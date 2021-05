(Ambiente de tráfico)

(B.S.O de Arash Safaian)

(HOMBRE) ¡Deténgase!

(RADIO) "Este sería su último álbum y el nuevo tema...".

(Derrape de neumáticos)

(Gritos)

(TV) "La Policía sigue buscando a Robert Anger,

autor de un tiroteo con víctimas mortales

en el casco antiguo de Múnich".

"Al parecer, el fugitivo y presunto terrorista, Robert Anger,

todavía está en Alemania,

posiblemente, en las afueras de Múnich".

"La Policía ofrece una recompensa de 40 000 euros

a quien ayude a su detención".

¡Mierda, papá!

CONTRA LAS CUERDAS

¿Has visto las noticias estos últimos años?

Sí, ayer, quedamos dos a cero.

(Música suave)

Ja, ja...

¿Qué quieres que haga, Becky? La Policía es la que manda.

Sin Abby, va a haber mucho trabajo.

Pero otra vez Irak.

Perdona que te diga, pero ya no eres un jovenzuelo que digamos.

¿Perdón?

Aunque ese uniforme te queda fenomenal.

¿No puede enseñarles otra persona a usar una pistola?

Ya me pareció muy peligroso las primeras dos veces

y Afganistán primero y Pakistán después...

¿Y ahí dije algo?

Sí, cada vez.

Sí, búrlate de que me preocupe por ti.

Becky,

no va a pasar nada.

Ni ha pasado ni pasará.

Todo irá bien, ¿vale?

Ven aquí.

¿Sabes qué?

Quiero hacerme viejo a tu lado...

y un amargado.

¡No te puedes escabullir siempre con tus bromas!

Y Bagdad está a tan solo...

un día de viaje de las Seychelles.

Y tampoco puedes sobornarme.

Aunque eso ya suene mucho mejor.

¿Del 15 al 30? Después vuelvo a trabajar.

El 23 tengo que estar en Múnich.

¿Por?

Porque tengo la entrevista decisiva para ser primera alcaldesa.

Hace semanas que te lo dije.

¿Y no puede ir el fulano ese, tu compañero, Boris,

no lo puede hacer él? No, el fulano Boris no puede.

Tengo que hacerlo yo, yo.

(Claxon)

Ah. Ya están aquí.

(CARRASPEA)

¿Ya está la barbacoa a punto?

No, no. ¿Les abres tú? Yo preparo la barbacoa.

Esto no quedará así, ¿me oyes?

¿Vale?

Sí.

Qué tontos estáis.

Preciosos. ¿Verdad?

¿Esto es por lo del otro día?

-¡Oh! (RÍE)

(Música rock)

Trabajamos todo el verano en la obra por 10 marcos la hora.

¿Para qué?

Para comprar las motos.

¿Y qué te compraste, eh?

Un ordenador. Un ordenador.

No me dejaste subir a tu Scooter en todo el verano

porque estabas muy dolido.

No era una Scooter, era una XT 500

con un tubo de escape tan potente

que hacía temblar las ventanas de los vecinos.

¡Potentísimo!

Y tú...

Bueno, de algo te sirvió.

¿Me he perdido algo importante?

Miki va a abrir una oficina en Pionyang.

En Taipéi. ¿Eso es todo?

¿Cómo que todo? ¡Es genial!

Bueno, pensábamos que ibais a...

¿Qué?

Bueno, ya sabes. ¿Qué?

Tener un hijo.

Lo siento por la decepción.

Bueno, pues por Pionyang. Taipéi, idiota.

Dilo.

(RÍE) ¡Dilo ya!

¿Qué?

Bueno.

¡Sí, vamos a ser padres!

(Risas)

Qué bien. ¡Ha funcionado!

¡Lo conseguimos!

Ven aquí que te abrace.

Cómo me alegro. Genial. ¡Oh!

En realidad, queríamos esperar a que estuviera Sofia,

pero con vosotros no se puede.

Entonces, ya no puedes beber. ¡Oh!

Yo lo haré, yo me sacrificaré.

¿Dónde está Sofia? Eso, ¿dónde está?

Eso es una... gran pregunta, sí.

(Canción "Sloop John B")

# "We sailed on the ship John B

# my grandfather and me

# around Nassau town we did roam".

(AMBOS CON VOZ GRAVE) # "Drinking all night

# well I feel

# so break up we wanna go home". #

¡Vamos, chicas!

("There is a house in New Orleans")

# "There is a house in New Orleans.

# "They call the rising sun". #

-¡Uh!

# "It's been the ruin of many a poor girl

# and me, O God, for one". #

¡Uh, uh!

# "If I had listened what mama said

# I'd be at home today".

# "Being so young and foolish, poor boy".

# "Let a rambler lead me astray". #

-¡Uh!

(Risas)

(TODOS) ¡Tres, dos, uno!

("There is a house in New Orleans")

QUE DUERMAS BIEN

¡Oh!

(Música instrumental)

Central 24 09.

Posicionado.

-"Entendido. No se mueva, disfrute de las vistas".

"Espere instrucciones".

"En una hora podrán retirarse".

Me encantan estas misiones.

¿De qué va esto?

No sé, ni idea.

-"Patrulla dos a calle Herrenstrasse".

"Dos sin techos ebrios se han peleado en la zona. Corto".

¿Qué tal el primer contacto?

Ya sabe lo que le dije.

No se preocupe por nada.

Bien.

La información...

¿Cómo seguimos?

¿Ya ha recibido las bombas?

Todavía necesito uno... o dos días.

No hay tiempo.

Presióneles.

Estamos hablando de gente peligrosa,

o sea que tardará lo que tenga que tardar.

Ya, si no me ayuda, yo tampoco podré ayudarle.

¿Su madre ya está en casa?

