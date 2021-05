Las mejores coreografías de los ídolos de 'The Dancer'

En esta primera Semifinal la dinámica de 'The Dancer' ha cambiado por completo, y una de las novedades ha sido la aparición de los retos. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez han escogido a algunos de los grandes ídolos de la música como retos para que los concursantes preparasen una coreografía digna de los cantantes seleccionados. Alextopdancer, Fátima, Exon, Macarena y compañía se encargaron de hacer un gran homenaje a artistas como Lady Gaga, Michael Jackson, Rihanna o Jennifer López.

Ellos son una fuente de inspiración y muchos de ellos cambiaron el mundo de la música para siempre con sus canciones y sus bailes. Hoy, el mundo de la danza les debe una por visibilizar el baile y por llevarlo alrededor del mundo poniendo en valor el trabajo de los bailarines, que tanto se esfuerzan cada día por ofrecer el mejor espectáculo.

Si pensamos en cantantes que revolucionaron el mundo con su estilo, es imposible que el nombre de Michael Jackson no aparezca entre los primeros de la lista. En 1983 cambió el mundo con "Thriller", un videoclip que revivía a los muertos y los hacía bailar. Después de eso se desató la locura con el conocido Moonwalk, el paso de baile que le caracterizó durante toda su carrera. Él era capaz de hacer lo imposible en sus coreografías y Alextopdancer ha sido el encargado de homenajearle en esta primera Semifinal .

La cantante volvió a demostrar que era la reina del pop con el estreno de "Hung up" , un videoclip en el que la cantante demostraba que estaba en su mejor momento. El vídeo era un tributo a John Travolta y a sus pasos de baile en general, como bien explicó Madonna en su momento. Los críticos opinaron que era su mejor tema dance hasta el momento y se convirtió en el single más popular de la década en Estados Unidos. Hoy en día la artista sigue acumulando éxitos, pero "Hung up" sigue siendo de los más destacados de su carrera.

Beyoncé ya había llamado la atención con "Crazy in love" en 2003, pero fue en 2008 cuando rompió las reglas con su "Single ladies" . Fue un vídeo rápido y barato, pero tenía todos los elementos para convertirse en un videoclip inolvidable, sobre todo por la coreografía que Beyoncé realizaba junto a dos bailarinas. Así de sencillo y hechizante, la coreografía se inspiraba en el J-Setting, un baile popularizado en los 70 por las majorettes de Mississippi y que se extendió por la subcultura gay afroamericana. Beyoncé se convirtió en un símbolo de poder femenino y sensualidad que en la actualidad sigue siendo un ejemplo para las mujeres y un icono del baile.

"Bad romance" se lanzó como el sencillo principal del tercer disco de Lady Gaga, The Fame Monster. La canción continene elementos musicales de los años 80 y 90 e influencias de la música house y techno alemana. Con esta canción Lady Gaga superó un gran número de récords, como por ejemplo el de ser el primer vídeo en la historia de Youtube en superar los doscientos millones de visitas. En él se mostraba una historia con un valor positivo, o así fue recibido por la crítica y el público que encumbraron a la artista por su estilo y la trama simbólica del videoclip.

Jennifer López

Jennifer López es una de la grandes reinas del baile, es imposible no acordarse de ella. La cantante ha llegado a protagonizar películas como ¿Bailamos? en la que compartía protagonismo con Richard Gere. Pero más allá de eso, todas sus canciones están contagiadas por el ritmo. Somos incapaces de escuchar una de sus canciones y no ponernos en pie. Tiene 51 años y sigue siendo un huracán sobre el escenario, tal como demostró el año pasado en su actuación en la Super Bowl junto a Shakira. Es imposible eliger una sola canción de su enorme lista de éxitos, pero vamos a arriesgar con una que no ha dejado de sonar en los últimos años, "El anillo", donde se marca una coreografía de escándalo.