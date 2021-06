(Música pop animada)

("Real Love", Imaginary Future)

Es que ya no me siento feliz.

Debe haber algo que pueda decir... Stillman, esto no...

se me ha ocurrido de la noche a la mañana.

Llevo semanas dándole vueltas.

Vale.

Al menos, deja que te diga lo que pienso.

Por supuesto, sí.

Bueno, ¿qué hay de...?

No sé qué decir.

Sabes que puedes llamarme en cualquier momento.

Pero ahora me voy.

(Pitido)

Vale.

Deja que diga lo que pienso. Por supuesto, sí.

¿Qué hay del hecho de que seas mi persona favorita,

mi mejor amiga, impredecible e independiente?

Vemos el mundo de formas tan distintas,

tan distintas, que es fascinante.

Y por extraño que parezca,

estamos destinados a estar juntos.

Y sé que es verdad

porque me siento más seguro a tu lado

de lo que me haya sentido jamás antes de conocerte.

Y sé que, en algún momento,

tú has sentido lo mismo por mí.

¿Qué hay de todo eso?

Sigo creyendo que deberíamos romper.

Ya.

Sabes que puedes llamarme en cualquier momento.

Pero ahora me voy.

(Música dramática)

Menudo chasco.

Vale, piénsatelo un segundo. ¿Qué es lo que te dice tu corazón?

Que deberíamos romper.

Ignora el corazón. ¿Qué te dice la cabeza?

Que rompamos.

Debbie, no encontraré a nadie mejor que tú.

No encontrarás a nadie mejor que yo.

No encontraremos a nadie mejor que nosotros mismos.

(Pitido)

(Pitidos)

Cógelas.

¿Qué te molesta de mí específicamente?

Eres un poco rígido a veces.

¿Rígido? Sí.

(Pitido)

¿Quieres romper? Vale.

¿Qué es lo más estúpido que he hecho

durante el tiempo que hemos estado juntos?

Por favor, define neurótico.

Guarda ese cuaderno.

Soy yo quien rompe contigo.

Yo rompo contigo.

¿Ha funcionado? ¿Nada?

Tengo que irme.

Deberíamos romper.

Me voy. Romper. Romper.

(VOZ CON ECO) Deberíamos romper. Me voy. Deberíamos romper.

De acuerdo.

Lo he pillado.

Me voy.

Pero no pienso rendirme.

(Música dramática)

(Continúa la música)

¿Qué falló?

(Golpes)

¡Stillman!

¡Sé que estás ahí dentro! ¿Te estás suicidando?

¿Qué? No.

Tío, estás deprimido y amargado

y, aunque me encantaría

que me compensaran con sobresalientes,

no hay motivo...

¿Puedes callarte?

Aquí estás, colega. Por fin te he encontrado.

Me tenías preocupado.

¿Que me has encontrado? Te he llamado yo.

Aún así estaba asustando.

Vaya, has estado ocupado. ¡Uh, refrescos!

¿Estás colocado? ¿Ahora mismo?

Sí, casualmente.

Llevas una semana desaparecido y me he preocupado por momentos.

He estado trabajando.

Y necesito tu ayuda.

Oye, ¿cómo se juega a esto?

No es un juego. Ah...

Esta es mi relación con Debbie.

Vaya, pues mola un montón.

Y también es supertriste, como si te acosaras a ti mismo.

Sí, lo sé, es un poco patético.

Pero

debo contemplar todas las opciones para conseguir la respuesta.

Sí, por supuesto.

¿Cuál es la pregunta?

¿Qué falló?

Mira, si retrocedes al año pasado...

Ve hacia atrás.

Usa el mando. Ve al principio.

"DÍA 1"

(Música animada)

Por tanto, si la onda sonora comporta resonancia,

teóricamente, podría afectar

a la estructura de una supercuerda existente y...

¿Os dais cuenta de lo alucinante que es eso?

¿Y cuándo intervienen los armónicos?

Los armónicos son constantes, pero...

al crecer exponencialmente,

la supercuerda se vuelve relativa.

Ajá. ¿Lo entiende?

No, creo que no.

Es todo por hoy, chicos.

Un trabajo estupendo, Stillman.

Es todo muy avanzado.

Nadie está al nivel de Stillman.

Yo le echo una mano cuando se queda bloqueado,

pero los demás no lo entenderían. Eso nunca ha pasado.

Sí que pasa. ¿Qué haces aquí?

¿No tienes clase de frisbee?

No es una clase, es un equipo. Eso ya lo sabes.

Además, ya hemos entrenado. Así que ahora, tú y yo,

vamos a ir a la fiesta de despedida en el garito de esa titi.

Va a ser muy incómodo.

Sí, claro que será incómodo.

Tu incomodidad es constante,

su malestar es relativo y eso es lo que hay que solucionar.

¿Te ha gustado mi explicación?

(CHICA) ¡La última!

Te dije que sería incómodo.

Obviamente, es una fiesta para sus amigos,

sus amigos interesantes.

Amigos y clientes leales como nosotros.

Ahí viene, aún está trabajando.

(SUSPIRA)

Ah... Daiquiri de kiwi y Martini de manzana.

Era una birra y un ron con cola.

Oh, vaya... Vale.

Vaya, es lo peor. Lo sé.

Pero resulta adorable.

¿Crees que ese tío es...?

Tío, no te preocupes por Selena Gómez.

Piensa en lo que vas a decirle.

Es tu última oportunidad para despedirte.

Y para saludarla, de hecho. Espera, tengo una idea.

¿Sí? ¿Qué idea?

La consistencia temporal no es... Espera. ¿Una idea friki?

Tengo que anotarla. No, tío.

Oye, ella está superbuena y yo soy un pringao.

Así que... Eres un pedazo de pringao.

Exacto.

Aunque ese no fuese su novio, ¿de qué íbamos a hablar?

Dile que eres un genio de las mates.

Soy un genio de la física y no sé qué le parecerá eso.

Bueno, tendrás que hablar con ella para averiguarlo.

De acuerdo, entonces, seré sincero.

La sinceridad mola, ¿verdad?

Ajá.

¿Un Doctor Pepper Light?

Ah... No. Ah...

Quería preguntarte si hoy es tu último día.

Así es.

Pues vamos a echarte mucho de menos.

Creo que eres la mejor camarera de la ciudad.

Ah... Eres muy amable. ¿Tu...?

Stillman. Stillman.

Porque yo creo que soy una camarera horrible.

Oh, sí que lo eres.

Quería decir como persona.

Ah.

Ah...

¿A dónde te mudas?

Ah... No me mudo, solo me han echado.

La dueña es mi amiga. Me hizo un favor al contratarme

y también lo está haciendo al echarme.

¿Por qué?

Bueno, yo estoy en la música, ya sabes.

¿Vas a preparar tu maqueta y hacer bolos

para aumentar tus posibilidades profesionales?

Ah... Sí, claro. Son unas ideas estupendas,

pero, en realidad, no tengo ningún plan.

¿A nivel profesional? Para ningún nivel.

Claro que me encantaría tener éxito, pero también hacer muchas cosas.

Tantas cosas como pueda, para siempre.

Ese es mi único plan.

Además, uno no controla su carrera.

En realidad, no controla nada.

¿No crees? Sí.

Mientes de pena.

Estás... estás desafiando

unas convicciones personales muy arraigadas.

Creía... creía que lo más fácil sería decir que sí.

Ah...

¿Y qué hay de ti?

Soy estudiante de física.

¿Ah, sí? Eso mola.

Yo también soy estudiante, por temporadas.

¿Qué estudias?

Muchas cosas.

Pero no de la forma reglamentada

en la que se supone que debes hacerlo.

El semestre pasado fui a Hawái.

¿Para estudiar? Para ver Hawái.

Así que ahora la facultad no sabe si me dejará volver

y yo no sé si quiero que me dejen volver.

Y es todo.

¿Es todo?

¿A ti te gusta? Sí, me encanta.

Estoy en una especie de programa intensivo.

Llego cada día listo para empezar a trabajar.

Me encantan los problemas,

las ecuaciones, todo el misterio que contienen.

Creo que nunca me ha apasionado tanto algo.

¿Te has planteado estudiar física?

No hasta ahora. ¡Hola...!

¡Cielo, no! No puedes entrar en la barra.

No nos ignores. No os estoy ignorando.

Claro que sí. No, estoy trabajando.

