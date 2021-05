​Blas Cantó ha hecho soñar a toda España y se ha proclamado ganador del Eurovisión 2020 'online'. Los seguidores del festival se han unido más que nunca para mostrar su apoyo a nuestro candidato, que ha recibido el 34% de los votos (7599 puntos) en el concurso organizado por RTVE.es para homenajear a las canciones de la 65ª edición del certamen, cancelada a causa de la pandemia del coronavirus.

De esta manera, y aunque sea de forma virtual, Blas Cantó ha dado el tercer triunfo a España en Eurovisión cuando se cumplen 51 años de la victoria de Salomé en el festival de Madrid 1969. Un año antes, Massiel fue la primera ganadora española con "La, la, la".

"Universo" es el tema de España, una propuesta honesta y emotiva hecha a medida por y para Blas Cantó. El artista español ha reconocido que explora terrenos nuevos para él con este single pop electrónico que, sin embargo, lleva impreso su personalísimo sello vocal.

Uno de los puntos fuertes de la candidatura española habría sido la puesta en escena, creada por la directora artística Nicoline Refsing. Aunque aún estaba en proceso de creación, los bocetos y los primeros ensayos ya vislumbraban una actuación memorable sobre el escenario de Eurovisión.

Si bien "Universo" no podrá participar en Eurovisión 2021, tenemos claro que Blas Cantó será el perfecto representante de nuestro país y cuenta con la admiración y cariño de todos los eurofans.

Eurovisión, que tenía previsto celebrarse los días 12, 14 y 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos), volverá al año que viene, aunque por el momento no se sabe la fecha ni la ciudad que acogerá el festival en 2021.

Por su parte, la puesta en escena corría a cargo de Fokas Evangelinos, responsable de de la escenografía de Helena Paparizou ("My number") en 2005 o la de Dima Bilan ("Believe") en 2008. El año pasado dirigió la la puesta en escena de Miki (" La Venda ") sobre el escenario de Tel Aviv . La televisión griega ha confirmado que Stefania repetirá como candidata en la próxima cita eurovisiva.

Lituania, Rusia, Bulgaria, las favoritas de la edición

Esta edición ha sido una de las más abiertas sin un favorito desmarcado, pero con cuatro grandes candidatas a alzarse con el micrófono de cristal: Lituania, Rusia, Bulgaria, que han completado el Top Five de la clasificación.

Lituania ha hecho historia logrando su mejor resultado en el concurso (tercera posición) gracias 1617 puntos. La banda The Roop ha triunfado con la extravagancia y originalidad de su tema "On fire", que también habla de luchar por las metas personales, sin importar edad. Y Valiukevičius, Robertas Baranauskas y Mantas Banišauskas han seguido su filosofía.

La emisora LRT decidirá esta semana si mandan a The Roop a Eurovisión 2021 o hacen una nueva preselección. Lo cierto es que, aunque vayan con otro tema, la banda tiene opciones reales de conseguir el primer micrófono de cristal para su país en Eurovisión 2021.

El tema punk y rave "Uno", de los rusos Big Little está ya enmarcada entre los grandes temazos del festival. Aunque muchos la consideren una canción absurda, en realidad es una sátira brillante de la sociedad y sus costumbres y ha terminado en cuarto lugar (1452 puntos). Ilya Prusikin, Sonya Tayurskaya, Anton Lissov y Sergey Makarov hacen que no podamos contenenos y nos arrancan nuestros pasos de bailes más ridiculos y divertidos.

Según la clasificación de los especdores españoles, Bulgaria hubiera vuelto con fuerza al festival. Tras la 14ª posición de Equinox en la tabla de Lisboa 2018, Victoria conseguiría la quinta plaza con su elegante e intimista "Tears getting sober", propuesta favorita de 2020 en todas las apuesta. El tema nos puede servir de inspiración es estos momentos difíciles que estamos viviendo ya que habla sobre cómo superar sus miedos y dolor y seguir adelante".

Algo decepcionante es el sexto puesto de Daði & Gagnamagnið. A pesar de que es el mejor resultado de Islandia en 11 años, el grupo indie pretendia dar la primera victoria al país insular con "Think about things.

Peor es la posición The Mamas, que han dejado fuera del Top ten a Suecia por primera vez desde Malmö 2013. Por su parte, el bottom lo ha anotado una vez más Reino Unido, que ha recibido tan solo 95 votos en la encuesta. Esperamos que este no sea el "last breath" de James Newman. En la parte inferior de la tabla también estarían el anfitrión Jeangu Macrooy (Países Bajos), Lesley Roy (Irlanda), Hurricane (Serbia) Senhit (San Marino), que a pesar de hacer un buen papel en las semifinales, no han podido superar a su rivales.