No olvide quién ha hecho eso posible.

Usted quiere algo de mí, ¿recuerda?

¿Qué pasa con su familia?

No tengo familia, Kara,

ni padres ni mujer ni hijos, solo tengo esto

y quiero esa información.

(Música de suspense)

(Alarma de incendios)

(Alarma de incendios)

¿Avisas tú?

Sí.

Central, 24 09.

Se ha activado la alarma de incendios.

¿Nos acercamos?

-"Deme un momento, ahora llamamos a los bomberos".

"Esperen órdenes".

-Entendido, esperamos.

-"Los bomberos están de camino".

-Gracias.

Coge el arma.

(Cesa la alarma)

(Música de tensión)

(Gritos)

(Disparos)

Pide refuerzos, ¿vale? -¡Mierda!

¡Eh!

¡No puedes ir solo!

¡De verdad!

Central, 24 09, tiroteo en la calle Georlach.

¡Eh! ¡Venga! ¡Vamos!

¡Vamos!

(Gritos)

(RADIO) "Repito, tiroteo en la calle Georlach".

"Necesitamos refuerzos ya".

Vamos, rápido.

¡Ah!

¡Vamos!

(MUJER) ¡Corre!

(HOMBRE) ¡Vamos, vamos!

(MUJER) ¿Qué está pasando?

(Grito)

¡Corran! ¡Corran, rápido!

(Grito)

¡Vamos! -¡Vamos!

(Gritos)

¡Vamos!

(Disparos)

(Gritos)

¡Por aquí, vamos!

¡Rápido, despejen la zona!

¡Mierda!

-¡Corre!

¡Vamos!

¡Vamos!

(Disparos)

(Música instrumental suave)

(Gritos)

(Móvil música rock)

(Comunicación cortada)

¿Y Tommy ya tiene el carné de conducir?

Eso quisiera, pero todavía no ha aprobado.

Fallo tonto.

(Señal de llamada)

¿Tendremos que repetirte lo de las abejas y las flores?

"Hola, Becca".

¡Eh!

Menos mal.

No me hagas abuela tan joven.

Estoy intentando sacar información sobre tu hija y su querido novio.

"¿Vendrás a cenar?".

No, no me esperéis, llegaré tarde.

¡Eh! ¿Estás bien?

Mmm.

Sí, pero, Becca,

"te llamo luego".

Robert, ¿qué pasa?

"Te llamo luego, ¿vale?".

No. ¿Qué pasa?

"Han disparado a Vicky".

"La hemos perdido".

¿Cuándo?

¿Mamá?

¿Sintió el tiroteo? -Estaba dentro de la cocina.

Oí a mucha gente chillar y correr y no sabía por dónde ir.

(FURIOSO) ¿Dónde estabas?

¿Por qué estaba sola, eh?

¿Por qué no habéis esperado refuerzos?

¡Tranquilícese! -Yo... yo...

¿Por qué? -Tranquilo.

¿Señor Anger?

Hablamos luego, ¿vale?

Puttkammer, central de Bayern.

He oído que la víctima era una buena amiga.

Lo siento.

¿La central?

Todo apunta a que se trata

de un atentado de una banda organizada.

Mmm. Venga conmigo.

Robert, tu pistola.

Necesito que vuelva a describir al sospechoso

para poder hacer un retrato robot.

(Canción "Sticky hands off")

(Timbre)

¡Ya voy!

¿Alguien olvidó la llave?

¡Robert!

Pasa.

Miki,

mírame.

¿Tienes hambre? Hay cena.

Oye, hay un tipo de Urgencias que quiere hablar contigo.

Tienes que ir,

porque no es lo mismo que hablar conmigo.

Quería que te enteraras por mí.

¿Hay alguien a quien pueda llamar?

¿A tu hermana?

¿Tienes hambre?

Hay cena.

(Música melancólica)

Hola, Anger, has dicho que te llamara si pasaba algo.

Ha pasado algo.

¿Lo sabe la central? Sí.

Esos lo saben todo.

Pues manos a la obra.

¿Quién le ha encontrado?

El barrendero.

¿Es el que mató a Victoria?

¿Es este?

No, pero estaba allí.

(Disparo fotográfico)

(Disparo fotográfico)

¡Oh, no! ¿Qué hace aquí?

Hola, señora Puttkammer. Hola.

¿Es ese el hombre al que ha disparado?

Sí.

¿Ya tiene el nombre del fallecido en el hotel?

No.

En realidad,

pensamos que este hombre disparó a la víctima en el hotel

y a su compañera al fugarse.

Ese no disparó a Victoria.

Ya se lo he dicho, había otro hombre.

Por ahora es usted el único testigo que ha visto a ese fantasma.

Si no le busca usted, lo haré yo.

Señor Anger, se lo diré solo una vez,

manténgase al margen.

Se trata de una investigación en curso y usted es testigo, ¿vale?

No es de su incumbencia y lo sabe.

¿Quiere hacer algo?

Venga mañana a mi oficina y hagamos el retrato robot.

Vale.

(Música instrumental)

(Disparo)

ESTIMADA SEÑORA PUTTKAMMER,

PARA QUE LO TENGA MAÑANA A PRIMERA HORA

CERTIFICADO POLICIAL DE BUENA CONDUCTA DE ROBERT ANGER

DECLARACIÓN DEL TESTIGO

ASUNTO: TIROTEO EN EL HOTEL A LA ORILLA DEL RÍO

(Notificación)

NUEVO EMAIL

REMITENTE: ROBERT ANGER

ENVIADO A PUTTKAMMER

AQUÍ LE ADJUNTO EL RETRATO FANTASMA DEL ASESINO DE VICTORIA WITT

(Música de suspense)

Muchas gracias.

