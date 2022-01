Miguel Poveda y Soleá Morente, maestros de ceremonias de Caminos del flamenco, lo tiene claro: "Era necesario recuperar una cultura tan nuestra y vuelva a entrar en los hogares". Así hablan los dos artistas que capitanean el programa con más duende de la televisión que arracanba el pasado 11 de enero y que podrá verse en La 2, cada martes, a las 23.00h. Ambos hablan sobre arte, baile y cultura en Atención Obras.

"La cultura construye una identidad y el flamenco es una parte fundamental", apunta Morente. Caminos del flamenco mostrará al espectador, a lo largo de diez capítulos, el flamenco de hoy. Un viaje por distintas rutas geográficas a lo largo de todo el país donde encontraremos a los artistas contemporáneos que nos muestran su arte y su manera de vivir este mundo, del que desvelaremos sus coordenadas y lugares simbólicos.

El martes que viene, el programa visita un lugar muy especial para Póveda en Barcelona. Los dos artistas se acercan a conocer las entrañas del barrio. "Ha sido muy emocionante, me encontré con las vecinas de mi barrio. Barcelona es una ciudad muy flamenca", apunta.

Rosalía y la guerra a los puristas

"En todos los lugares que hemos estado no ha habido nadie que no me haya mostrado todos su agradecimiento a la figura de Enrique Morente. Creo que es necesario romper con los establecido, planetar problemas y llegar a soluciones y en el mestizaje está la evolución", defiende Soléa. En ese sentido, añade, tener a Rosalía ha sido muy especial, una de las invitadas que estarán en el próximo martes, 18 de enero, en el programa.

02.18 min Rosalía, una artista para el flamenco 2.0

Miguel ha asegurado que “el mundo del flamenco es maravilloso pero no es fácil, tiene un carácter que si no lo conoces se te puede ir de las manos pero con el amor que ha habido en la producción se ha hecho todo más fácil”. Una idea en la que ha insistido Soleá: “El flamenco es tan potente y tan infinito y eterno que le llegará a todo el mundo. Con esa intención lo hemos hecho”.