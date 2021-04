La boda religiosa de Lolita y Guillermo Furiase es inolvidable, para ellos, para los invitados y para toda la sociedad española. Se habló de desmadre, de locura e histeria, de aglomeración... Es un evento que ha trascendido la crónica social para convertirse en un icono pop. La gente ha hecho suya la ceremonia pero sobre todo ha hecho suyas las famosas palabras de Lola Flores, hasta el punto de cambiarlas. Porque Lola no dijo ¡Si me queréis irse!, que es lo que dice la gente, Lola dijo, entre otras muchas cosas: "Mi hija no se puede casar. Así que, si queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse".

Ahora Lolita Flores recuerda ese día pero por otros motivos, motivos mucho más emotivos. Este 26 de abril es el 38º aniversario de su boda civil, la religiosa se celebró, o se intentó celebrar, en agosto. Son muchos recuerdos para ella y los escribe para que los lea el hombre con el que se casó ese día, Guillermo Furiase. "Hoy hace 38 años que me case contigo por lo civil, te agradezco inmensamente los dos hijos que me has dado y mi nieto. Gracias Guillermo, nuestra relación ahora es de padres y lo demás queda en el tintero. Pero gracias por darme a esos tres seres maravillosos si no hubiera sido contigo no hubieran nacido, mis hijos, Elena y Guillermo, y mi nieto Noah. ¡Gracias, es lo mucho que te tengo que agradecerte!", dice Lolita con una mezcla de sinceridad y emoción.

Lolita acompaña el texto con una fotografía de la boda religiosa que fue el 25 de agosto de 1983 en la iglesia Encarnación de Marbella. Meses antes, un 25 de mayo, Lolita estaba en el programa Estudio Abierto de TVE con José María Iñígo e invitó a todo el mundo. "Toda la gente que realmente quiera a Lolita, puede entrar en la iglesia. Estáis todos invitados”. Nadie podía imaginar lo que sucedería el día del enlace. La iglesia tenía una capacidad para 1 200 personas, sin embargo fuentes que se encontraban en el enlace afirman que había más de 5 000. Carmina Ordóñez con Julián Contreras, Cari Lapique y su padre, Rocío Jurado y Pedro Carrasco, Pastora Vega, Massiel, Carmen Sevilla, Marina Danko y Palomo Linares, Pitita Ridruejo ( que se encaramó a un confesionario)...

04.49 min Lazos de sangre - La boda de Lolita con Guillermo Furiase

La lista de artistas y personalidades era enorme y tuvieron que lidiar con la situación, tan angustiosa que se les nota a todos en la expresión. A Lolita le quitaron las joyas por si se las robaban y Lola Flores, asustada y enfadada, pidió a todos que se fueran. Nadie le hacía caso. "Les ruego, por favor, que guarden silencio. Por favor, si me quieren como dicen, dejen que vea a mi hija ante el altar mayor, casándose con mi yerno. La mayor ilusión de mi vida es ver casarse a Lolita. Tengan consideración".

01.56 min Lolita recuerda el "caos" que se formó el día de su boda debido a la invitación pública que hizo en televisión y asegura que a su madre le hubiese gustado celebrarlo de una forma más tranquila

A las ocho y media de la tarde aún no se habían podido casar los novios y el sacerdote navarro Francisco Echamendi daba vueltas alrededor del altar, preocupado buscando una salida. Lolita, del brazo de su padrino Manuel Benítez, El Cordobés, intentó llegar al alzar como pudo y el novio, Guillermo Furiase también. Finalmente, la madre de la novia, se subió al altar y dijo: "Mi hija no se puede casar. Así que, si queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Hay que sacar a la gente, o no

Era todo un espectáculo, no una boda. "Nunca pensé que me hicieran esto en Marbella. Maldigo la hora en que se me ocurrió casar a mi hija aquí", decía la Faraona. El cura viendo que así no podía realizar el enlace, se llevó a los novios a la sacristía y así se pudieron dar el "sí quiero". Es la boda más comentada, recordada y parodiada, con cariño, de todas las de los famosos españoles. Un día inolvidable. Y, repetimos, no solo para los novios. Dicen que de una boda sale otra y ya tenemos fecha. En septiembre, Elena Furiase se casará con su pareja, y padre de su hijo Noah, Gonzalo Sierra. Será en la bella localidad gaditana de Vejer de la Frontera.