Gracias por parar.

¿Qué le ha pasado?

¿Tiene móvil?

Claro. ¿Usted no?

Lo he olvidado.

Ah.

Ya.

¿Y qué le ha pasado? He aparcado el coche ahí delante.

Se lo enseño.

¿Es una broma? Está perfecto.

¡Ah!

¿Quiénes sois? ¡Calla!

¡Eh! ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(TOSE)

¡Quieto!

¡Joder, Bachmann!

No tiene nada que explicarme, ya está bien, hombre,

ya hablaremos de eso.

Pues solo hay una alternativa.

¿Hay tiempo para eso?

Vale.

Pues en marcha.

(Música de tensión)

Buenas tardes.

Puttkammer, LKA.

¿Está su marido en casa?

No, no está.

¿Qué es eso? Una orden de registro.

(Vibración de móvil)

Hola, Rebecca.

Soy yo.

¡Robert!

¿Qué pasa? ¿Dónde estás?

"La Policía ha registrado toda la casa".

"Sí, ya lo sé, Becca, lo sé. ¿Qué quieren?".

No han dicho nada,

pero han encontrado armas en el jardín.

"¿De qué va todo esto?".

No lo sé, pero me enteraré.

(Vehículo frenando)

Tengo que irme.

Te quiero, Becca.

Te quiero.

¡Ro... Robert!

(Música de suspense)

¿Y bien?

"Todo en orden".

Tendría que haber visto su cara.

"¿La de su mujer"

o la de Puttkammer?

"De la señora LKA".

Se cree que tiene un gran caso.

Yo que usted no me pondría tan arrogante.

"Se lo ha tragado, en serio".

¿Está en la casa?

Sí.

"Bien, quédese ahí".

Cuando aparezca Anger, ya sabe qué hacer.

¡Eh, Youssef! ¡Ah!

¡Joder, me has asustado, imbécil!

¡A la próxima te mato, te daré una paliza, tío!

No vayas a hacerte daño.

Escucha, Youssef,

"¿Ibrahim Zana te suena de algo?".

"¿Ibrahim qué?".

"Zana. Ibrahim Zana".

"El que ha estado esta mañana en el tiroteo del hotel".

"No lo conozco".

"Sé que os conocéis"

y quiero saber quién más estaba involucrado.

¿Tengo pinta de adivino?

Pues sería un buen momento para empezar.

Y necesito una cama para hoy.

Tranquilo, me iré mañana.

¿Que necesitas qué? ¿Estás loco?

O vamos juntos a comisaría.

Anger, ¿qué coño has hecho? ¿Eh?

"¿Qué, te ha echado la parienta?".

¿Eh?

Ah... Me has pillado.

Eres un gran adivino.

(Música ambiental)

Ah...

Joder.

¡Mierda!

"Noticias de última hora". -"Robert Anger, el asesino...".

-"Las últimas declaraciones apuntan

a que el agente de Policía Robert Anger inició el tiroteo".

-"La Policía se encuentra a la búsqueda y captura

del terrorista Robert Anger". -"El nuevo enemigo público".

"Según las últimas declaraciones,

el comisario de Policía de Múnich Robert Anger...".

¡Vamos, Anger!

¡Tienes que largarte! ¡Vamos, despierta, venga!

(TV) "...su estancia en Irak, sino que también ha participado...

¿Qué coño has hecho?

¡La Policía va buscándote! -...en el ataque del hotel

después del cual se ha dado a la fuga".

"Está armado y es muy peligroso".

"La Policía está buscando indicadores

para localizar el paradero de Anger

y anima a los ciudadanos a comunicar cualquier información".

¡No puede ser!

"Durante su estancia,

Anger estuvo en contacto con algunos líderes terroristas

buscados internacionalmente".

"Los vídeos que la Policía ha encontrado de su periodo en Irak

muestran que Anger usó su cargo

como cooperador en ayuda al desarrollo

como tapadera".

"Ayer se encontraron armas escondidas

en la residencia del susodicho

tras llevar a cabo un registro,

las primeras investigaciones policiacas han revelado

que se trata de una posible célula de terrorismo yihadista".

"Todavía no se sabe

cómo consiguieron transportar las armas".

"Los agentes sospechan que Anger volvió a Alemania

para preparar un golpe terrorista".

"Nos acaba de llegar información de última hora".

"Al parecer, Robert Anger fue también el asesino

que disparó ayer a la policía Victoria Witt

durante el tiroteo del hotel".

"Esta información la corroboraron los detectives encargados del caso".

"La joven...". ¡Ah!

¡Joder!

¡Ah!

(Música de tensión)

(SIN VOZ)

Sí, se lo enviaré allí. -De acuerdo.

¿De acuerdo? -Gracias.

Rebecca, tengo una carta para ti. Gracias.

Hola.

¿Has hablado con Robert?

¿Sabes dónde puede estar?

¿No?

Tienes que ayudarme, Anna.

Tienes contactos.

O si no, deja que yo ayude.

Cuéntame lo que ha pasado y yo investigaré.

Así que se trata de eso.

Anna, lo siento, pero en un segundo puede pasar de ir todo genial

a irse todo a la mierda.

Necesito entender qué está pasando.

Está claro,

pero aunque quisiera, no podría hacer nada.

Tengo que justificarme ante mi editor.

Los abogados ya han estado aquí.

Becca,

vete a casa y cuida de tu hija.

Tú sí que les crees.

Eh... Yvonne acaba de traer el correo.

Si hay algo que pueda hacer por ti, por favor, dímelo.

¿Qué quiere de mí?

Encontrar al asesino de su mujer.

¿Robert?

¿Se refiere a Robert?

¿Por qué no lo dice?

¿Por qué piensa que ha desaparecido

y que sigue escondiéndose?

