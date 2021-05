Cecilia Gómez iba a celebrar su boda el 26 de junio con Marco Vricella, tenían cerrado el lugar e incluso ya se había hecho la primera prueba de su vestido de novia. Y de repente, todo se fue al traste. Lo ha pasado mal, pero dice que está contenta con la decisión. Nos lo cuenta en una entrevista exclusiva que ha concedido a Corazón de RTVE.

Ella tomó la decisión y no se arrepiente de nada Cecilia fue la que tomó la decisión, y además de manera “firme y rotunda”: “Cuando tomas una decisión has de hacerla firme, convencida y yo no lo podía tener más claro y tampoco hemos tenido una relación tan larga, ni teníamos un bagaje juntos como para que luego sea más difícil, que cada uno retome su camino, no tenemos nada que nos una gracias a Dios”, ha confesado. Famosos que se casarán en 2021

¿Ha perdido el anillo de compromiso? Además, no se arrepiente de nada. Ella se siente fuerte y muy segura, y como dice el refrán, más vale tarde que nunca… Y eso no es todo, la artista nos ha confesado que: “Ni siquiera sabe dónde está su anillo de compromiso”, ¿Lo habrá perdido en la mudanza?, en cualquier caso, le importa más el cargador del móvil: “No sé, es que ni lo he pensado, me preocupa más dónde está el cargador, que deshice todas las cajas buscando el cargador que el anillo, imagínate”, cita. 01.37 min Cecilia Gómez se mete en la piel de Chavela Vargas en 'Cupaima'