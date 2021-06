El pasado lunes en la segunda Semifinal los capitanes y presentadores de 'The Dancer' recibieron una visita sorpresa en el plató. Nadie se esperaba que tras todos los momentos divertidos y emocionantes del programa hubiese otra sorpresa más, pero aún quedaba mucho por descubrir. Darío Sáez, el creador de "La Dari Review", visitó el programa para conocerlo desde dentro. Es un momento único en la historia de 'The Dancer' y RTVE Digital ha querido ofrecerlo en exclusiva para los seguidores del formato en la web de RTVE.

Darío Sáez es el encargado de hacernos reír con la "La Dari Review" cada semana, con su vídeo semanal en el que el bailarín analiza la gala completa con mucho humor. El bailarín e influencer no deja ningún comentario en la recamara y habla del programa y de los concursantes tal como lo piensa, ya sean alabanzas o críticas. Miles de personas están enganchadas a sus vídeos y muchos de ellos, bailarines que se suman a comentar en ellos también. Tienen tanto éxito que ni los capitanes ni los concursantes se han resistido a compartirlos en muchas ocasiones.

Una sorpresa entre el público

El bailarín acudió a la segunda Semifinal y asistió atento a los sucesos que tenían lugar en el plató hasta que Rafa Méndez descubrió su presencia entre el público y llamó su atención. Darío no dudó en salir al escenario bajo las órdenes del capitán. Rafa Méndez explicó que conocía al joven bailarín y que era el encargado de la conocida "La Dari Review" y quiso preguntarle por su opinión sobre el programa y sobre la danza, una pregunta que estaba cargada de intriga y curiosidad y que Sáez no dudó en contestar."Tengo que decir que más complicado de lo que parece desde casa la verdad. Desde casa vemos un resultado y aquí vemos un proceso", ha explicado el bailarín. "El proceso te hace entrar y empatizar con lo que estás viviendo. El hecho de que antes de entrar estén preparándose, todo el trabajo que hay detrás, todo lo que pasa debajo y detrás de cámaras es un esfuerzo...", ha continuado diciendo para referirse al enorme trabajo que realizan todos en el equipo de 'The Dancer', tanto concursantes como capitanes y presentadores, y también todo el equipo técnico, de producción, vestuario, etc.

También ha sido muy sincero al reconocer que ha votado a todos los concursantes porque así lo sentía: "Yo no me escondo, he votado a todos. No ha habido ninguno que no le haya dado que sí, también estamos en la semifinal y es que España es un país de mucho talento", una opinión que ha conseguido los aplausos del público que estaban totalmente de acuerdo con lo que pensaba el influencer. Rafa Méndez sin embargo, ha querido rascar un poco más allá y ha querido preguntarle por su concursante favorito, pero Darío por el momento no se ha mojado y ha dicho que "lo que más le gusta es estar ahí"; una respuesta muy original y atrevida que ha conquistado a Rafa Méndez.

Justo después, Rafa Méndez le ha invitado a ocupar el centro de la pista para bailar, no sin antes pedirle unas caras "pichi" a cámara. Darío no ha dudado en hacer unos pasos de baile ante los capitanes para sorprenderlos. Lola Indigo y Rafa Méndez no ha dejado de animarle durante la actuación que han podido disfrutar todos los presentes en 'The Dancer'.