¿Sabe cuántos años llevamos siendo amigos?

¡Treinta años!

¿Conoce usted a alguien desde hace tanto?

¿Eh?

¿Eso cambia algo?

A este hombre y a su mujer los mataron con la misma pistola,

con la pistola de Robert Anger.

Con eso me sirve.

Eso lo cambia todo.

Hemos encontrado armas en su casa, un plano general del hotel.

Ella simplemente estaba en medio.

Lugar equivocado en el momento equivocado.

No soy muy fan de las nuevas tecnologías, ¿sabe?

Me sirve.

¿Cuántas tarjetas de prepago eran?

Tres.

-Ese ha salido en el periódico.

Es ese.

Mira, te digo que es él.

-Serán 70.

Ahí. -Ahí está.

¡Ahí está!

¡Venga, vamos, vamos!

-Estamos en el lugar...

-Señora Anger, por favor,

¿cómo se siente con todo lo que está pasando?

-¡Que sí, joder! -¿Llamamos a la poli?

-Es él. -Te va a oír.

-Os digo que es él. -Míralo.

Señora Anger, ¿tiene tiempo para una entrevista?

-¿Su marido es un terrorista?

-Señora, por favor. -Una pregunta.

Sí, volveremos después. Nos vemos.

¿Tiene miedo de comprometer a su marido si habla?

¡Pare! ¡Eh, eh! ¡Deténgase!

¡Por favor, solamente son unas preguntas!

¡Señora! -Por una exclusiva le pagarán.

¿Cree que sabe dónde se esconde? -¡Oiga!

¿Dónde se ha metido?

¡Shhh!

¿Dónde está?

Tranquila, no tengas miedo. Soy policía.

Da igual lo que digan.

Baja las persianas.

(Disparos fotográficos)

Becca, no sé qué pensar.

Esto es... Sí, lo sé.

Es todo tan...

Me refiero a...

¡Me han enseñado informes!

¡Pruebas!

La bala se disparó con su pistola.

Sí, pero en serio, Miki, ¿por qué no hay ni un testigo?

Piensan que quizá Vicky era una testigo.

¿Eso dicen, no?

Pero no se lo sacarán todo de la manga, ¿no?

O sea, ¿por qué se ha ido tantas veces?

¡A Irak, a Afganistán y todo eso!

Para ayudar a gente, para formarles, eso ya lo sabes.

Si Robert es inocente,

¿por qué se ha dado a la fuga?

¿Eh? ¿Por qué no está aquí para aclararlo todo?

Te quiero, Miki, de verdad

y siento muchísimo lo de Victoria, no te puedo decir cuánto,

pero ya basta, es de Robert de quien hablamos.

¿En serio piensas

que yo no hubiera notado nada en todo este tiempo?

Para eso se les forma, para que no se note.

Si en serio te lo crees,

me tienes que considerar culpable a mí también.

Piénsalo.

(SUSPIRA)

Miki está un poco borracho.

Es normal.

IMPORTANTE.

ENTREGAR PERSONALMENTE A REBECCA ANGER

TENGO UN VÍDEO DEL TIROTEO EN EL HOTEL

QUE DEMUESTRA LA INOCENCIA DE SU MARIDO

(HOMBRE) "¿Hola?".

"¿Hola?".

Soy Rebecca Anger, de "El Periódico de Múnich".

¿Me ha escrito usted?

Me ha dicho que tiene el vídeo del tiroteo en el hotel.

(Música de suspense)

¿Hola?

¿Hola?

¿Señora Anger?

¿Tiene un vídeo para mí?

La Policía dice que no hay vídeos

ni testigos.

También dicen que su marido ha disparado al agente.

¿Usted lo cree?

¿Por qué no ha ido a la Policía?

He ido, fui a la Policía. Venga, no tenemos tiempo.

La Policía, la Policía ha cogido el vídeo y nada, cero, ni caso

y de repente, desaparecen todos mis datos,

móvil, ordenador, la nube, todo

y al día siguiente veo en televisión

que culpan a su marido de matar a la agente

y ahí empiezo a cagarme encima, de verdad.

¿Y tiene una copia?

Vale. ¿Qué quiere, dinero?

No, no quiero tener nada que ver. Muerto el perro, se acabó la rabia.

Le doy el vídeo, haga con él lo que quiera, pero no vuelva a llamarme.

¿Irán a por usted?

¿Si irán a por mí? ¿Usted qué cree?

Hay un tipo en el vídeo que está sentado.

No nos quitan ojo de encima.

Mire, ya vale.

¿Quiere el vídeo o no? ¡Sí!

bien.

Está en un lugar seguro.

(Música rock)

(Música de suspense)

(Gritos)

"¡Vamos!".

(Grito)

"¡Vamos, corra!".

(Gritos)

(Puerta abriéndose)

(MUJER) Disculpe, este es el servicio de señoras.

-Policía. Apártese, por favor.

-¿Por qué? ¿Qué pasa?

-Nada, todo está en orden.

Gracias.

¿Señora Anger?

(Puerta abriéndose)

¡Ah!

(Grito femenino)

(Golpes)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

Rebecca.

Rebecca.

¿Robert?

Cuando acabes, límpiate y sal.

¡Eh!

(LLORA)

(RADIO) "Todas las salidas están vigiladas".

"Mantenemos la posición".

¿Cómo sabías que estaba aquí?

Miki me ha dicho dónde estabas.

¿Tienes el vídeo? Sí.

¿Quién es ese?

Ni idea.

(RADIO) "Anger tiene los vídeos".

"Anger lleva ya un par de minutos en el servicio de señoras".

(Música rock)

Esos tipos no saben que estamos aquí,

si no, ya hubieran entrado. ¿Y qué hacemos ahora?