Vuelve ahí detrás. No puedes estar aquí.

¿Dónde ha ido tu amigo?

No lo sé.

¿Qué ha pasado? La he pifiado.

¿Podemos irnos de aquí?

Vale. Listos para despegar.

¡Sí! Evan, ¿estás fumado?

¿Estás fumado? ¿Qué?

¿Te has colocado en el baño? No.

En el baño no.

(VOZ FEMENINA) Vuelva a intentarlo, por favor.

No puedes conducir así.

¿Cómo sabes lo colocado que estoy?

(Música dramática)

¿Qué es eso?

Es un rollo de mates.

Mira todo esto, es increíble.

Tengo alergia a las mates.

Ahí está Andy. Le pediré que me lleve.

Tío, ni de coña. Estoy perfectamente bien.

No puedes viajar con el enemigo.

¿Enemigo? ¿Qué es un rollo vuestro del frisbee?

Si te refieres al ultimate frisbee, sí.

No, para, lo digo en serio.

Venga ya, es un tío prepotente y desagradable.

¡Andy!

¡Oh! Andy, ¿vas a Handle?

No, voy a enseñarle a tu madre química orgánica.

Vale. No tiene gracia.

Perdona.

Estaba de broma. Vale, voy contigo.

Traidor.

¡Eh!

Has olvidado tu...

Ah...

¡Ah!

¡Stillman! ¡Oh, Dios mío!

Madre mía, ¿estás muerto?

Por favor, no te mueras. ¿Muerto?

¿Por qué dices que está muerto? No...

Voy a buscar ayuda. Buscaré a alguien.

(Música dramática)

(SUSPIRA) ¿Estás bien?

Perfectamente.

Pero...

Pero tengo que hacer algo.

Déjame ver.

¡Uh!

Antes de que lo olvide.

Creía que te me ibas a caer encima.

Debe de ser muy importante. Nada de lo que hay aquí lo es.

Pero acabo de averiguar algo.

Entonces...

No entiendo nada de lo que pone ahí,

pero me parece una pasada.

¿De verdad?

Sí.

Creo que aún no me has agradecido que te atropellara con mi coche.

Creo que tenemos diferentes perspectivas sobre ese momento.

Da igual, mira.

He puesto caritas sonrientes en los buenos momentos, ¿vale?

Cosas de las que no me arrepiento.

He hecho una presentación

algo rudimentaria para tenerlo todo organizado.

Sí, muy rudimentaria.

(Música animada)

Podríamos ser felices.

¡Mira qué melena!

¿Estás de coña? Evan, ¿puedes centrarte?

¿En qué, colega? Es muy triste. ¿Para qué sirve todo esto?

Esto otro es lo que tenemos que solucionar.

Ah, puntos rojos, ahora hablamos en serio.

Esto son mis peores momentos del año pasado.

Creo que mi año sería una línea roja continua.

Esto es por lo que hemos roto, Evan.

¿El ordenador te dice por qué habéis roto?

Es es genial. Mira.

"DÍA 37"

"DÍA 51 Y 52"

"DÍA 70"

Todo lo que lamento haber hecho.

(Música dramática)

Interesante.

¿En serio? ¿Así despejas la i? ¿Seguro?

Pues,

si así se aprueba la prueba, adelante.

Te estás riendo de mí.

Estoy ligando contigo, idiota.

Tu genialidad es sexi.

Ah, ¿sí? ¿Esto te parece irresistible?

¡Uh, explícame cosas de física! Vale.

Estás expandiendo sumamente mi monomio.

¡Oh!

Sigue, dame más.

Voy a poner una tangente en tus curvas.

Oh, me encanta.

Te quiero.

(Música suave de piano)

Hazme sitio.

¿Qué es esto?

Por si olvido la letra.

¿Vas a tocarme una canción?

Y nunca toco para nadie. Sí, ya lo sé.

Acabas de compartir algo conmigo, Stillman.

Y eso significa mucho para mí,

así que yo ahora quiero compartir algo contigo.

Está inspirada en nosotros.

(Música animada)

¡Bien! ¡Bien!

Genial. Menuda voz.

Gracias.

¿De qué trata?

No lo sé. ¿No lo sabes?

¿Yo el tío más alto que un árbol,

o soy el mono que grita?

Yo nunca me lo había planteado así.

Entiendo.

¿Estás disgustado? No.

Sí lo estás.

Otra vez me estás hablando sin decirme lo que sientes.

Bueno, sinceramente, esperaba que hubiera un verso que dijera...

# Y yo también te quiero, Stillman. #

O también podría decir:

# Eres genial, pero aún no estoy lista. #

¿Crees que no te quiero?

No lo sé.

Te lo he dicho y tú has salido corriendo

y luego has vuelto y me has cantado una canción sobre un mono.

Te quiero.

Pero eso se lo he dicho

a muchos chicos y quería que esta vez fuera diferente.

Lamento que te haya molestado.

Está bien.

¿Sabes? Tú eres

diferente a cualquier chico con quien haya salido o...

que haya conocido.

Eres brillante y eres decidido.

Y yo respeto mucho tu opinión.

Por eso me daba miedo tocar esta canción para ti,

porque yo no juzgo mi trabajo como tú juzgas el tuyo.

Pero luego he pensado...

que si no te gustaba encontrarías una forma amable de decírmelo.

Porque eres una de las personas más inteligentes

y encantadoras que conozco.

Cielo, entonces no tienes por qué sentirlo.

¿Vale? Es una canción estupenda.

¿Quieres tocarla otra vez? La verdad es que no.

Vale, no te culpo.

Te quiero.

Yo también te quiero.

Menudo mierdote. ¿Qué?

Yo también lamento haber visto este truño.

No, la peli no está ahí por eso.

¿Vale? "Farallon Five" es una obra de arte.

Sí, lo había olvidado.

(Música orquestal)

Bueno, ¿qué os ha parecido?

Ah...

Es buena, sí.

Sí.

¡Ya vale! Ya.

Es una buena peli. Seguro.

Joder, tía, esa peli es una mierda.

Es aburrida y confusa. Menudo timo.

Es un bodrio intergaláctico con robots sobreactuando.

¿Qué hay de ese tío, el tío con la cara azul?

¿Qué era eso? Yo tampoco he entendido eso.

Sí, ¿por qué ese tío tenía la cara azul?

Es que no tiene ningún sentido.

Vale, da igual, tíos. Da igual.

Dejad tranquilo a "Farallon Five".

Reíros todo lo que queráis.

No reconoceríais

ni una bofetada turca en mitad de la cara.

¿Qué?

Eso es asqueroso.

No era una broma gay.

Si es lo que estáis pensando.

Una bofetada turca puede ser para todo el mundo.

Estupendo.

Ni siquiera sé lo que es una bofetada turca.

Vale, de acuerdo. Creo que todos recordamos el día 122.

No fue tu momento más elegante,

pero ¿crees que tuvo algo que ver? Puede, puede que no.

Fue al principio de la relación.

Vale, puede que se me esté bajando un poco el cuelgue, pero...

¿qué sentido tiene todo esto?

Podría haber sido diferente.

¿Te has pegado una semana viendo fotos para darte cuenta de eso?

Reformularé la frase.

Va a ser diferente.

Todo empezó como un pequeño fallo

en mi teorema, que se fue expandiendo.

Y, Evan,

nada hace que te concentres tanto como un corazón roto.

¿No me digas que crees que esto es lo que creo que crees que es?

Es una máquina del tiempo. No.

No, no, no, no, no, no.

Stillman, este rollo de la ruptura empieza a ser aterrador.

Como tu mejor amigo tengo que intervenir.

Ya basta. Ya basta, tío.

Olvida los viajes del tiempo y olvida a Debbie. Tienes que parar.

Deja de hacer experimentos disparatados.

Está claro que eso no sirve para nada.

Este teclado no sirve para nada.

Nada de esto sirve para nada.

Stillman, escúchame, tienes que pasar página.

Es hora de pasar página. Evan, ella es el amor de mi vida.

¿Entiendes? Nunca encontraré a alguien mejor.

Ella acepta mi mente analítica

e insegura y me ayuda a lidiar con mis problemas.

Es un espíritu amable y despreocupado,

con tanta compasión y empatía

que podría amar a la persona más estúpida.

La admiro muchísimo.

Es genial, lo sé.

¿Y crees que puedo olvidar a alguien así?

Bueno, yo esperaba que...

