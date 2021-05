Al igual que 'The Dancer', el programa de Alexity 'The Dancer: el challenge' tiene una nueva entrega en la que el nivel de los concursantes de las quintas audiciones del programa hace más difícil la elección de los dos concursantes que se enfrentarán al nuevo reto. Sin embargo, por segunda semana consecutiva ha elegido a dos parejas de jóvenes con estilos de baile muy diferentes. Ari & Nahiel y Carlota & Raúl han sido seleccionados para este quinto programa en el que Carlos Rodríguez, el director artístico de ‘The Dancer’ y Sandra Granada, la coreógrafa del programa, ayudarán a Alexity a decidir quién pasa a las semifinales.

En esta quinta entrega de 'The Dancer: el challenge' que ya está disponible en RTVE a la carta y el canal de RTVE en Youtube, los dos concursantes elegidos tendrán que enfrentar al gran desafío de Alexity: introducir una silla en su coreografía. ¿Quién conseguirá ganar con su actuación?

Ari & Nahiel, la silla un miembro más del equipo Ari & Nahiel se han enfrentado al reto de Alexity y han demostrado estar a la altura del desafío. No sólo han includo la silla en la coregrafía, sino que ha sido un elemento de uso constante durante toda la actuación. Un baile que ha requerido de mucha coordinación y que ha impresionado a Alexity. 01.13 min The Dancer: el challenge - Actuación de Ari & Nahiel

Carlota & Raúl, un trono de baile Carlota & Raúl han llegado al plató de 'The Dancer: el challenge' con una propuesta muy diferente a la que pudimos ver durante su actuación en 'The Dancer', pero con la misma filosofía de contar una historia a través del baile. Ellos han querido darle la vuelta al reto de Alexity e incluir un trono por el que se han peleado durante toda la actuación. Así han hecho de este elemento un accesorio indispensable en su baile. Una apuesta que ha gustado tanto a Alexity como a sus asesores, Carlos Rodríguez y Sandra Granada. 01.37 min The Dancer: el challenge - Actuación de Carlota & Raúl