Tenemos que sacar el vídeo, es nuestra única oportunidad.

Vale. Si salimos con vida, lo llevaré a la redacción.

Sí.

(Música de piano)

No pasa nada.

Espías militares.

¿Y esta mierda?

¡Ah!

¿Confías en mí?

¡Qué chorrada, pues claro!

Si todo va bien,

te espero mañana a las 8 delante de tres conejos.

Bien.

(Música rock)

¡Policía! ¡Manos arriba!

¡Las manos donde las pueda ver!

¡Póngase de rodillas!

¡Abajo!

¡Abajo!

¡Ahí está Anger!

¡Id tras él!

¡Vamos, corred! -¡Moveos, rápido!

¡Por allí! -¡De acuerdo!

(Música rock)

Tenéis que bloquear todas las salidas.

Ve tú. -Sí.

No se nos puede escapar.

¡Mierda!

(Aplausos)

¡A ese lo he visto en la tele! ¡Es el terrorista!

(Ladrido)

¡Es ese! -¡Manos arriba!

-¡No se mueva! -¡Deténgase!

-¡Policía! -¡Policía!

-¡Deténgase!

¡Policía!

Puedo pedirle ayuda. Cuidado, señora Puttkammer.

Señora Puttkammer.

¿Sí?

¿Puede venir? ¿Qué pasa?

Teniente general Mendt.

¿Es usted la detective?

Sí.

Puttkammer, LKA.

Pues espero por su bien que no se nos haya escapado.

Le encontraremos.

¿Qué se lleva entre manos?

Le advierto...

que si esto no sale bien, rodarán cabezas.

Desaparezca de mi vista.

Le encontraremos, no se escapará.

(Música instrumental suave)

¡Eh! -¡Eh!

Pero ¿qué problema tienes?

-¡Eh, tú, ve con cuidado, que no soy socorrista!

(Risas)

¡Oh!

¡Ah! ¡Mierda!

¡No!

¡Mierda!

¡Mierda!

¡Ah!

Youssef dice que me buscas.

Buenos días. Disculpen que les moleste.

Una pregunta.

¿Han visto por casualidad a este hombre?

Acércamelo.

Sí.

Estuvo aquí ayer.

¿Dónde?

Se tiró del puente al río.

¿Y por dónde se fue?

Mmm.

Por las escaleras.

He estado esperando hasta las 12 y nada.

Gracias. ¿Y si se ha ahogado?

Ni se te ocurra pensar algo así.

¿De dónde salieron esos tipos? No lo entiendo.

Rebecca... Es que no... no sé.

¿Nos olieron?

¿Puedes sentarte, por favor?

¡Rebecca! Sí.

Les dije que os veríais en el Estadio Olimpia.

Es lo mejor.

Mientras más tiempo esté por ahí, más...

¿Y si al final él no...? ¿Y si no...?

No puedo perder a otra persona, Rebecca.

Sabes que Robert no ha matado a Victoria, ¿verdad?

Lo sabes, ¿no?

Ya no sé nada, nada. He visto lo que pasó en el hotel.

Robert intentó salvar a Victoria,

intentó salvar a tu mujer en ese río de sangre.

¿Y tú dudas de él?

¡Rebecca, soy yo el que ha perdido a alguien!

¡No puedo seguir con esta mierda!

(LLORA)

Si Robert no vuelve,

quiero que sepas que fue él quien intentó salvar a Victoria,

¡solo él!

(Puerta cerrándose)

(Música de tensión)

¡Ah!

¡Ah!

¿Sigue vivo?

Dígamelo usted que al parecer se entera de todo.

Si supiera más que usted, no estaría aquí.

¿Quién le ha visto?

¿Cómo sabe lo de las armas en casa de Anger?

Una fuente.

Eso está claro, pero quiero saber quién es esa fuente.

Si quisiera compartir con usted mis fuentes, ya lo hubiera hecho.

¿Quién le ha visto?

Una fuente.

Muy graciosa, señora Puttkammer.

¿Qué quiere de mí?

Si le cuento lo que sé, ¿me dará un caramelo?

No trabajo para usted.

Todavía no.

Ha solicitado un trabajo en MAD, ¿cierto?

He visto su expediente.

Escuela Oficial y Academia de Policía

aprobadas con condecoraciones, pero no la ascendieron,

por no ser buena trabajando en equipo.

Muéstreme todo lo buena que es.

Ayúdeme a encontrar a Anger y hablaremos de ese ascenso.

Los testigos no le ayudarán mucho.

Solo son un par de vagabundos borrachos.

Nos vemos, señora Puttkammer.

De eso puede estar seguro.

Ya lo verá, soy de fiar.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Voces y pasos)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Música de intriga)

¡Quieto!

¡Ah!

(Voces)

¡Tire el arma!

¡Eh, eh, eh!

¡Baja el arma!

¿Qué pasa con los niños y las mujeres?

Enseguida, colega Youssef,

cuando acabe, tú serás el primero en tenerla, pero en el cuello.

Tenía que encontrarte a alguien, ¿no?

Pues lo he encontrado. ¿Qué quieres? Mira, ahí está, encontrado.

-Youssef, cierra el pico.

Sí, Youssef, cállate ya.

-¿Qué pasa? -Suelta el arma.

Necesito un nombre.

El hombre del que hablas no está con nosotros.

¡Baja el arma!

¡Un nombre y me voy!

¿Por qué vas persiguiéndonos? ¿Eres idiota?

¿Has visto últimamente las noticias?

No tengo demasiadas opciones. Quítate el pasamontañas.

Quítatelo.

Te tiemblas las manos. Mira las mías.

Antes de que hagas nada sin sentido,

piensa en lo que eso supondría.

No queremos que pase nada delante de los niños.

