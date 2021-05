Los concursantes de la primera Semifinal han tenido que enfrentarse a una de las pruebas más complicadas fuera del escenario y han tenido que demostrar que son unos grandes seguidores de 'The Dancer'. Tras la emisión de ocho programas, los capitanes han dejado por el camino frases muy míticas, algunas aún siguen resonando en nuestras cabezas como el "amazing" de Rafa Méndez. Por eso, RTVE Digital les ha retado una vez más a averiguar quién dijo aquella frase. En este divertido juego el equipo de RTVE ha preguntado por algunas de las frases más conocidas de los capitanes para ver si los miembros de sus equipos eran capaces de reconocerlas y nos hemos llevado alguna que otra sorpresa.

Los bailarines a examen

¿Serán capaces de recordar quién llevó tacones durante las segundas audiciones? ¿O quién dijo una de las frases más emotivas en la valoración de Freddy? Quizás Macarena no pueda recordar quién le dijo que era puro arte, pero seguro que se acuerda de quién la ha comparado con Claudia, la utrerana. A Exon le gusta la competición y lo ha demostrado en 'The Dancer', pero ahora también tendrá que enseñarnos que es capaz de ser el mejor con su memoria. Charly Brown o Icónicas también participan en este divertido juego, aunque no sabemos si a ellos les ha parecido tan divertido como a nosotros. ¡No esperes más y disfruta del vídeo!