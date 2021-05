Zahara: "He llegado a 'Puta' gracias a la terapia"

“No tenía la sensación de estar exponiéndome tanto cuando compuse Puta”, confiesa Zahara durante la presentación de su nuevo disco, Puta (2021), en Atención Obras. Sin embargo, y como canta en una de sus canciones, en él ha vomitado todo lo que llevaba dentro: la vida, las penas y el odio. Reconoce en esta entrevista con Cayetana Guillén Cuervo que hay algo contradictorio en el proceso compositivo del álbum. “Empecé haciendo estas canciones por mí, necesitaba sacar todo eso, liberarme. Escribí compulsivamente hasta terminar por descorchar la botella entera dejar que brotará todo mi pasado. Fue después cuando me di cuenta de que lo que había hecho era un disco y que la gente lo iba a escuchar”, asegura.

Contundente y provocador, el título de su disco no deja indiferente a nadie, pero tiene una clara intención. “Quería reapropiarme de un insulto que tantas veces se ha utilizado para hacernos sentir a las mujeres pequeñas o para humillarnos. Al reutilizarlo creo que el peso que se queda en quienes son insultadas con puta, esa carga pasa a la otra persona, la incomodidad se la generas al otro”, defiende. Zahara cuenta cómo ella llevó esa banda, la de puta, durante mucho tiempo. “Es un estigma que te persigue y la única forma que tenía que quitármelo era mostrarlo y darle al otro la incomodidad y utilizarlo como escudo”.

Reapropiarse de un insulto y convertirlo en escudo

Merichane fue el single de presentación del disco. Una canción que ha agitado el panorama musical y generado un debate social al poner sobre la mesa temas como el maltrato y el abuso. “Merichane es como llamaban a la puta de mi pueblo y fue el mote que recibí en el colegio durante años”. Inmediatamente después de salir publicada, Zahara cuenta cómo recibió multitud de mensajes de chicos y chicas contándole que a ellos también le hicieron lo mismo. “Son preciosos estos relatos porque entre todos nos hemos sentido muy acompañados”, apunta.

'Puta', nuevo disco de Zahara

Para Zaraha Puta ha sido, más que una terapia, la consecución de la terapia misma y de hecho le didica el disco a su terapeuta, Paula. La profesional que la ayudó a salir de una depresión en la que se vio inmersa a raíz del confinamiento. “He llegado a Puta gracias a la terapia. Cuando abrí todos esos temas sobre los que hablaban las canciones, fue mi terapeuta la que me ayudó a no hundirme”.

“He llegado a puta gracias a la terapia“

La primera de aquellas canciones fue Flotante, después llegó Taylor. El impulso compositivo llegó a raíz de un documental sobre la cantante Taylor Swift, Americana, que aborda las consecuencias de la presión mediática en los artistas o la falta de libertad y habla en primera persona sobre el abuso sexual. Zahara se vio reflejada y algo hizo clic dentro. “Aparté los muebles, me puse a bailar su disco 1989 y compuse la primera canción”.