actriz Gemma Cuervo, premio Max de Honor 2021

“No me siento orgullosa de mis papeles en el cine” En una entrevista para el portal Campus Digital, la actriz se sincera sobre sus interpretaciones en la gran pantalla: “En televisión he sido inmensamente feliz, recuerdo la televisión con un amor sin límites porque he hecho grandes personajes, pero no me siento orgullosa de mis papeles en el cine, no puedo, no me han ofrecido las oportunidades”. La actriz catalana tras recibir la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en 2018. EFE/Chema Moya

“Ahora se están arrepintiendo” Siguiendo en la línea del cine y a pesar de que es el género que menos ha trabajado, a día de hoy piensa que podría haber hecho grandes cosas: “Mi carrera esta basada en el teatro, luego televisión y por último, cine. No me llamaron del cine con tanta asiduidad como en los otros medios, aunque tengo la impresión de que ahora se están arrepintiendo” Cuervo durante una representación de 'La Celestina'. EFE/Beatriz Velardiez.

“Los actores estamos haciendo cultura desde hace muchísimos años” Gemma ve la interpretación como un cúmulo de disciplinas que se complementan entre sí y Ha hecho tanto cine, como televisión y teatro, aunque dónde más a trabajado ha sido en esta última: “Son disciplinas muy distintas, pero todas se complementan para conseguir tener un conocimiento completo de en qué consiste la interpretación. Son todos aspectos de nuestra cultura, y nosotros, los actores, estamos haciendo cultura desde hace muchísimos años”. Gemma Cuerva en la presentación de 'La Celestina' GTRES

“No he vivido muchos casos de acoso sexual, pero sí miradas indeseables” Respecto al machismo en el teatro, Gemma no se muerde la lengua y con una carrera de más de 50 años en la interpretación, ha vivido muchas cosas pero también ha notado grandes cambios: “No he vivido esos casos de acoso sexual, pero sí muchas miradas indeseables a las que no hacía ni caso y ahí se acababa la cosa. Las mujeres somos muy válidas en lo que hacemos y no necesitamos que nos protejan como a niñas, sí que nos quieran: el camino es enriquecedor, no aplastante" Gemma Cuervo con su hija Cayetana Guillén Cuervo GTRES

“Ahora de feminismo vamos un poquito mejor, pero vamos muy mal” Ella pertenece a una generación de actrices duras, valientes, reivindicativas y feministas. "Ahora de feminismo vamos un poquito mejor, pero vamos muy mal". No arremete contra los hombres, está a favor de que se les enseñe lo que no se debe hacer, que borren de sus vidas las barbaridades que hacen. Normalmente las mujeres no arrastramos cadáveres en maletas. El machismo está rompiendo vidas"

”Éramos las tres señoras mayores que nos hicimos muy amigas: Mariví Bilbao, Emma Pennella y yo” Gemma recuerdo con cariño la etapa de la serie Aquí no hay quien viva que marcó a toda una generación: Aquí no hay quien viva fue una experiencia preciosa porque éramos las tres señoras mayores que nos hicimos muy amigas: Mariví Bilbao, Emma Pennella y yo. Estuvimos muchos años trabajando juntas.” Gemma Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Penella GTRES

“Mis dos queridas compañeras desaparecieron antes que yo” Tanta era la conexión entre las tres actrices, que se llegaron a plantear ir por los teatros con una actuación: “Era una más, pero luego se convirtió en las Chicas de Oro, con Emma Penella y Mariví Bilbao. Mis dos queridas compañeras que desaparecieron antes que yo. Me afectó profesionalmente porque fue debilitándose el trío de las Chicas de Oro. Primero quedamos Mariví y yo. Luego ya yo sola no podía defender ese empuje de las tres". Gemma Cuervo en el set de rodaje de 'La que se avecina' RTVE.es

“Ser actor es una auténtica maravilla” Respecto a la profesión, Cuervo no sólo tiene buenas palabras y las mejores de sus intenciones: “Ser actor es una autentica maravilla. Algo excelente que me ha permitido la vida. Tocamos tantas vidas, tantos sentimientos, que es un mundo apasionante. Ser actor es un aportar todo lo que tienes física, psíquica e intelectualmente, para ser otro yo, para dar vida a otro ser y olvidar tu auténtico yo y que parezca verdad”. Los actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo GTRES

“Esta profesión es una cuesta arriba y subirla es un esfuerzo, pero yo la he subido siempre” En una entrevista en exclusiva para el diario ABC, la actriz confiesa que siemre se ha querido dedicar a un oficio relacionado con el arte y nos habla del teatro como algo esencial: “Es una manera de educar, a nosotros mismos y al público. Porque el teatro es fundamental en las almas. Quienes van no se olvidan nunca, ni olvida por qué han estado allí. Hay mucho que aprender de los textos teatrales, mucho. Esta profesión es una cuesta arriba y subirla es un esfuerzo, pero yo la he subido siempre” Gemma Cuervo con su marido Fernando Guillén y sus hijos GTRES