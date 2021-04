Alexity desafía a dos parejas a sorprenderla con acrobacias

La conocida influencer Alexity se enfrenta una semana más a la difícil elección para su programa, 'The Dancer: el challenge'. La presentadora ha elegido a una pareja del tercer programa de audiciones de 'The Dancer' y otra pareja de las descartadas en las cuartas audiciones del programa. Aleix & Sara e Irena & Noelia maravillaron con sus audiciones en el programa y por eso, Alexity ha querido seleccionarlos para este cuarto programa de 'The Dancer: el challenge', en el que Carlos Rodríguez, el director artístico de ‘The Dancer’ y Sandra Granada, la coreógrafa del programa, ayudarán a la influencer a decidir quién pasa a las semifinales.

En esta cuarta entrega de 'The Dancer: el challenge' que ya está disponible en RTVE a la carta y el canal de RTVE en Youtube, las dos parejas de concursantes seleccionadas tendrán que enfrentarse a uno de los retos más complicados: incluir al menos una acrobacia en la coreografía. ¿Quién conseguirá ganar con su actuación?

Aleix & Sara van con todo Aleix & Sara han conseguido incluir hasta cuatro acrobacias en su actuación de baile de salón. Una apuesta arriesgada pero que han sabido introducir y encajar a la perfección con su estilo de baile. Alexity incluso ha querido aprender a bailar como ellos.

Irena & Noelia no decepcionan Irena & Noelia han adaptado su número de salsa para poder mostrarnos que también puede hacer grandes acrobacias en su actuación. Han conseguido sacar el reto adelante y dejar a Alexity y a sus ayudantes bastante impresionados.