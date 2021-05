Ver 'The Dancer' cada lunes en Televisión Española es sinónimo de pasar una noche viendo a buenos bailarines, a unos capitanes implicados y que lo dan todo, a unos presentadores con los que es imposible no reír y, en definitiva, disfrutar de un formato que une danza, espectáculo, tensión, emoción y sorpresas. Pero muchos seguidores del programa que produce Fremantle han encontrado una forma de completar esta experiencia de visionado televisivo y es que además de ver el talent show en televisión disfrutan al día siguiente de una divertida review que realiza Darío Sáez Díaz.

Sí, hablamos de "La Dari Review"; un vídeo semanal que publica el bailarín y en el que analiza con mucho humor todas las entregas del espacio que conducen Ion Aramendi y Sandra Cervera en TVE. El influencer no se muerde la lengua a la hora de comentarlo todo sobre el programa y por ello, no duda en criticar lo que cree que es objeto de ello y alabar los puntos que más le gustan del espacio. Es sin duda una crítica divertida, ácida y que ya ha enganchado a miles de personas. No son pocos los bailarines que comentan los vídeos de Darío y también personas relacionadas con el formato y es que los capitanes, los presentadores, muchos de los concursantes y otros rostros del espacio no han dudado en compartir estas divertidas reviews semanales.

Una amplia formación en el mundo del baile Muchos, tras ver estos vídeos, se preguntan quién es Darío Sáez. Pues bien, nos encontramos ante un bailarín de 26 años que se ha formado en escuelas como Slave Funk (Madrid), donde empezó a bailar, Home (Valencia) y Quality (Barcelona). Sáez además sueña con poder formarse en el extranjero, en ciudades como Nueva York y Londres. Por ahora, en nuestro país ha recibido clase de grandes bailarines como Sergio Martínez y Carlos Díaz, en estilos más jazz funk comercial y de Carol Bastida, Safu y Amaiur en estilo hip-hop. En definitiva, nos encontramos ante un influencer que conoce muy bien la industria del mundo del baile de nuestro país.

Su proyecto más especial A lo largo de su extensa carrera en este sector ha formado parte de grupos como SF Company o Cucumbers e incluso ha creado su propia compañía de mujeres adultas, madres y no madres, llamado "La Mamafia". Precisamente, este proyecto para él es uno de los más importantes de toda su carrera y que, en sus propias palabras, le hace sentir "muy realizado". Un trabajo que ha sido valorado por artistas de primer nivel como Bad Gyal, que no ha dudado en compartir vídeos de este grupo dejando claro lo impresionada que quedó tras ver el trabajo que estas hicieron con uno de sus temas más feministas y reivindicativos. Darío Sáez, creador de "La Dari Review" de 'The Dancer' Darío Sáez, creador de "La Dari Review" de 'The Dancer'

Mucho más que un bailarín Paralelamente a estas experiencias como bailarín, Darío tiene una amplia experiencia presentando campeonatos de danza y festivales desde el 2013 como el "Switch on" en Madrid que ha conducido en los tres últimos años o el campeonato "Jungle Battle" en Barcelona. Además, ha participado en diferentes videoclips y en algunos conciertos. Junto a ello, hoy lucha por generar su propia oportunidad, tal y como él reivindica. Por ello, no ha dudado en crear sus propios vídeos en Instagram para expresar como él vive el mundo de la danza y con el tiempo se ha convertido en todo un portavoz involuntario de muchos bailarines que han vivido experiencias cercanas a las suyas.