(DUBITATIVO) sí

No. No.

No mientras sepa lo que sé. Dios mío, y ¿qué es lo que sabes?

Sé que todo fenómeno preexistente

tiene una cualidad temporal elástica.

Evan, puedo cambiar lo que hice mal.

He creado lo que todo corazón roto quiere...

Una segunda oportunidad.

(Pitidos)

Espero que uses eso para llamar a tu psiquiatra, ¿no?

Esto controla la máquina.

Este teléfono conecta con mi teléfono del pasado.

Ni de coña.

Oye, necesito ayuda.

¡Sí, sí! No, necesito tu ayuda, Evan.

Necesito que viajes conmigo al pasado.

(Eco)

¿Quieres que vaya...? Sí.

¡No!

Por eso te he llamado. No pienso...

Oye, Evan, tú has estado presente

en todos los momentos de esta relación

y sueles darme muy buenos consejos.

Ni siquiera crees que esto funcione.

¿Cuál es el peligro?

Creo que podría provocarme epilepsia.

Por cierto, ¿has intentado hablar con ella?

Es lo que hace la mayoría de la gente cuando rompe

antes de lanzarse de cabeza a viajar en el tiempo.

Cientos de veces y no ha funcionado.

Confía en mí, Evan. Esta es la única manera.

Por favor, ayúdame.

(ECO) "Ayúdame, ayúdame, ayúdame".

Vale.

Bien.

¿A dónde vamos en tu máquina del tiempo?

No, ven aquí. ¿Qué haces?

Ven aquí.

Esto no me gusta.

(Ruidos)

(Ruidos)

(Rugidos)

(Rugidos)

(Rugidos)

(Ruidos)

Oh, mierda, cómo duele. ¡Ah!

¡Madre mía! Haz esto.

¿Qué? Haz esto.

Tu conciencia ha cambiado de estado icónico

y eso duele. Espera, ¿ha funcionado?

Claro que ha funcionado.

Mira dónde estamos, en el Captain Frank

el día que me atropellaste con tu coche.

El año pasado, día uno.

Entonces ¿dónde está el yo del año pasado?

¿Tengo que pelearme con él o algo así?

Tú eres el tú del año pasado.

Mira tu ropa.

O tu barriga. Tu pelo.

¡Oh, Dios mío! ¡Sí!

¡Oh, Dios mío! Sí, funciona.

No estás loco. Claro que no.

Has inventado una máquina del tiempo.

¿Sabes lo que significa?

Podríamos ir a cualquier sitio, hacer lo que sea.

Conocer a los vikingos, ir a la escuela de magos.

No, espera.

No podemos viajar a la ficción literaria.

En cualquier caso, no hemos venido para hacer lo que sea,

sino para recuperar a Debbie.

Y cuando lo consiga este mensaje desaparecerá

y entonces sabré que ella y yo seguimos juntos.

¿En serio?

Sí.

Por eso te he pedido que vengas. Estabas de acuerdo.

Sí, eso era antes de saber que funcionaría.

Solo digo que...

con las posibilidades que hay al viajar atrás en el tiempo,

conseguir que tu novia vuelva contigo es poco emocionante.

No para mí. ¿Qué demonios hago yo aquí?

Muy bien. Aquí tenéis. Gracias.

Es increíble.

¿Que nos haya traído patatas que no hemos pedido?

No, poder verla... así.

Vale. Son patatas con queso.

Frank ya no hace patatas con queso. Esto es...

¡Oh!

¿De verdad hemos viajado en el tiempo?

¿Una patata?

Te ha dejado muy tocado, ¿verdad?

La última vez que la vi estaba rompiendo conmigo

una y otra vez.

Y ahora está aquí.

Al principio, antes...

de que me conociera,

antes de que lo estropeara todo.

No aguanto verte en este estado. Te ayudaré.

Siempre que aceptes que cuando acabemos con esto

podré coger la máquina para dar un paseo

y ver el nacimiento del universo.

No lo acepto. Iré a tirarme a Marilyn Monroe.

No va a acostarse contigo

porque tengas una máquina del tiempo.

Ah, ¿no?

¿Qué tal si arreglo un poco mi año de mierda?

¿Qué tienes en mente? ¿Puedo ganar la liga de frisbee?

Probablemente.

Pero solo si consigo recuperar a Debbie antes del partido.

Vale, acepto.

¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las órdenes?

¿Cuál es la misión? No hay misión.

Este es el punto de comienzo.

De aquí en adelante avanzaremos en el tiempo

creando un nuevo universo a nuestro paso.

¿No tengo que atropellarte? Sí lo harás.

No puedo hacerlo a posta.

De acuerdo, tú no puedes,

pero en cuanto salgamos de estos cuerpos,

en unos 25 segundos,

ello seguirán haciendo lo que hicimos en su momento.

Yo iré a entrarle patéticamente,

saldré, tú me atropellarás con tu coche,

ella saldrá a verme y concebiré el poema.

Genial. Solucionaremos algo.

¿Qué haces?

El año pasado engordé 14 kilos.

No me conviene comerme esto cuando me vaya.

Vale, la última.

¡Oh!

¡Vaya! ¡Ah! ¿Dónde estamos?

¡Ah!

Buena suerte.

Bueno...

Creo que ya estamos listos.

¿Qué has dicho que vamos a ver, Stillman?

Sí... Bueno...

Esta película

es considerada por mucha gente

una de las mejores obras de ciencia ficción

de todos los tiempos.

Espera, ¿aún no ha empezado la película?

¿Y ya estoy así de emocionado?

Buah, menuda manera de pasar

las próximas tres horas y media, ¿verdad?

En cualquier caso, esta es mi película favorita.

Debbie no la había visto todavía,

así que me alegro de compartirla con vosotros.

¡Sí!

Veamos a esos marcianos. ¡Bien!

¿Listos?

(Música orquestal de tensión)

(Risas)

Joder, tía, esa peli es una mierda.

¿Qué era eso? Yo tampoco he entendido eso.

¿Por qué ese tío tenía la cara azul?

Creo que me perdí la explicación.

¿Sabéis qué, chicos?

Podéis criticar la película todo lo que queráis.

Me da igual si no os gusta.

¿Porque eres un humanoide al que le gustan las películas

que no tienen sentido?

Tiene todo el sentido, Carly.

Pero es obvio que tú no lo has entendido

y por eso hablas como una zorra estúpida.

Mierda.

(Pitido)

Yo tampoco he entendido eso.

¿Por qué ese tío tenía la cara azul?

Creo que me perdí la explicación.

¿Sabéis qué, chicos?

No pasa nada si odiáis la película. ¿Vale?

¡No pasa nada!

Demasiado algo. Sí, demasiado.

Yo tampoco he entendido eso.

¿Por qué ese tío tenía la cara azul?

No tiene ningún sentido.

(Risas)

Oye, tío, veo que esto te está molestando.

No es para nada nuestra intención.

Pero yo no he dicho nada.

Solo nos estábamos divirtiendo. No te lo tomes a mal.

¿Vale, tío grande?

No he dicho nada.

No ha hecho falta.

Muy bien, vamos a ver escena por escena

y os voy a explicar exactamente porque os equivocáis.

Lo hemos entendido. Lo hemos entendido. Claro.

Tiene la piel azul porque en Galaxia 5

ven la radiación ultravioleta. ¿No lo habéis pillado?

A mí me ha parecido genial.

Esto no está funcionando.

Después de la peli... Después de la peli...

Muy bien, podéis reíros de la película si queréis.

Yo tengo mi opinión y me da igual lo que penséis.

No vais a herir mis sentimientos.

Mierda.

Tío, esto es una pesadilla. No vamos a terminar nunca.

Es peor que la película.

Espera. ¿De qué estáis hablando? Tengo una idea. Haz lo que te diga.

Yo tampoco he entendido eso. ¿Por qué ese tío tenía la cara azul?

Creo que me he perdido la explicación.

¿Sabéis qué, chicos? Os pido disculpas.

De hecho, yo pago la pizza esta noche.

Es mi forma de decir que lo siento.

Disculpas aceptadas.

Siento mucho que...

Allá va. Gracias, señor.

Vosotros, obviamente, no sepáis nada sobre cine.

Y, obviamente, habéis malinterpretado una obra de arte.

¿Entonces es culpa nuestra?

Sois unos paganos incultos.

¿Viste cómo me miró? Sí, lo vi. Fue genial.

