2020, el año más duro de la pandemia, se cerró con una larga lista de famosas embarazadas que devuelven la alegría a los titulares con sus experiencias y sus fotos de familia. Poco a poco han ido naciendos sus bebés y otras famosas les toman el relevo. Aquí tienes la lista completa de las que están atravesando la 'dulce espera': estas son las famosas que serán mamás este 2021.

La última famosa en anunciar su embarazo ha sido Cardi B. La rapera espera a su segundo hijo con mucha ilusión, la cual ha compartido con todos sus seguidores a través de este espectacular posado en su cuenta de Instagram, donde posa semidesnuda. Con su larga melena por bandera, unos pendientes enormes y un estilo trapero inconfundible, Cardi B se toca su tripita, pintada de blanco junto con el pecho, con los ojos cerrados y en plena conexión con su bebé. La cantante ha hecho su embarazo público junto a su pareja, el rapero Offset, tras haber actuado juntos en la gala de entrega de los premios BET 2021 en Los Ángeles.

También anunció su embarazo la cantante Soraya Arnelas, exconcursante de Operación Triunfo, que está feliz de anunciar que será mamá por segunda vez junto a su pareja, el bailarín Miguel Ángel Herrera. La cantante espera una niña a la que llamará Olivia, un regalo que pensaba que no llegaría: "Pensaba que no podía quedarme embarazada", dice. Soraya padece un estrés crónico que hizo complicado su primer embarazo, con el que trajo al mundo a Daniela, de cuatro años. Se habían planteado recurrir a métodos de fertilidad para ampliar la familia, pero no ha hecho falta.

Kirsten Dunst también luce tripita. Bueno, más bien tripota y nos la ha enseñado en una preciosa sesión de fotos para la revista W Magazine. Así ha anunciado la intérprete que espera a su segundo hijo junto a su pareja, el actor Jesse Plemons.

Kirsten Dunst anuncia que está embarazada en una sesión de fotos Zoë Ghertner para W Magazine

Jessica Bueno, la ex de Kiko Rivera, también está embarazadísima y espera pronto a su tercer hijo. Tanto ella como su pareja, el futbolista Jota Peleteiro, esperan ilusionados la llegada del nuevo niño o niña que esperan para mediados de verano.

Unos de los últimos en dar las buenas noticias son J Balvin y su pareja Valentina Ferrer, que han anunciado que ampliarán la familia con un impresionante posado para la edición mexicana de la revista Vogue después de muchos rumores.

Priscila de Gustin hizo público su embarazo el pasado mes de febrero con una fotografía de lo más original. La modelo española compartió a través de sus redes sociales una imagen en la que se veían dos clips acompañados de otros dos más grandes. En el interior de uno de ellos había otro clip aún más pequeño. Una metáfora que a la que ya recurrió en 2017, cuando estaba embarazada de su segundo bebé. Ahora presume de tripita de treinta semanas.

