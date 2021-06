Estos han sido todos los challenge de 'The Dancer: el challenge'

La competición en 'The Dancer: el challenge', el programa digital paralelo a 'The Dancer' que presenta Alexity, ha llegado a su fin este pasado martes. Los finalistas se disputaron el ansiado premio en un complicado reto que les ha hecho dar el máximo de cada uno de los bailarines, pero a lo largo del programa también se han podido enfrentar a durísimos desafíos que han superado con creces hasta la gran final. Ahora que Alexity ha conseguido a sus ganadores y que ya están preparando su gran número en la Final de 'The Dancer', es un buen momento para recordar todos los retos por los que han pasado los concursantes.

Una fase de repesca muy diferente y arriesgada En este primer reto se enfrentaron Helena Lorenzo y Sandra & Ilya y tuvieron que bailar un estilo completamente diferente a lo que habían presentado en las audiciones de 'The Dancer'. Los dos apostaron fuerte y crearon coreografías muy distintas a lo que ya habíamos visto, sin embargo, los ganadores de este reto fueron Sandra & Ilya que convencieron a Alexity y a sus asesores. 08.03 min The Dancer: el challenge - Programa 1 Freddy y Ekaterina Super tuvieron que bailar una canción de Rosalía, y no duraron en escoger algunos de los mejores éxitos de la cantante “TKN” de Rosalía y Travis Scott y "Malamente". Una muestra de que los bailarines podían adaptarse a cualquier tipo de baile y sorprender. 08.19 min The Dancer: el challenge - Programa 2 Naiara y Moha quisieron sorprender en su corografía incorporando un pañuelo como les había pedido Alexity y lo consiguieron, sobre todo Naiara, que no solo introdujo el pañuelo como le había pedido la influencer, también hizo del objeto un elemento imprescindible en su actuación. Así consiguió el pase a las semifinales de 'The Dancer: el challenge' con una brillante actuación. 08.50 min The Dancer: el challenge - Programa 3 Dos parejas se enfrentaron en esta repesca, Irena & Noelia y Sara & Aleix, pero solo podía quedar una. Los cuatro bailarines tuvieron que introducir acrobacias en su coregrafía y cumplieron con el reto de Alexity. Sara & Aleix se hicieron vencedores de la prueba con una apuesta arriesgada pero en la que consiguieron introducir las acrobacias a la perfección y hacerlas encajar en su estilo de baile. 09.19 min The Dancer: el challenge - Programa 4 El reto de Alexity en esta ocasión era introducir una silla en la coreografía, pero Carlota & Raúl sorprendieron con un trono. Hicieron del reto algo divertido y original y consiguieron el pase directo a las semifinales. 09.54 min The Dancer: el challenge - Programa 5 Ita Roma y Gemelitos dancers tuvieron que bailar reggaeton pero no como solemos hacerlo todos en una discoteca, tenían que hacerlo bien y no defraudaron. Demostraron que este estilo de baile también puede ser un reto para los bailarines y que es parte de la danza como cualquier otro. Ita Roma consiguió la victoria gracias a su coreografía innovadora. 09.22 min Programa 6

Las semifinales aún más complicadas Ita Roma, Naiara y Carlota & Raúl se enfrentaron a un reto muy curioso: incorporar una cuerda en su coreografía. Los tres concursantes lo hicieron de una forma original, Naiara ya era toda una experta tras usar el pañuelo en su repesca, Ita Roma lo empleó como una cuerda que la ataba por momentos y Carlota & Raúl sorprendieron como siempre con un acting y compliendo el reto. ¿Difícil? Ellos hacen que parezca que no. 10.04 min The Dancer: el challenge - Programa 7 Los otros semifinalistas, Sandra & Ilya, Freddy y Sara & Aleix tuvieron que enfrentarse a otro de los retos más difíciles del programa: improvisar. Durante sus actuaciones la música cambio de ritmo, se volvió más acelada o incluso cambió por completo, pero los bailarines supieron estar a la altura del reto y cumplieron con las expectativas de Alexity. Por desgracia no todos podían pasar a la final, por eso escogieron a la pareja más sorprendente del programa, Sara & Aleix. 10.36 min The Dancer: el challenge - Programa 8