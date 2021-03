En cuanto Zahara ha estrenado TAYLOR, las redes se han llenado de reacciones al single homenaje a la cantante estadounidense. En la mayoría de tweets se puede leer la expectación de los usuarios por el nuevo álbum de la cantante después de sus lanzamientos previos, que también han dado que hablar: Merichane y Canción de muerte y salvación.

Eso no es todo, porque la canción ya ha cruzado fronteras en menos de dos horas desde el estreno y ya hay comentarios en inglés sobre el temazo que se ha marcado Zahara. Ahora solo queda esperar si Taylor Swift responde a la cantante española y quién sabe.... ¿Quizás queden para un directo de Instagram? El tiempo lo dirá.

“Zahara, a very famous spanish singer wrote a song inspired by Taylor, she sings about the enormous weight that Taylor must feel on her shoulders being this successful. She’s a very good singer and AMAZING songwriter



TAYLOR by @zaharapop https://t.co/AuSpxDpE5R“