Este juego se me da mucho mejor que antes.

Creo que le gusta que sea así.

Ya sabes, seguro.

Sí, por supuesto. ¿Qué ha pasado con el mensaje?

Sigue ahí. Bueno, ha sido nuestra primera parada.

¿Qué llevas en la cabeza?

Rogain. El año pasado tenía el medicamento, pero no lo utilicé.

Y ahora sabemos lo que pasó.

Tengo que llevarlo una media hora.

Solo nos quedan dos minutos. ¿Dos minutos para qué?

Para salir de aquí.

Tenemos que seguir avanzando.

Espera, ¿qué?

No hay nada más que arreglar aquí.

¡Mi pelo!

Cálmate. Seguirás llevando el gorro cuando nos vayamos.

Tío, eso no es lo único.

Mañana suspenderé un examen superimportante.

¿Qué vas a hacer? ¿90 segundos de trabajo ahora?

Oye, no puedo catear otra vez. ¿Qué haces jugando a la consola?

Ese juego fue una gran distracción el año pasado,

tenía que pasármelo. Evan, si quieres graduarte,

tienes que cambiar tu actitud en general.

Tienes razón.

Tienes toda la razón.

Debería inspirar al yo que habito ahora mismo

para que cuando me vaya siga motivado.

Exactamente.

¿No recordará que he controlado su cuerpo?

No lo creo.

Entonces este Evan va a ver todos estos apuntes

y decidirá pasar de ellos y fumarse un caño.

O volverá a jugar al "Call of Duty".

O las dos cosas.

Voy a escribirle una nota.

¿Cuánto tiempo nos queda?

30 segundos.

¿Esa es tu nota?

No tengo tiempo para elaborar algo más complejo.

Voy a dejarle un mensaje.

Oye, tío, este semestre no seas un vago de mierda que no hace nada.

Intenta... ¿Por qué eres tan mezquino?

Tienes razón. Sí, lo siento.

Te quiero y eres un tío cojonudo,

pero pierdes demasiado el tiempo y eres un vago de mierda.

A veces comes demasiado

y estás literalmente siempre colocado.

No es forma de sacarle rendimiento a todo tu potencial.

¿Cuánto tiempo nos queda?

¡Ay!

Ah... Evan, subiremos por la escalera.

(Música pop animada)

¡Ay, mi pie!

¡Vamos!

Evan ya debe haber llegado y quiero bailar.

Creo que es la siguiente planta.

¿Qué decían las indicaciones? Mi teléfono se quedó sin batería.

¿Cómo sabemos a dónde vamos? Ya estamos.

El último piso, lo presiento.

¡Hola! No, no, aquí no hay ninguna fiesta, pero...

mira qué vistas.

(Puerta)

Deberías decirle a Evan que suba

y montamos nuestra propia minifiesta aquí.

¿Está cerrada? Sí.

Espera, no estarás asustada, ¿verdad?

No lo sé, a lo mejor me da un poco de miedo verme confinada.

Atrapada sería la palabra.

(Música dramática)

Un segundo.

Espera. ¿Qué está pasando aquí?

¿Qué quieres que te diga? Soy un friki con...

obsesiones de friki.

No puedo creer que hayas hecho eso.

Hazlo otra vez.

(Música pop animada)

¡Ah! Mi pie...

Otra vez.

No necesitas... Un momento, que nadie...

¡Mierda! Mi pie.

Hazlo otra vez.

Hazlo otra vez. Hazlo otra vez.

Voy a quitarte esto. Menos es más.

Por favor, no me des con la bufanda.

¿Qué canción es esta?

¡Mierda, mi pie!

Se me está yendo la olla.

Y te perdono.

Es la peor canción que he oído en mi vida.

Vale, chicos, este es mi rincón, ¿de acuerdo? Mi espacio vital.

Oyes esto, mañana no recordaré el abecedario y el día siguiente...

Todo el mundo fuera de mi camino. Tengo que salir.

¿Hola?

(Móvil)

"¡Ah!¿Tío?".

Hola, colega. Creo que estoy muerto.

La máquina se ha roto. No lo sé.

Hay un montón de gente y es el día de la marmota.

"Algo está pasando". Cálmate, estamos en la azotea.

Tío, menuda pesadilla.

Ha sido el peor viaje en ascensor de mi vida.

He repetido una y otra vez y... Ha sido culpa mía.

He revivido este momento perfecto con Debbie y...

Cuando yo revivo algo, tú también lo haces.

Si fue perfecto, ¿qué estás arreglando?

Nada.

Es que era muy bonito.

¿Bonito?

No podemos terminar mi tratamiento capilar,

pero ¿puedes revivir tus mejores momentos?

¿Vienes a bailar conmigo? Tú también.

¿Qué estás haciendo?

Quiero ver eso otra vez.

No, no, no, se acabó, ahora yo dirijo la misión.

Yo dirijo la misión.

Yo dirijo la misión. Ahora estoy al mando.

Esto no es una misión. Entonces dime qué haces.

Noches de peli, tu rollito Houdini con la cerradura...

Tío, si quieres que esto funcione

tendrás que remangarte y solucionar tus auténticas cagadas.

Tenemos que ir a cuando te comportaste como un estirado,

como cuando fuimos de camping. ¿El día 276?

(Música tecno)

¡Es una fiesta!

¿No fue un desastre total? Sí.

Lo fue y conozco

los momentos que estás describiendo,

como la excursión de camping,

pero estoy preparándome para lo complicado.

Tienes razón.

Tengo que solucionar las cagadas.

Acabas de compartir algo conmigo, Stillman.

Y eso significa mucho para mí,

así que yo ahora quiero compartir algo contigo.

¿Sabes lo que más me gusta de eso?

Que significa que me quieres y lo sé.

Bueno, me alegro de que sientas eso.

Solo digo

que no pasa nada si no quieres decírmelo directamente.

No, solo que quiero decírtelo.

Solo quería tocar algo para ti primero.

Lo que quería decir es que me parece bien

que hagas las cosas en el orden que a ti te apetezca.

Entonces ¿por qué sacas el tema? No lo hago. No voy a...

estropear este momento con mis dudas.

¿Sabes qué? Ya lo he estropeado.

Así que voy a repetirlo de nuevo.

¿Qué vas a repetir?

Todo este momento y te va a encantar.

Voy a actuar con mucha seguridad y todo irá genial.

¿De qué estás hablando?

(Timbre)

¿Diga? "Ey, hola, Deb".

Perdona. Soy Evan, estoy buscando a Stillman.

Hola, Evan. Sí, espera, que te abro.

Un momento.

¿Qué...?

Tío, ¿qué haces aquí? He perdido mis llaves.

¿Cómo has perdido las llaves?

Al Evan al que he entrado está muy colocado.

Además ha perdido las llaves. No tengo tiempo para esto.

Estoy metiendo la pata y tienes que irte.

¿Qué quieres decir? Hola, Evan.

Hola. ¿Quieres entrar?

Ah... No, gracias, Deb.

Estoy muy colocado y no quiero arruinar vuestra velada.

Vaya, ¿te queda algo?

Buena pregunta.

Vuestros hijos van a ser preciosos.

Lo he dicho en voz alta.

No importa.

Vamos a repetir esto de todas formas.

No quiero tener hijos hasta que lo haya vivido todo.

¿Y qué es todo?

Todas las aventuras, los errores,...

las galletas.

(Pitido)

Sí, por fin.

¿Qué estás haciendo ahí arriba?

Bueno, acabo de arreglar la aplicación

que controla mi máquina del tiempo.

Ah, tu máquina del tiempo. Yo quiero una.

¿Y a dónde vamos?

Tú no vas a ninguna parte.

Ahora que funciona,

Evan y yo vamos a volver

y a arreglar toda esta extraña situación.

No, ¿por qué?

Porque te quiero

y he metido la pata con mis dudas

varias veces y he hecho que nos peleemos.

Una pelea por decir "te quiero" no es una pelea.

Nos queremos mutuamente, Evan.

Lo sé. ¿Lo sabes?

¿Hace cuánto que lo sabes?

Ah... No podría decírtelo.

Hace mucho tiempo.

Sí, yo también.

Eh, no viajes en el tiempo,...

quédate conmigo en este momento perfectamente imperfecto.

Vale.

Tío, ¿qué demonios fue eso? No tengo ni idea.

Creía que estábamos jodidos cuando la aplicación se bloqueó,

pero al final todo salió genial.