Te conozco del hotel.

Vamos detrás del mismo hombre.

Kara Erbil Denizip.

Es el hombre que disparó a tu amiga.

"También se llevó a mi familia".

Kara Erbil.

"También había un tipo alemán que le ayudó. ¿Quién era?".

"Ni idea".

¿Dónde está ese Erbil? No lo sé.

¿Dónde está ese Erbil? ¡No lo sé!

¿Y podrías saberlo?

Quizás. ¿Cómo que quizás?

¿Puedes encontrarlo, sí o no?

Sí.

(Trinos)

(Música instrumental suave)

¿Son tuyos?

De mi tío.

Estamos de invitados.

¿Dónde está tu tío?

(YOUSSEF) Lo mataron, un atentado.

¿Erbil?

Por eso queréis matarle.

¿Tienes la información?

Tengo toda la información.

Pondrán una bomba en el centro de Múnich.

¿Cuándo?

Pasado mañana.

La señal será mañana a las 20 en punto.

Justo entonces.

"¿Qué hace en Alemania?".

Ni idea.

¿Vender armas?

¿Cómo pretendes encontrarle?

Ya lo he hecho antes.

¿Y cómo sabes que la fuente es de fiar?

¿Qué otra opción tenemos? ¿Tenemos?

No puedo hacer esto solo ni tú tampoco.

Me prometiste seguridad.

¿Esto es seguridad?

Has disparado a una maldita agente, Kara.

¡Y tú lo has tapado!

(SUSPIRA)

¿Qué pasa con Anger?

¿Le tienes controlado?

Hemos puesto el cebo.

Ya es hombre muerto.

Bien.

"¿Y qué se veía en ese vídeo tan revelador"

que Robert tiene o quizá no?

Todo el tiroteo y la fuga del culpable.

Robert es inocente.

¿Y la Policía dice que no hay vídeo?

Se ve claramente que Robert no dispara a Victoria.

El asesino se mete en un furgón y escapa.

¿Quién conduce el furgón? No lo sé.

¿Es árabe o europeo? Europeo.

Aquí tengo la declaración de una testigo

tomada después del tiroteo.

La testigo afirma

que uno de los tiradores se mete en un coche,

un alemán en un furgón

y aquí, al día siguiente, el mismo informe, la misma fecha.

La declaración fue eliminada.

¿Estuvisteis en el ajo todo el tiempo?

Becca, ¿quién te ha dado ese vídeo?

Justo por eso estoy aquí. No me coge el teléfono.

Dame su número.

Venga, vamos, dame su número.

Espera fuera.

(HOMBRE) ¿Quieres uno, negro?

¿Rebecca?

Puedes entrar.

Tu fuente se llama Helmut Dohle, mejor dicho, se llamaba,

porque ayer murió en un accidente de tráfico.

¿Qué?

Sí.

El coche explotó.

El señor Dohle no tenía... a nadie.

Lo siento.

¿Y ahora qué?

No tengo ni idea.

Pero la próxima vez, búscame directamente, ¿entendido?

Pensaba que tenía que mantenerme al margen.

Eso tenías que hacer, pero si no puedes evitarlo,

búscame directamente.

Gracias.

Cariño, descansa, tienes una pinta horrible.

(Puerta cerrándose)

Señora Anger, ¿qué puedo hacer por usted?

Helmut Dohle falleció ayer en un accidente de coche.

¿Quién es ese?

Hagamos como si no lo supiera.

Helmut Dohle es el hombre que me dio el vídeo.

¿Qué vídeo?

Pregunte a su compañero del estadio.

Allí había muchos compañeros.

Ya sabe a quién me refiero.

Señora Anger.

¿Qué intenta decirme?

El día del tiroteo, Helmut Dohle llevó un vídeo a la Policía.

Un vídeo que muestra todo el incidente

y la inocencia de mi marido

y su compañero aparece en él.

Si es tan simple,

enséñeme el vídeo.

(Móvil)

(Móvil)

(Móvil)

(Comunicación cortada)

(MUJER) Adiós.

-Adiós, cariño. -Adiós.

Cuida a mamá, ¿vale?

Vámonos.

¿Qué pasa?

O te subes ya o te olvidas de nosotros.

¿Quieres a Erbil o no?

Te puedes ahorrar el teatro. ¿O quieres irte tú solo?

Has dicho que no lo conseguirías solo

y tienes razón.

¿Quería hablar conmigo?

¿Somos un equipo, señora Puttkammer?

¿Perdone?

¿Por qué estaba Rebecca Anger con usted?

¿Qué quería?

Está preocupada por su marido.

¿Nada más?

Nada más.

Pues entonces no la entretengo más.

¿Y para eso me ha hecho cruzarme la ciudad?

Discúlpeme, pero pensaba que...

tendríamos más de qué hablar.

Pues que tenga un buen día.

(Tom Hillock "When I'm down")

(Música de suspense)

Becca,

mi contacto del Servicio Secreto está listo para hablar contigo.

¿Cuándo?

Me llamará.

"Quizás te pueda decir quién está detrás de todo esto, ¿entendido?".

"Gracias".

Youssef, tú te quedas. ¡No!

Sí. ¡No!

No montes un número.

Si tenemos que salir pitando, es mejor que te quedes.

¡Sí, señor!

Amarra la barca.

(Música de intriga)

Ahí.

Vamos.

Yo voy, tú te quedas.

¡No!

Tienes que cubrirme si pasa algo.

¡No!

He jurado que terminaría con esto.

¿Has hecho esto ya alguna vez?

¿Qué haces cuando no te dedicas a cazar terroristas, eh?

Déjame ir primero, tú también tendrás tu oportunidad.

Si intentas acabar con Erbil, no llegarás lejos, te lo aseguro.

