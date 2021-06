Los mejores momentos de la primera edición de 'The Dancer'

A lo largo de estas semanas nos hemos emocionado con cada historia, hemos vibrado con cada actuación y hemos reído con cada ocurrencia de Ion Aramendi o de Rafa Méndez. Han sido unas semanas muy enriquecedoras junto a los protagonistas de 'The Dancer', ellos son parte del programa y ahora también de nuestro día a día. Hemos llorado con ellos y hemos reído también a la par, han sido ese momento de relax cada lunes por la noche tras el día más duro de la semana, pero poco queda para despedirnos del programa y saber quién es el ganador. Por eso, es inevitable ponernos sensibles y querer recordar algunos de los mejores momentazos que hemos vivido en 'The Dancer'.

Sabemos que lo hemos dicho ya unas cien veces, pero no nos cansamos de recordar que este puede ser uno de los mejores momentos del programa. Todos recordamos a Miguel Ángel Muñoz andando con tacones junto a Icónicas , y si lo recordamos tan bien será por algo y es que reconocemos que estamos deseando que Icónicas baile junto a su capitán en tacones como prometieron. Veremos si eso finalmente sucede o no, pero sino este momento ya es nuestro para siempre.

Los más emotivos

Entre los momentos más emotivos del programa no podemos olvidarnos de Miguel Ángel Muñoz llorando como si no hubiese un mañana tras la actuación de Verdini Dantza Taldea, el grupo de jóvenes con Síndrome de Down que llegó a 'The Dancer' para reivindicar sus derechos en el mundo de la danza y demostrar que todas las personas pueden bailar, sean cuáles sean sus capcidades.

Entre los últimos momentazos del programa están también el abrazo de Ion Aramendi a Aina, la pequeña del equipo de Lola Indigo. Durante la primera Semifinal vimos a la concursante estar en los puestos de peligro todo el programa y el presentador no pudo evitar acordarse de su hija y quiso subir a la "Sala de concursantes" a apoyar a la pequeña. Un momento precioso en el que se les ve a los dos muy emocionados.

01.00 min The Dancer - Ion Aramendi sube a abrazar a Aina junto a Lola Indigo

Aina es de las concursantes más pequeñas de 'The Dancer' y por eso el mensaje de este último lunes emocionó tanto a Lola Indigo. La pequeña había querido enviarle un vídeo a su capitana contándole lo importante que había sido para ella estar juntas en esta aventura. Un momento que también aprovechaba para decirle lo mucho que la quería y lo agradecida que estaba.