¿Qué hay del mensaje? Oh, sigue ahí, pero...

creo que estamos progresando, ¿verdad?

Sí. Lo que hicimos fue mejor

que el original. Oh, al cien por cien.

Seguro que sí. Creo que podría haberle dicho

cualquier cosa y le habría parecido bien.

Buena hierba.

Me alegro de que estuvieras ahí. Estuviste genial.

Gracias, tío. Se me da muy bien interpretar el ambiente

y echar una mano a la gente, ¿sabes?

Puede que sea lo mío. ¿Sí?

Sí, colega. La teoría de la música es un asco.

Es una carrera estúpida.

Debería dedicarme a ayudar a la gente, como hice anoche.

A partir de ahora me aseguraré de tener hierba

en todos los sitios donde vayamos. Eso no será necesario.

Lo haré de todas formas.

(Música suave de guitarra)

La conozco.

Es buena. Me encantan tus lazos.

Gracias.

¿Quieres ir a un sitio más tranquilo donde podamos hablar?

No, gracias.

¿Cómo arruinaste este momento originalmente?

Ya lo verás.

¡Muy bien!

¡Uh!

¡Uh! Gracias.

¡Bien! Gracias.

Lo conseguiste. Has estado genial.

Gracias.

¡Mi niña! Gracias.

Ven aquí. ¡Vaya!

Has estado genial, Debbie. Gracias.

Increíble, Debbie. Gracias, chicos.

Me siento genial, pero no puedo creer...

No puedo creer que te hayamos tenido escondida tras la barra este tiempo.

¿Te ha gustado? Sí. Vuelve el jueves.

Te pondré en el programa semanal y te daré parte de la recaudación.

Oh, vaya.

Ah... Creo que voy a tener que pasar.

Es que no me siento preparada. Gracias.

De acuerdo, como quieras.

He hecho bien, ¿verdad?

No me siento lista para tener un compromiso semanal.

No, a lo mejor estoy cometiendo un error.

Me he sentido genial en el escenario,

pero creo que ahora toca dar un paso atrás.

Pero a lo mejor el universo me está diciendo

que no espere y que dé el salto.

Debería confiar en mi instinto, ¿verdad?

Eso es, eso es. "Debbie, confía en tu instinto".

Gracias por el consejo. Te quiero.

Voy a pedir algo de beber.

Ha sido fácil.

No lo fue la primera vez. ¿Y?

Ah...

Sigue ahí.

Tengo que seguir avanzando.

¡Oh! ¿Qué?

Tío, mañana es mi partido de ultimate frisbee,

dijiste que podría ganar cuando consiguieras...

El capullo de Andy está pavoneándose.

¿Qué ha dicho?

Hola, chicos. Es tan soberbio.

Suerte mañana, Evan. Ahora se burla de mí.

Estupendo. No se está burlando.

Estás a punto de recuperar a Debbie y no deberíamos arriesgarnos

a perderla por un partido de frisbee,

pero necesito esto.

Sé que es tu misión y tu corazón roto, lo entiendo,

pero necesito esto.

Vale, adelante.

¿Adelante? Sí.

Lo mereces. Sí, hagámoslo. ¿De verdad?

¿Qué pasa con ella? ¿Crees que puedo...?

No te pases. Vamos a jugar ese partido.

(Música animada)

("Burning Bridges", Mike Curb)

¡Eh!

Tío, ¿por qué has parado?

Intentaba desmarcarme.

Tienes que seguir corriendo para allá. Es un pase largo.

¿Quién eres tú.

(Continúa "Burning Bridges")

¡Sí!

¡Sí!

Oh, Dios mío... ¡Uh!

Fastídiate, Andy. Chúpate esa.

Yo gano, tú pierdes.

En tu cara. Te fastidias.

¿Puedo?

¡Sí!

Te has esforzado mucho.

Gracias, tío.

¿Listo para irnos?

Es la chica de los lazos azules.

Ella está aquí, nosotros también...

Date prisa. Eres el mejor.

Hola.

Hola.

Un partido genial.

Lo he ganado para ti.

¿En serio?

No, ha sido una estupidez decir eso.

¿Qué significa eso? Oh, nada.

(SUSPIRA)

Dios, estoy deseando verte desnuda.

Ere asqueroso. Ya lo sé.

Pero no lo pensarás siempre.

¡Tío, dale caña a eso! ¿Vale?

Esto se está poniendo muy incómodo. No, no puedo.

¿Me perdonas un segundo?

¿Cómo que no puedes? Se ha bloqueado.

¿Estás de coña? Acabo de decirle un par de barbaridades.

¿Por qué? Creía que podía escaquearme.

Por eso. Pues...

No sé qué pasa, no puedo acceder.

Pasó lo mismo cuando reviví el momento de la azotea.

¿Has roto la máquina del tiempo? No la he roto. No responde.

Por culpa del partido de frisbee. ¿Entonces vamos a dejar...?

¿A quién le importa ella?

No te ofendas.

Si no consigo que funcione, voy a perder a Debbie.

(Móvil)

(Móvil)

Es Ryan.

Le llamaré luego.

No te cae bien, ¿verdad?

No he dicho nada. No tienes que hacerlo.

Me gusta Ryan, ¿vale? Claro que me cae bien.

¡Vamos!

¿Puedes dejar ese estúpido teléfono un segundo?

Lo siento.

Venga, háblame.

Bueno...

Es que parece que quiere enrollarse contigo.

Es gay. Lo sé.

Por eso se te arrima tanto.

Bueno, me alegro de que me lo hayas contado.

Ya lo has soltado.

Sí.

Oye, Ryan ha estado junto a mí

en los que han sido, con diferencia,

los peores momentos de mi vida.

Así que él y yo tenemos un vínculo que va

mucho más allá de lo sexual.

Oh, oh, oh, genial.

Escúchame, cariño.

Tienes que confiar algo más en mí.

¿Vale?

¿Recuerdas que nos invitó a ese campamento de verano

que pertenece al padre de alguien o algo así?

Vamos a tener todo el sitio para nosotros.

Y seguro que será una pasada.

Solo quiero que lo pasemos bien.

¿De acuerdo? Y no quiero que sea algo incómodo.

No lo será.

No te preocupes.

Vale.

(Pitido)

(Música dramática)

(Móvil)

¿Qué pasa, colega? "Tío, ¿dónde estás?".

En la biblioteca, con mi nuevo grupo de estudio.

¿Desde cuándo tienes un grupo de estudio?

Desde que me matriculé en Psicología.

Oye, cuando acabes, ¿crees que podré ir a hablar con Freud?

Necesito que me explique un par de cosas.

Sí, puedo hacerlo,

aunque no te lo creas.

"Evan, necesito hablar contigo".

¿Puedes quedar frente a la biblioteca

en cinco minutos?

Sin problema,

seguramente me echen de todas formas.

Sí, ahora mismo salgo.

¡Oh! Lo tengo jodido.

¿Por qué? Has arreglado el programa. En cierto modo.

Podemos viajar hacia adelante, eso es todo.

Entonces vámonos de aquí antes de que nos quedemos atrapados

en esta civilización antigua.

Has hecho progresos, seguro que volveremos

cuando estemos en casa.

No mientras siga teniendo este problema.

Tengo que enfrentarme a este fin de semana.

¿El finde en que se puso buscona en la hoguera erótico festiva gay?

Exacto. No es lo que pasó, pero yo lo interpreté así.

¿Porque te dijo que dejaras de tener celos de su amigo gay?

Su mejor amigo gay. Se acostaba contigo.

Te desvías de la cuestión.

A esta gente le da igual el rollo gay o bisexual.

Son un montón de seres humanos bellos y sin prejuicios

con litros de pintura fluorescente, poca ropa y menos límites.

Y yo tengo que pasar el fin de semana con su líder,

armado con una máquina del tiempo

que solo avanza hacia el futuro. Así que...

tengo que hacerlo bien al primer intento.

Al segundo. Lo que sea.

De acuerdo, entonces...

(CARRASPEA) ¿Qué tiene que cambiar de todo eso?

Tengo que estar cómodo con ello.

Creo que lo tienes jodido.

(Música tecno animada)

¡Eh, eso es! ¡Aquí está mi pareja favorita!

Eres un encanto.

Me alegro mucho de que hayáis llegado.

Y es genial que hayáis conseguido seguir juntos.

