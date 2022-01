"Una fantasía". Así define Luna Ki la posibilidad de representar a España en el Festival de Eurovisión. Intentará ganar el billete a Turín con "Voy a morir", una canción "universal" que habla a todas las personas que han vivido la tristeza o el desamor.

Luna Ki forma parte del cartel de 14 artistas del Benidorm Fest, la preselección española que se celebrará en la ciudad alicantina los próximos 26, 27 y 29 de enero.

La primera vez que se le pasó por la mente Eurovisión y su música fue hace dos años. Había publicado "Septiembre", un verdadero éxito que supera los cinco millones de visualizaciones en YouTube. "De repente como que lo vi muy eurovisivo y hubo gente que me lo comentó y dije 'puede que sí', porque era entre cómico y musical y podía ser. Me alegro de tener la posibilidad de representar ahora", señala Luna Ki.

Ganarlo sería "una fantasía". "Es una gran responsabilidad, pero yo la verdad es que no estoy pensando en ganar. Yo ya siento que he ganado por estar aquí , con esta oportunidad de poder hacer un show así", indica.

El viaje de "Voy a morir" desde un armario a Benidorm

Su propuesta para la preselección se llama "Voy a morir". Su primera versión se grabó dentro de un armario en 2019, después en estudio y de ahí al Benidorm Fest. "Habla de un sentimiento que yo creo que es universal, que es la tristeza, la ruptura, el desamor o la muerte", explica.

Pese a su temática, está muy lejos de ser una balada. Compuesta por Luna Ki, Allnightproducer, Vanity Vercetti y Digital Geass, "Voy a morir" tiene una gran energía: "Es una canción que motiva cuando estás mal y que le da esa vuelta, le da fuerza".

02.59 min Luna Ki participa en el Benidorm Fest con el tema "Voy a morir" - Escuchar ahora

Lo dice desde la experiencia. "A mí me ha ayudado mucho. Es una canción en la que me he apoyado en mi intimidad desde que la empecé a componer hasta ahora. Me alegro mucho de que esté fuera", asegura Luna Ki.

Esa energía, con el giro de lo triste a lo motivador, es su gran baza para conquistar al público en la preselección: "Una canción con un fondo triste a la que se le ha dado esa vuelta y que te pone a saltar yo creo que tiene un puntazo".