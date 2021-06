El próximo lunes por fin podremos ver el desenlace de 'The Dancer' en el que ocho concursantes se verán las caras en la Gran Final del programa sabiendo que solo uno podrá salir victorioso tras la lucha. El equipo de Lola Indigo parte con cierta desventaja ya que solo tiene dos concursantes en el programa, mientras que los equipos de Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez cuentan con tres concursantes cada uno. No importa de qué equipo sea, la danza ganará con el nivel que veremos durante el programa, pero es verdad que los ocho concursantes no lo tendrán nada fácil y deberán esforzarse al máximo para conseguir el voto del público. Hasta el próximo lunes puedes votar por tu favorito en nuestra web, no sin antes echar un vistazo al análisis que hacemos de sus debilidades y fortalezas de cara a la Gran Final.

Macarena Macarena es la bailaora flamenca del equipo de Lola Indigo. Es una bailarina muy completa, no solo baila, también es capaz de crear su propia coreografía y de diseñar sus vestidos. Ella baila flamenco, un estilo de baile que gusta mucho en España y que a muchos nos tira del corazón. Es una persona segura de sí misma, tanto es capaz de rebatir a Rafa Méndez como ya hemos visto cuando han hablado del duelo de flamencas. Tiene veintiocho años y lleva bailando desde que era joven, por lo que conoce el mundo de la danza y sabe lo difícil que es hacerse un hueco en él. Su mayor fortaleza es también su mayor debilidad. Ella es una gran bailaora de flamenco, pero sólo baila ese estilo de baile, igual que impresiona también puede ser un punto en contra ya que no tiene más registros de baile. Y en ese mismo sentido, tiene a una gran contrincante en su estilo, Claudia, la utrerana, y es posible que se hagan la competencia entre ellas y solo una llegue a estar entre los cuatro finalistas el próximo lunes.

D'oo wap Fueron los últimos en las audiciones y ha conseguido ser el único grupo que ha llegado a la final. Son un equipo que presume de ser más que eso, casi una familia. Son muy versátiles y un ejemplo de ello es su actuación en la segunda Semifinal en la que cambiaban de estilo por completo en mitad de la coreografía. Son capaces de aprender rápidamente los cambios que Lola Indigo introduce en las masterclass y también están muy sincronizados, algo muy complicado si tenemos en cuenta el gran número de bailarines que son. Mario y Rubén son los coreógrafos de este gran grupo, dos personas muy reconocidas en el mundo del baile que cuentan como un plus para D'oo wap, que aprenden todo lo posible de ellos. Por otro lado, también han tenido que usar mucho la ayuda de su capitana Lola Indigo. Han sido varias las ocasiones en la que la cantante ha tenido que modificar la coreografía del grupo para incorporar pasos más arriesgados. Además, es cierto que Lola Indigo solo tiene dos concursantes en la final y que eso puede jugarles una mala pasada, ya que como hemos visto en programas anteriores ellos sienten mucha responsabilidad por hacerlo bien y no quieren decepcionar a su capitana. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por D'oo Wap (@doowapdancecompany)“ “

Icónicas El grupo de Miguel Ángel Muñoz ha impresionado desde el primer momento con sus tacones, un rasgo con el que han conseguido llamar mucho la atención en 'The Dancer' y han hecho de ello su seña de identidad. Es un tipo de baile que no se ha visto mucho en televisión y menos en un grupo de hombres. Han demostrado que son capaces de raccionar rápido, como ya vimos en la Decisión Final, cuando Evelio se lesionó y Héctor y Dani tuvieron que cambiar la coreografía a una hora de su actuación y con un resultado impecable. Por eso mismo también son unos concursantes muy seguros, saben lo que valen y lo demuestran en cada actuación. Son unos grandes profesionales y llevan mucho tiempo trabajando en el mundo del baile, han actuado con grandes artistas y eso se nota en el escenario. Por otro lado, se han sabido adaptar muy bien y han hecho diferentes actings, pero no cambian mucho de estilo, en ese sentido tienen bastantes límites. También es cierto que se han enfrentado a todos los retos que Miguel Ángel les ha propuesto, incluso han bailado Pole Dance y aunque podría ser una ventaja, también puede ser un inconveniente porque han dejado el listón muy alto.