¿Sabes? ¿Sabes? Vamos, déjalo ya.

Esta chica no puede estar con cualquiera. ¿Entiendes?

En serio. Muy bien, para ahora mismo.

Lo digo en serio. Tienes que ser el hombre adecuado o...

la persona adecuada para darle lo que necesita.

¿Verdad? ¿Verdad?

¿Lo sabes? ¡Sí!

¿Lo sabes?

Venga, colega, solo intento divertirme.

Sí, claro.

Y yo también. Divirtámonos.

Disculpadme. Tengo que... ¿Puedes?

Claro. Vale.

Bueno... ¿Vamos de fiesta?

Siempre duele igual.

(Móvil)

¿Qué pasa, tío?

"No tengo ni idea de dónde estoy".

Es un apartamento vacío que nunca había visto antes.

Estarás en un acontecimiento nuevo.

Algo que no hicimos la última vez.

¿Algo que ocurre por los cambios que hicimos?

Exactamente.

¿No hay nada que te sea familiar? Nada.

Solo hay una caja en el suelo delante de mí.

"¿Y qué hay dentro?".

Me da miedo abrirla.

¡Oh! ¿Qué hay en la caja?

¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja?

Ah... Bueno, cálmate, lo entenderás todo en un segundo.

¿Cómo va todo por ahí?

Fabulosamente.

¿Quieres venir a apoyarme?

Si de verdad quiero que Evan mejore,

debo ser selectivo con la forma de utilizar mi tiempo.

No pasa nada. He avanzado mucho.

Hola.

Joder, es la tía de los lazos azules.

A lo mejor salimos. ¿Cómo se llama? Tengo que colgar.

¿Entonces qué? ¿Dejas que todos te manoseen?

Si bailo, sí. Solo era un baile. Eso no es bailar.

Me lo paso bien. Es una fiesta.

(RECUERDA) "¿Qué pasa? ¿Quieres irte a casa?".

Venga, tío, ya falta poco.

Rebeca ha tenido que irse por la lluvia.

¿Crees que puedes encargarte del sofá tú solo?

Claro que sí.

Muchas gracias.

Te estás mudando.

Y yo te ayudo.

Exactamente.

Por supuesto, un sofá en marcha.

Oye, ¿dónde se ha metido Stillman?

(GRITA)

¡Oh! ¡Dale caña!

¿Qué está haciendo?

Va a su rollo.

# ¡Debbie, Debbie, Debbie!

# ¡Debbie, Debbie, Debbie!

# ¡Debbie, Debbie, Debbie! #

¡Vamos, vamos, vamos!

¿Dónde está la música?

¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sí!

¡Sí!

(Música tecno animada)

(Continúa la música)

Sinceramente, creo que esto me va.

Y se lo debo todo a Debbie.

Antes odiaba las fiestas.

No sabía qué hacer o con quién hablar.

Entiendo.

Pero ella me ha enseñado que eso no importa.

Con vosotros puedo hacer lo que quiera

y hablar con quien sea.

Me alegra de que te sientas así,

pero ¿te importaría irte para que podamos echar un polvo?

¡Oh! ¡Sí!

Sí, claro.

Claro.

Culpa mía.

Pasadlo bien.

Ahí estás.

¿Quieres irte a dormir? No.

No quiero que la fiesta termine.

¿Quieres ir a nadar?

Hay señales de prohibido bañarse por todas partes.

Sí, lo he notado. A lo mejor no deberíamos.

Seguro que no pasa nada. Parece que está fría.

Dicen que es prácticamente nieve derretida

que baja de la montaña, así que seguro que estará...

¡Ah!

No, yo paso.

¡Ah! Oh, Dios mío.

¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!

¡Voy a meterme! ¡Voy a meterme!

¡Voy a hacerlo! ¡Voy a meterme!

¡No, no, no te metas!

¡Oh, Dios mío!

Menuda locura.

¡Qué frío!

Está mucho más fría de lo que parece.

No puedo creer que lo hayas hecho.

Solo quería divertirme.

Tienes los labios azules, pero...

¿Te estás divirtiendo?

Sí. ¿Sí?

La mejor fiesta de la historia.

Me preocupaba que fuera demasiado loca.

Ya sabes mi lema: "Hay que dejarse llevar".

¿Tú dices eso?

Lo estoy intentando.

Bueno, eso me gusta.

La leche, sí que estás congelado. Tenemos que ponerte a cubierto.

Sí. Vamos.

(Música dramática)

¡Sí!

¡Ah!

¡Uh, uh, uh!

¡Bien!

Has sido un encanto ayudándome.

Siento que se haya alargado tanto.

¿Sabes? Cuando te conocí, no me caíste bien.

Sí, lo sé.

Pero puede que después de todo esto,

me des una segunda oportunidad.

Puede.

¿Puede?

Deberías ver a un neumólogo.

(Móvil)

¿Qué...?

¡Oh!

¿Qué pasa?

Conseguido. El mensaje ha desaparecido.

¿Lo conseguimos? Fantástico, colega. Muy bien.

Vale, voy a sacarnos de aquí. Buen trabajo.

Iba a probar mi nueva ducha. Vale.

¿Quieres venir?

No. No, no, no, no, no. Espera. ¡Espera, Stillman!

¿Ya está? ¡Oh, tío!

Lo hemos hecho. Mándame de vuelta.

Lo conseguimos. Mándame de vuelta ahora mismo.

¿Qué dices? Lo hemos conseguido.

Lo conseguimos. Muy bien.

Lo conseguimos. Lo hemos conseguido.

¡Sí!

Tú lo has conseguido, yo también.

He conseguido mejoras en Evan, ¿verdad?

Déjame ver.

¡No!

¡No! ¡No! ¿Estás de coña?

Lo siento, tío.

Voy a coger la máquina del tiempo para volver a esa...

ducha.

No está.

Ha desaparecido todo.

Espera. ¿Por qué?

Porque nunca rompimos.

No rompimos, no la construí.

Todos los cambios que hemos hecho

nos han afectado de vuelta al presente.

Este viaje ha sido una cagada enorme.

No, qué va. La hemos recuperado, tío.

No podría haberlo hecho sin ti.

Espero que eso te haga sentir mejor.

Sí.

Sí, vale.

Llámala.

Sí.

Está sonando. "Hola".

Hola. "¿Qué pasa?".

Nada, solo llamaba para decirte hola.

"Hola".

(RÍE)

"¿Eso es todo o quieres algo más?".

No, yo me alegro de oír tu voz.

Bien.

"¿Quieres venir a casa a pasar la tarde?".

Sí, sí.

Sí, estaré ahí enseguida.

Vale, adiós.

Vale.

Oh, qué nervios.

No más correcciones.

(Música dramática)

Hola.

Hola. Debbie.

Hola.

Te quiero muchísimo.

Yo también te quiero.

¿Qué te pasa? Nada.

Todo es perfecto.

Sí.

Quiero hacerte el amor. Oh, vale.

(RÍE)

(Música dramática)

¿Pedimos comida? Eso sería genial.

¿Sí? Vale.

¿Sabes? Podría estar aquí a tu lado para siempre.

Entonces pediré extra.

Oye, ¿sigues queriendo ver

esa película de samuráis por tu cumpleaños?

Bueno, había pensado que podríamos hacer algo un poco más especial.

¿Qué tal una cena en el Maddox House?

¡Oh! Qué elegante.

¿Solo nosotros o con más gente? Solo nosotros.

Vale.

Quiero pasar mi cumpleaños con mi persona favorita.

Será perfecto.

Por fin has llegado. Siento llegar tarde.

Le han dado nuestra mesa a otros.

¿Por cinco minutos?

Después de una hora y cinco minutos.

La reserva era a las 20.

Oh, no, lo siento mucho. Te mandé un mensaje.

A las 20. Me he quedado sin batería.

¿Por qué no la recargaste?

Lo olvidé.

Pensé que no importaría

porque lo único que tenía que hacer era encontrarme contigo a las 21.

20. ¡Oh! Lo sé, lo siento. Lo sé.

¿Quieres que nos sentemos en la barra?

No hay barra.

Y tengo muchísima hambre.

¿Digamos tanta hambre como Paco...

El Flaco?

¿No?

¿Así que estás mosqueado?

Por favor, dime lo que sientes.

Bueno, vale, creo que tú deberías haber llegado puntual a la cena.

