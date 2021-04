¿Casarse, aunque sea con mascarilla, sin baile y pocos invitados, o esperar otro año? A este dilema se enfrentan miles de novios que tenían planificada su boda para 2021 desde antes de la pandemia, o que la aplazaron en 2020 por las restricciones del coronavirus. Para Nerea y José, que se iban a casar en junio de este año, la decisión la determinó el miedo a que hubiera un brote en su celebración: la retrasaron 14 meses, hasta agosto del próximo año.

"El riesgo sería igual que yendo en metro, pero si se contagia alguien en nuestra boda y le pasa algo no nos lo perdonaríamos en la vida", explica Nerea. Como enfermera en un hospital y habiendo pasado el virus, conoce de cerca el peligro de esta enfermedad, lo que le llevó en febrero a tomar la difícil decisión. Llevaba desde diciembre de 2019 organizando hasta el último detalle de la ceremonia, así que para ella retrasarla fue "terrorífico".

Al otro lado están Noelia y Sergio, que mantienen la fecha de su boda en agosto, como ya habían previsto también desde antes de la irrupción de la COVID. Se plantean la posibilidad de atrasarla porque suponen que de aquí a verano "habrá mucha gente que no pueda ir porque no estén vacunados", según cuenta Noelia.

Además, la boda se celebraría en Extremadura y la familia del novio reside en Andalucía, por lo que de continuar el confinamiento perimetral buena parte de los invitados no podrían asistir. Por lo pronto, ya han reducido el número de asistentes de 190 a entre 100 y 120.

Otra opción, como la que han tomado Ana y Miguel, es casarse este año y celebrarlo en un futuro. "Desde el principio teníamos claro que no íbamos a celebrarlo" , asegura ella. Decidieron su boda en octubre del año pasado, ya en plena pandemia, por lo que sabían que no habrá un "bodorrio" hasta dentro de unos años.

Organizar una boda en dos semanas

Otro gran cambio que ha traído el coronavirus es el tiempo de preparación. Si antes las bodas se planificaban con un año o dos de antelación, ahora "hay que montar y desmontar bodas en una o dos semanas", dice Cabrera.

Por ejemplo, su empresa había organizado durante un año y medio una boda para este mes, pero una semana antes de celebrarse dieron positivo los dos padres de la novia y la han tenido que aplazar hasta junio.

"Aplazar una boda supone coordinar a los 14 proveedores para que puedan estar en el nuevo día", asegura. Una tarea difícil para una empresa, pero más aún si es la novia quien lo organiza, como le ocurrió a Nerea. "Hemos tenido que cambiar el sitio y la fecha la cambié como cuatro veces en una semana", lamenta.

Aunque muchas reservas se las mantuvieron sin coste adicional, tuvo que pagar de nuevo la finca donde se celebraba, el fotógrafo, la peluquería y algunas decoraciones. "Solo con el cambio de lugar ya son 4.000 o 5.000 euros más".

Para ella, el cambio de fechas no solo supuso "mucha ansiedad", pérdida de dinero y volver a organizar todo, sino que también un cambio vital respecto a su familia. Querían tener un segundo hijo tras la boda, pero con el aplazamiento ya no tienen tan claro qué hacer. "Retrasarlo más de un año y medio, con la edad que tiene el primero, no me cuadraba. Hemos vuelto la vida del revés", señala.