Guillem y Rosa Son unos bailarines de baile deportivo, un estilo de baile que requiere de mucho entrenamiento y constancia. Son muy seguros de sí mismos y han logrado superar todos los retos que Miguel Ángel Muñoz les ha propuesto, como bailar con Nirvana, un grupo de música que no va con su estilo de baile. Son amigos desde pequeños y llevan toda la vida bailando juntos, eso les hace tener una coordinación y una química insuperables, tanto que quizás sea uno de sus puntos fuertes en el baile. Por otro lado, son la única pareja de baile deportivo y aunque eso podía ser una ventaja, también puede ser un inconveniente, se les exigirá más y tampoco suele ser de los estilos de baile favoritos. Les cuesta mucho sorprender, y después de dar tanto en las actuaciones de semifinales, quizás lleguen con mucha presión a la final, lo que puede ser una desventaja. 09.52 min The Dancer - Actuación de Guillem y Rosa en la segunda Semifinal

Alextopdancer Los capitanes lo han dicho muchas veces, Alextopdancer es probablemente el bailarín más versátil del concurso. Tiene mucha seguridad en sí mismo y es una persona carismática, suele caer bien al público, ya que hay que recordar que está acostumbrado a tratar con sus seguidores a diario en redes sociales. Tiene dos millones de seguidores en Instagram y es posible que cuente con algún fan entre el público, si el voto fuese de los espectadores desde luego le favorecería. Sin embargo, esa es también una de sus mayores debilidades, es uno de los grandes favoritos del programa y eso puede hacerle sentir mucha presión si falla. Él puede sentir que va a decepcionar a mucha gente y eso le puede jugar una mala pasada con los nervios.

Charly Brown Es uno de los bailarines más jóvenes, tiene solo 22 años, pero ya tiene mucha experiencia en el mundo del baile, ha viajado por el mundo y ha trabajado en muchísimos espectáculos. Charly Brown el único bailarín de danza clásica que ha llegado a la final y no es de extraña, es el mejor, nadie lo hace como él. Rafa Méndez está muy ilusionado con él. Es capaz de emocionarte cuando baila y es inevitable empatizar con él cuando habla tras sus actuaciones, es una persona simpática que cae bien al público. Pero no todo son cosas buenas, también es muy inseguro y siempre ha estado en los puestos de riesgo, lo que no le ha ayudado nada con esa inseguridad. Su estilo no es tan comercial como otros que podemos ver en el programa y por eso quizás no llama tanto la atención de la gente. Además, a diferencia de otros, no es un bailarín tan versátil, necesitaría sorprender más en la final.

Exon Si algo es evidente es que Exon tiene una gran presencia escénica y que él solo es capaz de llenar el escenario. Tiene mucha experiencia en el mundo del espectáculo y de la danza y se nota en sus trabajos. Otro punto fuerte es la seguridad en sí mismo, el bailarín no duda de lo que es capaz y se le ve tranquilo cada vez que sale al escenario. Es talentoso y disciplinado y tiene la capacidad de saber dirigir a un equipo, algo que hemos visto durante los números de las semifinales en los que ha tenido que enseñar al equipo de baile del programa toda la coreografía. ¿Show? Lo tiene todo, no deja indiferente con ninguna actuación y no tiene mucha competencia en su estilo, por lo que también es más fácil sorprender. A veces, sin embargo, no todo es tan fácil y la presión quizás pueda con él. Es el gran favorito y eso también puede jugar en su contra, al igual que la cantidad de bailarines que le acompañan en las actuaciones, y que como también dijo Miguel Ángel Muñoz, parece que le ayudan a creer ese gran espectáculo del que ya hemos hablado. El concursante no sale mucho de su estilo y ya es bastante difícil que vuelva a sorprender, ¿habrá tocado techo? Tendremos que verlo en la final. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Exon Arcos (@exon_exon_)“ “