Sí, lo entiendo

y te he pedido perdón. Creo que es superfácil

mantener tu móvil cargado

para llegar a tiempo a los acontecimientos especiales,

como los cumpleaños.

Y así no sería el único que se esfuerza en esta...

¿En esta relación? ¿Es lo que piensas?

No, no. Es...

Oye, no tengo ni idea de qué habrás querido decir con eso,

pero me parece que no tenía nada que ver con la cena.

Lo siento, estoy cansado.

Yo solo quería que esta fuera una noche perfecta.

Aún puede serlo.

Venga, ¿por qué no...

vamos a dar una vuelta,

a ver si encontramos un sitio interesante?

¿Uh?

¡Oh, aquí viene!

Oye, ¿deberíamos... deberíamos cantar?

Deberíamos cantarle, ¿verdad?

¿No?

Pide un deseo.

No has cerrado los ojos. Tienes que cerrarlos,

si no tu deseo no se hará realidad, ¿entiendes?

¿Quieres hacerlo otra vez?

Es mi peor cumpleaños

desde aquella vez que mi madre se tiró a otro tío.

Ojalá no me hubiera enfadado tanto.

¿Por qué no? Ella metió la pata, ¿no es verdad?

Sí, pero era nuestra primera gran noche desde que volví.

Me sentí fatal.

Oye, estáis juntos, ¿no es así?

Al menos tú has mejorado tu año.

Oh, oh... Bueno, tú te has graduado, ¿no?

Sigo trabajando en una maldita tienda de sofás.

Debo tener cuidado y no gritar eso tan fuerte.

Tío, hiciste unas abdominales y cambiaste de estudios.

¿Qué... qué esperabas?

Algo más molón que se pueda conseguir viajando en el tiempo.

¿Más molón que ganar la liga de ultimate frisbee?

Sí.

Te dije antes de empezar que... Sí, ya lo sé,

pero a lo mejor si emprendiéramos otra aventura temporal,

esta vez más centrada en mí...

Oye, Evan, no es posible, la máquina desapareció.

Ha desaparecido, ¿no lo entiendes?

Recupérala. No puedo, ha desaparecido.

La máquina desapareció para siempre. Sí, sí.

Tampoco te obsesiones tú con ella, ¿de acuerdo?

Las parejas pelean constantemente.

¡Evan!

Otra vez no.

¿Cuál es nuestro eslogan?

Para Isaac Nice no es solo un trabajo,

es una... Carga.

Familia. Es una familia.

(Silbido)

(Silbido)

(Música dramática)

(Continúa la música dramática)

(Música suave)

(CHICO) ¡No te pases!

(CHICO) Sí, eso es lo que dije yo.

Debiste decirlo antes.

Te dije que sería divertido. Quiero proponer un brindis.

Por unos amigos geniales.

Gracias por venir. ¡Bien!

A Debbie y a mí nos alegra teneros aquí.

Prepárate, porque todo lo que Debbie cocina le sale perfecto.

Sea lo que sea, huele genial.

Oh, mierda, mierda.

Disculpad.

Oh, no.

Solo debía cocinarse durante 15 minutos.

¿Cuánto tiempo ha estado ahí? Una hora.

15 minutos arriba o abajo.

¿Qué ha pasado? No lo sé.

No lo sé. Se me habrá ido el santo al cielo.

Tanto esfuerzo para nada. Qué estúpida soy.

¿En qué puedo ayudaros? Debbie sabe que no se me da nada mal la cocina.

Cierra el pico, Ryan.

¡Stillman!

¿Has metido el salmón?

Oh, sí, ahora mismo.

Estupendo.

Una noche magnífica, tío. Gracias.

Alison es genial. Lo sé.

¿Verdad? Me alegro por ti.

Pareces cansado, amigo mío.

Descansa un poco.

Sí, bueno... El lunes será un gran día.

Debbie va a grabar su primer álbum.

¿Cómo?

Eso es genial, Debbie. ¿Cómo ha sucedido?

Sí, lo siento.

Todo sucedió tan rápido que he olvidado contároslo.

Ayer recibí las llamadas más extrañas del mundo.

Lo has conseguido gracias a tu talento.

No lo olvides.

"Todos los días parecen igual y mi corazón se siente fatal.

Todos los días parecen igual y yo atascada en un lodazal.

Todos los días parecen igual y no sé qué es lo que hago mal".

¿Qué te parece?

Es... es buena.

Oh, no me siento segura, Stillman.

¿Segura sobre qué?

No sé, mi música, la grabación, todo eso.

¿Estás nerviosa?

Si estás nerviosa, seguro que puedo conseguirte más tiempo para ensayar.

Ah, ¿sí? ¿Cómo?

Bueno, no... no lo sé. No estoy nerviosa.

Es que...

no me importa, sinceramente.

¿La grabación? En realidad nada.

La música era una parte muy importante de mi vida

y, aunque era tímida, quería tocar para ver lo buena que podía ser.

¿Y ahora?

(Música dramática)

Stillman, ¿crees que es raro que nunca nos peleemos?

¿Qué?

Tú y yo nunca nos peleamos.

¿Que si eso me parece raro? (ASIENTE)

No. No, creo que es genial que nos llevemos tan bien.

No, no hablo de llevarnos bien,

me refiero a que ni siquiera...

ni siquiera nos llevamos la contraria,

en nada.

¿Hablas en serio?

¿O hay algo más que te molesta?

No, lo digo en serio.

Sinceramente, creo que nos iría mejor si peleáramos.

No sé,

a lo mejor son solo cosas mías.

Y volvemos a respirar con compasión por nosotros mismos.

Si os sentís distraídas por el mundo exterior,

volved a centraros en la respiración.

Y si un pensamiento parece particularmente importante,

dejadlo ir.

De esa forma podrá esperar a más tarde.

Intentamos mantener este ritmo durante los próximos cinco...

15 minutos.

¿Qué pasa contigo?

Necesito ayuda. Cuéntame.

Algo le pasa a Debbie, ha cambiado.

De acuerdo, es normal

que las cosas se calmen en el dormitorio

después del matrimonio.

No es nada personal. No he venido por eso.

Ella ya no es quien era antes.

¿Y eso por qué?

Bueno, ¿tú...

recuerdas la máquina del tiempo que inventé?

No, creía que había desaparecido. Construí otra.

¿Cómo lo hiciste? Aún recuerdo el teorema.

Y la estás usando.

Constantemente. Sí, constantemente.

Anoche volví atrás en el tiempo para hacer la cama.

Eso no es bueno. Ni siquiera estaba en casa.

Podría haber subido para hacerla, pero utilicé la máquina del tiempo.

Tío, pues déjalo. Lo haría.

Pero te estoy diciendo que Debbie ha dejado de ser Debbie totalmente.

Ni siquiera le importa la música.

No toca nunca. Apenas se ríe.

He corregido las cosas tantas veces

que estoy seguro de que le está afectando.

La gente cambia, Stillman.

¿Ese es tu consejo?

¿Y qué esperabas? No lo sé.

¿Tengo que destruir la máquina? No, para un segundo.

Estás histérico. Oye, ninguna relación es perfecta.

Todas requieren trabajo.

¿Trabajo metafísico? No, quiero decir

que deberías intentar apreciar lo que tienes,

lo que tenéis los dos.

Probablemente sea mejor de lo que crees.

No lo sé, tío.

Ya ni siquiera estoy seguro de lo que tenemos.

Ojalá supiera cómo hacerte feliz.

A lo mejor deberíamos tener un bebé.

¿Qué?

Tenemos un plan, es tu plan.

Te centras en la música, luego viajamos y luego los niños.

Pues vamos a cambiar el orden.

A lo mejor por eso me he estado sintiendo tan perdida.

Necesitamos algo que nos motive

y está claro que la música no lo hace.

En lugar de pasar a hacer otra cosa a lo mejor si...

hacemos crecer nuestra familia, encontramos esa energía,

la emoción que nos falta.

Supongo que podríamos considerarlo.

Creo que podría funcionar.

Hablémoslo mañana.

("Everything", Calvary)

(Continúa "Everything")

Mereces algo mucho mejor que esto.

(Llaman a la puerta)

(Llaman insistentemente)

(Golpes)

¡Ey! ¡Hola!

Hola. ¿Quieres salir a correr un rato?

¿Sabes? Estoy muy ocupado esta mañana.

Vale. Oye, he estado pensando en tu problema.