Si no voy ya, seguro que no.

Date prisa.

No esperaré mil años.

(Interferencias)

(Interferencias)

(Trinos)

(Graznidos)

(Música de tensión)

¡Ah! ¡Eh!

¡Despierta!

¿Qué?

¿Hay alguna copia?

¿Quién eres?

¿Hay alguna copia del vídeo?

No.

¡No me mientas!

No.

Vale.

¿Y qué me dices de tu mujer?

No, mi mujer no tiene nada.

(Golpes)

¡Eh!

(Golpes)

Hola.

Bueno, no tenemos mucho tiempo.

Vamos.

Vamos.

Gracias.

Demasiado pronto para eso, querido, a ver qué pasa.

¿Y Nazir?

Esperándonos.

¿Qué querían? Un vídeo.

¿Un vídeo? Tenía un vídeo del hotel.

¿Y ahora, no lo tienes o qué? ¡No!

¿Y no tienes copias? ¡No!

¿Dónde está el barco?

¿Dónde está el barco?

Lo siento.

(Disparo)

(Bocina del tren)

(Bocina del tren)

¡Youssef!

He hecho todo lo que me dijo exactamente como me pidió.

¿Ya me puedo ir?

Sí.

¿Qué te ha dicho?

No hay copias.

Y aparte de ese Nazir y tú, ¿ha estado con alguien más?

Con nadie.

Pues...

¿Sí? Sí.

Gracias. Mmm.

¿Señora Anger?

(Música de suspense)

Bundt.

Tenga.

Se rumorea que Erbil trabaja como intermediario

del Servicio de Inteligencia.

Por lo visto, les informa acerca de los golpes fallidos,

de las cosas gordas

de las que uno no se entera en el periódico, ya sabe.

Eh...

¿Quién está a cargo de Erbil?

Cuando se encuentra en Múnich de espía, su jefe es Mendt.

El teniente general Stefan Mendt.

¡Mierda!

-¡Pare!

¡Eh, tú, detente! ¡Contra el puente! ¡Contra el puente!

Manos detrás de la espalda. Está detenido, señor Bundt.

Señora Anger, la están buscando. Acompáñeme, por favor.

¿A qué se debe el honor?

Ha detenido a Rebecca Anger.

Ha llegado a nuestros oídos que ha encubierto a su marido.

Quizás incluso le ha ayudado a planear el golpe.

¿Esto no tiene nada que ver

con el vídeo que le dio Helmut Dohle?

Los compañeros encargados de su caso

dicen que fue un accidente.

No conozco a ningún Dohle

y ahora mismo tengo muchos otros problemas, señora Puttkammer,

si no tiene nada más que decir...

¿Qué hacía usted aquel día en el hotel?

¿Yo en el hotel, cómo se le ocurre?

¿Hay alguna declaración al respecto?

¿Ha escuchado usted hablar de la obstrucción a la justicia?

¿A qué viene esto?

¿No le habrá pegado Rebecca Anger su paranoia?

Pensaba que ya había tenido suficiente y...

¿ahora me viene con sus teorías conspiratorias cutres

de ama de casa?

¿Sabe quién cree en teorías conspiratorias?

Gente demasiado débil

como para aceptar que la vida es caos

y a esa gente no la necesito.

Bueno,

¿entonces qué?

Decídase.

¿Es usted... el teniente general?

(TV) "Las autoridades ya le seguían la pista a Rebecca Anger,

la mujer del terrorista Robert Anger".

"Ha pasado a ser sospechosa de haber planeado el golpe del hotel

junto con su marido

a manos del cual falleció la agente Victoria Witt

tras ser disparada".

"La Policía sigue buscando intensamente

al hombre considerado enemigo público".

"Las autoridades sospechan

que forma parte de una célula terrorista islámica

y siguen en su búsqueda...".

(Puerta abriéndose)

Haga la vista gorda, señora Puttkammer.

¡Ah!

¿No podía mantener a mi mujer al margen?

Deje que lo hablemos con calma.

Si es inocente, debe entregarse ya.

Lo podemos aclarar todos.

Ya.

¡Ah!

Vale, tranquilicémonos.

Esperemos a los demás.

¡Quédese ahí!

¡No se mueva!

¡Ah!

¡Ah!

Solo quería comprobar de qué bando está.

Bueno, Wonder Woman, empecemos ya con la explicación.

¿Para quién trabaja? ¿Cómo se llama el tipo?

No trabajo para nadie.

(RÍE) Un tipo mayor.

Ya no tengo paciencia para cuentos.

Vale, siga hablando.

Kara Erbil, ¿dónde está?

No sé de qué está hablando.

Kara Erbil.

Kara Erbil es el hombre que disparó a mi amiga Victoria Witt.

Kara Erbil es el hombre

al que su amigo del Servicio Secreto

está encubriendo.

Ni sé por qué le protege ni me importa.

(SUSPIRA)

Armas de fuego en mi cobertizo, informes falsos, fotomontajes...

Usted la LKA,

¿por qué no investiga todo este asunto?

¿No tiene ni una duda?

¿Ni una?

En vez de eso, me entrega a los perros.

¿Qué piensa hacer?

Voy a reunirme con su amiguito del Servicio Secreto.

Él sabrá qué está pasando.

¿Quiere entregarse?

Creo que ya es tarde para eso.

Bueno, igual soy yo solo,

pero no creo que ese hombre quiera tenerme vivo.

En el caso de que se me haga tarde, no se preocupe, avisaré a alguien.

Me llevo su coche.

¡Mmm!

(Puerta cerrándose)

(Música instrumental)

Señor Mendt, le tenemos.

Seguro.

Denle la vuelta.

Foto.

Tenía que escribir ese email, la nota está ahí.