Si quieres podemos hablarlo. En realidad no,

tengo muchas cosas que hacer.

Tengo que irme. Espera, espera...

Tengo que irme.

¡Por favor, no la destruyas!

(Música dramática)

¿Por qué te importa?

Solo creo que no deberías hacer nada drástico.

Oye, esto no te afecta solo a ti, ¿vale?

¿Desde cuándo?

Desde que volvimos.

Sabía que no podrías vivir sin ella, así que...

te estuve vigilando.

¿Cómo conseguías entrar?

La ventana corredera suele estar abierta.

¿Y nunca te he pillado?

Me pillas constantemente.

Sí, por supuesto.

(SUSPIRA)

Los dos estamos enganchados.

No estoy enganchado, es solo que le he encontrado utilidad.

Me dedico a dar consejos a la gente y aún no se me da bien.

Así que la máquina me viene bien, muy bien.

Lo siento, Evan, debo acabar con ella.

(Golpes)

¿Quién está en la puerta? ¡Ignórale!

Era Evan.

¿Qué está pasando?

(Música de tensión)

¡Stillman, no, no! ¡Espera!

(Gritos)

¿Qué estás haciendo? Te estoy deteniendo.

¿Por qué?

Creía que ibas a viajar

atrás en el tiempo y desinventar la máquina del tiempo.

No. ¡Ah!

Espera, sí que vas a hacer eso. ¡Stillman!

Escúchame. Vale, escúchame.

Lo dos conseguimos lo que queríamos, ¿verdad?

Destruyamos esta máquina y sigamos con nuestras vidas actuales.

Sigo conociendo el teorema.

Si destruyo esta máquina del tiempo, fabricaré una nueva.

Tengo que cortar de raíz.

Debo deshacerme de ella y la única forma de conseguirlo

es volviendo al principio.

¿De los tiempos? El día que me atropellaste.

Si no me atropellas, no habrá teorema.

Y si no hay teorema, no habrá máquina.

Nada de esto.

Y a Alison y mis alumnos. Mis días con el gran Buda.

¿El gran Buda?

Creo que era él. A lo mejor era un indio supersimpático.

Eso es genial, Evan, y me despierta un millón de preguntas al respecto,

pero no.

Lo que hemos conseguido gracias a la máquina desaparecerá.

Lo siento.

No pienso volver. ¿Que no?

¿Y qué, vas a pelearte conmigo?

Creía que eras un iluminado.

¡En realidad no lo estoy tanto! ¿Qué está pasando aquí?

¿Qué es eso?

Evan...

Es una máquina del tiempo, Debbie.

Voy a destruirla para que sigáis estando juntos.

Una máquina del tiempo...

La hice para ti.

Entonces esa noche

que pasamos juntos

y me hablaste sobre viajar en el tiempo

Era verdad.

¿Desde entonces hasta ahora?

Me costó mucho hacer que funcionara.

Esto explica muchas cosas.

Lo sé. Creía que me pasaba algo.

Esta es la razón por la que no peleamos.

Es la razón por la que todo me da igual.

¡Yo no era yo, tú no eras tú!

¡Todo esto es una mentira!

Técnicamente no sé cómo no has podido notar nada.

¿Y eso lo arregla todo?

Era una teoría bastante simple.

Si elimino todos tus momentos de infelicidad,

entonces serás feliz.

Es ciencia pura.

¿Cuánto tiempo?

¿Años en total?

No muchos.

¿60, 70 años?

Década arriba, década abajo.

Que invento tan horrible.

Por eso tengo que volver al pasado

para asegurarme de que nada de esto sucede.

Y serás libre.

Saca la cabeza de ahí, colega.

¡Ah! ¡Ah!

(Música dramática)

Este es quien eres realmente, tío.

Tu vida irá bien sin la máquina del tiempo.

Te lo prometo.

Lo siento mucho.

Te quiero.

¡No puedo creer que vayas a hacerme esto!

Stillman, ¿vas a dejarme aquí?

Espera. Eh, ¿a dónde vas?

(Música dramática)

Ojalá te hubiera creído.

Lo siento. ¿Qué haces?

Tengo que atropellarte para que tengas la idea.

¡Eso es ridículo!

Ridículo es llevar uniforme para trabajar.

¿Estás de broma? No lo estoy.

Me siento un idiota llevando eso.

Será más seguro si te quedas quieto. ¡No!

¡Stillman!

Oye, esto ni siquiera va a funcionar.

Eso no lo sabes.

Podría ser algo estupendo para todos.

(Música pop animada)

Evan... ¿Puedes...?

¿Puedes esperar ahí un segundo? No, no puedo.

Espera ahí un minuto, ¿vale?

Esto es vergonzoso, tío.

Allá voy.

(Continúa la música pop)

Oh, Dios mío.

(Claxon)

Si te paras un segundo, te daré un toquecito suave

y todo habrá acabado.

Estás haciendo esto más difícil de lo que en realidad es, Stillman.

Stillman.

No, Evan. Evan, Evan. ¿Sabes qué?

Adelante, hazlo. Voy a hacerlo.

Hazlo. Voy a hacerlo.

Te digo que lo hagas.

Voy a hacerlo. Vamos.

¿Qué ha sido eso?

Estoy intentando meter la marcha.

¿Quieres esa máquina?

¡Tienes que voltearme!

Es más difícil de lo que parece.

¡Vamos, atropéllame!

Tienes que... ¡Ah!

Dios, tío... ¡Tío, tío, tío!

Oye, siento haber intentado atropellarte.

No te preocupes. Sé lo que se siente cuando te vuelves así de loco.

Al menos ya se acabó. ¿Entonces se ha ido?

No tengo recuerdos de ella.

Aún puedes hacer que volvamos con el teléfono, como antes.

Bueno, si lo hubiera conectado...

¿No has conectado el teléfono?

No creía que fueras a venir. ¿Estamos atrapados?

No, en realidad, acabaremos volviendo en algún momento.

Pero a la velocidad normal.

Exacto.

Creo que esta vez...

voy a cultivar mi propia hierba.

Gasté un montón de pasta en eso el año pasado.

Es hora de decir adiós.

Buena suerte.

Gracias, tío.

Tu cuaderno.

Adiós.

¿Qué?

(Pitido)

¡Oh!

Oh, Dios mío.

¿Estás de broma? ¡Vuelve aquí!

¿Debbie?

¿Eres...? Tu mujer.

Sí, soy yo y vamos a tener esta pelea.

Pero ¿cómo has conseguido? Cállate.

No puedes controlar mi vida tanto tiempo

y luego volver en el tiempo para volver a controlarla,

porque te sientes como un héroe.

No sabía qué hacer.

Deja de tomar decisiones por mí.

Vale, no puedo volver a hacerlo. ¿Que no puedes? Oh, Dios mío.

No me han atropellado, así que no hay máquina del tiempo.

Es una decisión que repercutirá...

Ni sé de qué hablas, pero solo el sonido me está mosqueando.

Lo siento.

Para ser tan brillante eres un verdadero idiota.

Sí.

Mi vida es mía, no te pertenece a ti.

Lo sé. Puedo desperdiciarla

como me dé la gana. De acuerdo.

Se te dan fatal las peleas.

¿Y qué quieres que te diga?

La he cagado, ¿de acuerdo?, cósmicamente.

Y ahora intento arreglarlo destruyendo intencionadamente

la invención más poderosa jamás creada.

No intentes colgarte medallas.

Esto duele mucho. ¿Cómo has podido hacerlo tantas veces?

¡Porque quería hacerte feliz!

Y nunca lo conseguía del todo.

Y ahora me doy cuenta que científicamente hablando

la idea de arreglar los errores en el pasado

es una estupidez.

Y... y todas mis ideas

y mis teorías son una patraña.

Porque lo único constante en el universo

es que no tenemos ningún control sobre nada.

Así que, de todo corazón,

lo siento.

Me mentiste.

Lo sé.

¿Sabes lo mal que está eso?

Por eso tengo que hacer esto.

Sí, quizá sea lo mejor.

(Música dramática)

Estoy confundido... Ahora mismo...

estamos juntos.

Menuda pelea.

¿Quieres repetirla?

(Música pop animada)

("Real Love", Imaginary Future)

(Continúa "Real Love")

(Continúa "Real Love")

(Continúa "Real Love")

(Música dramática)

(Música dramática de piano)

(Música suave de ukelele)

(Canción en inglés)

(Risas)