Me ha dado 20 euros por hacerlo.

(Música de suspense)

(Puerta)

(Puerta abriéndose)

(Puerta cerrándose)

(Claxon)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

(Vibración de móvil)

Tendría... que coger el teléfono.

¿Estás de coña?

En absoluto.

Durante la próxima hora,

hay que proceder según lo planeado.

Estoy a la espera de una llamada a las 8.

Si no cojo el teléfono,

mañana morirá mucha gente, señor Anger.

(Vibración de móvil)

Primero tienes que informarme

sobre nuestro amigo del Servicio Secreto.

(Vibración de móvil)

¡Estoy aquí para evitar un golpe terrorista, señor Anger!

Todo el resto es...

cómo decirlo,

una...

cadena de sucesos imposibles de predecir.

¿Por qué piensa que está pasando esto?

¿Se cree tan importante?

¡Ah!

¡Joder, Erbil, mueve el culo!

¡Mmm!

¡Mmm!

¡Mmm!

¡Mmm!

(Música de suspense)

Tengo que pedirles que se vayan.

¿Qué ha dicho?

-No discutas, vámonos.

-Larguémonos.

-¡Sí, vamos!

Me gustaría tomar un café.

Que sean dos.

Y cuando haya acabado, le pediré a usted también que se vaya.

(Vibración de móvil)

¡Por fin, Erbil!

¿Has visto qué hora es?

¿Dónde estás?

Tenemos que hablar.

¡Anger!

¿De qué?

De un golpe.

¿Dónde?

Me encontrará.

Gracias.

(Claxon)

(Arma cargada)

Le esperaba más temprano, teniente,

he oído que viene aquí muy a menudo.

El café ya estará helado.

¿Dónde está?

Erbil está a salvo,

pero no sabe escoger bien sus relaciones.

A veces no podemos escoger nuestras relaciones.

Pero cómo lidiar con ellas sí.

Voy a llorar.

No.

Esa es la diferencia entre nosotros.

Para usted, el fin justifica los medios.

Erbil ha salvado muchas vidas.

Solo en Alemania ya ha evitado tres atentados.

Vamos, se hace tarde,

no tenemos tiempo para conversaciones filosóficas.

La ha cagado, pero bien.

Tal vez, puede, pero al final, solo cuenta una cosa,

reducir al máximo el número de víctimas.

Usted no es más importante que 1000 vidas, ni yo tampoco.

Nosotros somos esos, el último bastión.

Por su familia, señor Anger, por mi familia,

por la seguridad de todos.

Abre la puerta.

¿Se supone que va a disparar a mi familia ahora?

Entrégueme a Erbil.

¡Ya! ¿Y entonces?

Entonces podrán volver todos a casas.

¿Y mañana morimos en un trágico accidente de tráfico?

Eso me ofende.

(Vehículo acercándose)

Puttkammer es muy puntual.

Señora Puttkammer, tenemos poco tiempo,

en dos minutos recibirá una llamada a este móvil

de gente que quiere cometer un atentado terrorista en Múnich.

Señora Puttkammer, el móvil no sirve de nada sin Erbil.

Váyase.

Que su gente le busque.

Tiene que estar por aquí.

Y tenemos un trato, señora Puttkammer.

¡Espabile!

"Has disparado a una maldita agente, Kara".

(KARA) "¡Y tú lo has tapado!".

"¿Qué pasa con Anger?".

"¿Le tienes controlado?".

"Hemos puesto el cebo, ya es hombre muerto".

No se sobrevalore, señora Puttkammer.

Gracias por el coche.

Es muy cómodo.

(Vibración de móvil)

Por favor, acompáñeme.

¡Está ahí!

¡Ah!

¡Suélteme!

(LLORA)

Buenos días, damas y caballeros.

"El ataque que tuvo lugar en el hotel

y el tiroteo de hace tres días

al parecer, fueron obra del terrorista Kara Erbil".

"En los últimos años,

Erbil ha organizado varios atentados

en el centro y oeste del país

y pretendía llevar a cabo un atentado en Múnich".

"Para intentar escapar,

se inició un tiroteo entre un comando especial de la Policía

y la célula terrorista de Kara Erbil

formada por seis terroristas de diferentes orígenes".

"En el mismo atentado, fallecieron los seis terroristas

y, finalmente, el líder del grupo fue arrestado".

"El policía quedó levemente herido".

"En el automóvil del grupo,

se encontraron 250 kilos de explosivos C-4

y armas de fuego".

"Según la investigación, se iban a usar para llevar a cabo

un atentado en la estación de trenes".

"El responsable de los acontecimientos acaecidos

durante los últimos días

es el teniente general Stephan Mendt

quien decidió gestionar el caso".

La implicación del ciudadano Robert Anger y su familia

queda por lo tanto descartada.

Puedo afirmar

"con seguridad

que Anger nunca ha formado parte de ningún grupo terrorista

ni participado en actividades criminales".

"La Policía y el LKA harán todo lo posible

para que no vuelva a ocurrir

y asimismo, se disculpan oficialmente

por las molestias causadas en los últimos días".

(Ashley Clark "Distant smile")

¿Y después del dispositivo?

Tenemos que irnos a las Maldivas o a cualquier otra parte.

A las Seychelles.

¡Eh, Miki!

¿Nos traes un par de cervezas?

Tengo la boca seca.

Sofia, ¿qué te apetece?

¿Una Coca-Cola? No, Coca-Cola no.

Coca-Cola no.

Oye, ven aquí.

¿Y qué es eso de que tienes un novio, eh?

¿Tendré que hablar con ese chaval o qué?

Vamos, hombre.

Papá, no empieces.

Está bueno, ¿eh?

Sí.

Pruébalo, está bueno.

Sí, está delicioso.